國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

▲國巨董事長陳泰銘、示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／綜合報導

茂達 （6138）今 （24） 日針對國巨 （2327） 收購一事公告指出，不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，能協助有利於未來公司營運發展的投資者，但國巨進行任何事先對談除深表遺憾外；對於收購價茂達認為也有偏低之嫌，每股應介於244.65元至新台幣256.64元之間。

茂達自國巨宣布收購以來，股價上漲幅度逾15%，其間股價衝上228.5元，今日則以上漲1.5元或0.68%、222.5 元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國巨在9月11日宣布將斥資近49億元，以每股229.8元溢價20%公開收購茂達最高28.5%股權，屬於非合意收購。

茂達指出，國巨公司之公開收購案在公開收購說明書、公開收購申報書及相關公告均顯示此次收購目的是基於財務性投資目的，於公開收購說明書表示預期可藉由此投資獲得長期穩定投資收益，並開啟與被收購公司對話之契機，尋求

建立雙方合作的基礎及機會。

茂達表示，公司不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，甚而能協助有利於未來公司營運發展的投資者，惟實際上國巨公司未能與公司進行任何事先對談，深表遺憾。

茂達強調，基於公司目前及未來營運、獲利的正面展望，公司委請聯捷聯合會計師事務所出具專家意見合理價格介於每股244.65元至新台幣256.64元之間，認為這一次公開收購人對本公司普通股之收購價格每股229.8元仍有空間。