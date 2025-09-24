蝦皮購物母集團「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」第三屆開跑　跨國輪調開拓國際職涯

▲蝦皮購物母集團「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」第三屆開跑，年薪超過新台幣150萬元。（圖／蝦皮購物提供）

財經中心／綜合報導

蝦皮母公司Sea集團自2023年啟動「Sea全球儲備幹部菁英計畫」（Sea Global Management Associate Program），以跨產業專案實戰、跨國輪調及高階經理人親自指導，培養年輕人才的國際領導力。該計畫去年吸引全球超過2.5萬名社會新鮮人申請，台灣申請者更突破千人。

目前於泰國輪調的儲備幹部Sylvia表示，參與計畫讓她快速累積跨國工作經驗，並在專案中擔任關鍵角色，挑戰自我。另一位在新加坡輪調的儲備幹部Christine則分享，輪調經歷讓她突破舒適圈，成功為團隊提出雙贏解決方案。

第三屆「Sea全球儲備幹部菁英計畫」即日起開放報名，至10月31日截止，凡工作經驗2年內的職場新鮮人均可透過Sea官網投遞履歷。最終入選者將前往新加坡，與Sea高階經理人進行面試。錄取者可獲得年薪逾新台幣150萬的優渥待遇，並參與為期兩年的跨國輪調，深入Sea旗下三大核心事業——電商平台蝦皮購物、線上遊戲開發與發行商Garena，以及數位金融服務Monee，為新世代提供邁向國際舞台的職涯跳板。

「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」報名官網：https://seagmap.sea.com/?locale=tw

