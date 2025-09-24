ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

▲▼萬潤科技。（圖／翻攝公司網站）

▲萬潤科技。（圖／翻攝公司網站）

記者高兆麟／綜合報導

先進封裝設備廠萬潤科（6187）不畏今（24）日大盤大幅拉回，股價開高走高，上漲逾5%，美系外資在最新出爐的報告中認為壞消息已被消化，調高評等，自「持平」調升至「優於大盤」，目標價自380元大幅調升至500元。

萬潤科今日開盤後股價攻高衝上419元，股價重回400元，創逾2個月高點，上漲逾5%，至上午11時，股價報407元，上漲10元或2.64%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美系外資表示，先前因覆晶（Flip Chip）封裝相關需求減弱、客戶訂單移轉，萬潤對此調降下半年展望，但CoWoS先進封裝需求維持穩定、估占2025年營收達90％。此利空導致萬潤股價自高點回落逾8％，明顯弱於大盤的上漲4％，認為此利空已大致反映。

美系外資指出，受惠AI需求持續，輝達（NVIDIA）向台積電提出更多產能需求，CoWoS-L產能分配自51萬片調升至59萬片，據此預期台積電2026年CoWoS月產能將達10萬片，高於先前預期的9.3萬片。

美系外資認為，雖受AP8廠房建置進度、下游客戶ODM庫存調整影響，特別是輝達伺服器NVL72系統良率仍待提升，使此產能預期仍低於市場多方預期的12萬片，但隨著產能增加，預期萬潤將受惠設備拉貨需求，2026年CoWoS營收估僅小減2％。

同時光通訊廠上詮預期光纖陣列單元（FAU）將於2026年第三季量產，美系外資預期相關設備可能自2026年首季起陸續拉貨，使共同封裝光學（CPO）成為萬潤新成長引擎，預估萬潤CPO設備營收貢獻可望自2026年的9％跳升至2027年的35％。

在調升2026與2027年CoWoS與CPO相關預期後，美系外資將萬潤明後2年獲利預期分別調升達34％與93％，並看好CoWoP、CoPoS等新先進封裝技術商機，將為萬潤帶來中長期成長動能，
 

關鍵字： 科技股市封裝設備外資展望

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【反擊來了】釋昭慧自爆月薪14萬　「我需要什麼供養？」

推薦閱讀

記憶體龍頭美光報喜！華邦電爆26萬張大量下殺　力積電突圍翻紅

記憶體龍頭美光報喜！華邦電爆26萬張大量下殺　力積電突圍翻紅

AI帶旺記憶體需求，美國記憶晶片龍頭美光（Micron）財測樂觀展望，優於預期，惟台股記憶體族群概念股今（24）日因短線漲多，乖離過大，全面回檔，隨著大盤急殺近200點，華邦電（2344）以及遭處置的南亞科（2408）和群聯（8299）重摔半根跌停板。力積電（6770）上午10點以後翻紅漲逾3%。

2025-09-24 10:38
台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

美股四大指數昨（23）日回跌，惟台積電（2330）ADR逆勢3.7%、收282.71美元再創新高，今（24）日台積電創高後回跌，大盤由紅翻黑，萬寶投顧執行長王榮旭表示，由於國際市場並沒有大變化，今日翻黑以「漲多拉回」視之，25900點5日線為短線支撐。

2025-09-24 11:02
黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

2025-09-24 09:35
美時收購艾威群躋身全球前20大製藥廠　股價噴漲停

美時收購艾威群躋身全球前20大製藥廠　股價噴漲停

美時（1795）於今（24）日凌晨宣布斥資6.58 億美元(約200億元新台幣)收購美國艾威群（Alvogen US)，躋身全球前20大專科製藥公司，受到收購消息激勵，股價跳空鎖住211元漲停價位，漲停委買達2.5萬張。

2025-09-24 10:01
國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

黃金價格連漲三日後，周三維持在歷史高點附近震盪，投資人持續關注美國聯準會（Fed）官員的最新談話，以及俄羅斯相關地緣政治局勢。

2025-09-24 09:45
台股ETF受益人連2周下滑　一表看5檔主動式逆勢創高

台股ETF受益人連2周下滑　一表看5檔主動式逆勢創高

投資人居高思危，台股ETF受益人數連續2周減少，根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，上週台股ETF受益人減少1萬人，總人數來到1133萬8642人，進一步觀察台股ETF受益人表現，包括元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)共6檔受益人數逆勢創高，其中5檔主動式ETF全數上榜，持續受到投資人青睞。

2025-09-24 09:34
飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

國際金價向每盎司3800美元的高水位叩關，國內銀樓牌告價格連日走揚，今（24）日來到每錢新台幣14180元的新天價，銀樓老闆認為，黃金還有2年大行情可以走，在愈賣愈貴的情形下，也可以像輝達創辦人黃仁勳所說的「買愈多、省愈多」致敬。

2025-09-24 12:48
從周小川到潘功勝　看中美16年貨幣競爭的格局

從周小川到潘功勝　看中美16年貨幣競爭的格局

中國央行行長潘功勝近期發表「推進全球金融治理改革」言論，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，相關發言與中國央行前行長周小川的觀點類似，但從美國反應來看，中美貨幣競爭格局已出現變化。

2025-09-24 12:10
東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元（1504）與鴻海（2317）於7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，東元股價連番大漲，今（24）日接近11點上攻103元漲停價，創下歷史高價，1個多月來漲幅超過8成；鴻海震盪走高到222.5元，創近14個月高價。

2025-09-24 12:05
別慌！苗栗13：00起淹水警戒細胞廣播演練　竹南、頭份都會收到

別慌！苗栗13：00起淹水警戒細胞廣播演練　竹南、頭份都會收到

經濟部水利署指出，預計今（24）日下午1時0分至5時0分進行「淹水警戒災防告警細胞廣播」演練，配合苗栗縣水災災害防救演習，分別於竹南鎮及頭份市發送「淹水警戒」警訊通知，屆時竹南鎮及頭份市鄰近區域民眾，會於演練期間內收到淹水警戒簡訊，收到警訊通知時請勿驚慌。

2025-09-24 11:45

讀者迴響

熱門新聞

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

即／大樂透中秋加碼開出10組　7人爽中百萬

待交貨櫃船破1千萬箱、散裝船訂單年增11%　法人指過剩壓力大

飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

即／台積電ADR再創新高　美股開盤漲3.25%

賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

經部「無人機」研發補助來了！　聯發科、智邦等7公司迎利多

記憶體龍頭美光報喜！華邦電爆26萬張大量下殺　力積電突圍翻紅

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

記憶體概念股量價齊揚！力積電亮燈　華邦電轉虧為盈漲半根

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3原因曝光

快訊／中菲行空運總裁邱鈞榮本月底即將退休　接任人選受矚目

WCI運價指數創21個月新低　謝志堅：船公司未來勝負看船隊佈局

買iPhone 17「刷卡付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366