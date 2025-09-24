萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

▲萬潤科技。（圖／翻攝公司網站）

先進封裝設備廠萬潤科（6187）不畏今（24）日大盤大幅拉回，股價開高走高，上漲逾5%，美系外資在最新出爐的報告中認為壞消息已被消化，調高評等，自「持平」調升至「優於大盤」，目標價自380元大幅調升至500元。

萬潤科今日開盤後股價攻高衝上419元，股價重回400元，創逾2個月高點，上漲逾5%，至上午11時，股價報407元，上漲10元或2.64%。

美系外資表示，先前因覆晶（Flip Chip）封裝相關需求減弱、客戶訂單移轉，萬潤對此調降下半年展望，但CoWoS先進封裝需求維持穩定、估占2025年營收達90％。此利空導致萬潤股價自高點回落逾8％，明顯弱於大盤的上漲4％，認為此利空已大致反映。

美系外資指出，受惠AI需求持續，輝達（NVIDIA）向台積電提出更多產能需求，CoWoS-L產能分配自51萬片調升至59萬片，據此預期台積電2026年CoWoS月產能將達10萬片，高於先前預期的9.3萬片。

美系外資認為，雖受AP8廠房建置進度、下游客戶ODM庫存調整影響，特別是輝達伺服器NVL72系統良率仍待提升，使此產能預期仍低於市場多方預期的12萬片，但隨著產能增加，預期萬潤將受惠設備拉貨需求，2026年CoWoS營收估僅小減2％。

同時光通訊廠上詮預期光纖陣列單元（FAU）將於2026年第三季量產，美系外資預期相關設備可能自2026年首季起陸續拉貨，使共同封裝光學（CPO）成為萬潤新成長引擎，預估萬潤CPO設備營收貢獻可望自2026年的9％跳升至2027年的35％。

在調升2026與2027年CoWoS與CPO相關預期後，美系外資將萬潤明後2年獲利預期分別調升達34％與93％，並看好CoWoP、CoPoS等新先進封裝技術商機，將為萬潤帶來中長期成長動能，

