別慌！苗栗13：00起淹水警戒細胞廣播演練　竹南、頭份都會收到

經濟部水利署指出，預計今（24）日下午1時0分至5時0分進行「淹水警戒災防告警細胞廣播」演練，配合苗栗縣水災災害防救演習，分別於竹南鎮及頭份市發送「淹水警戒」警訊通知，屆時竹南鎮及頭份市鄰近區域民眾，會於演練期間內收到淹水警戒簡訊，收到警訊通知時請勿驚慌。

水利署指出，為讓民眾能儘早掌握淹水災害資訊，透過災防告警細胞廣播訊息以廣播方式將訊息同時傳送給特定區域內的行動通訊用戶手機，提醒民眾提高警覺、離災避災並即時做好相對應的防災應變作為，為確保發送管道暢通，爰辦理本次訊息發送演練；本次發送訊息於苗栗縣竹南鎮及頭份市各1則（包含中英文內容），演練當日如民眾手機警報音響起並顯示演練文字，請不要驚慌，這只是測試演練，目前沒有發生災害或異常狀況，另因災防告警訊息特性，竹南鎮及頭份市鄰近區域交界處皆可能接獲訊息。

災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地臺涵蓋範圍內之所有行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失，目前臺灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息之民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

本次演練預計發送訊息內容如下：[演練][淹水警戒演練]苗栗縣淹水警戒演練，水利署02-37073110。[Drill][Flood Warning Drill] Flood warning drill. WRA。