《放眼國際・堅實台力》經貿論壇登場　台新新光金控強化資安、深化永續成台商全球後盾

▲《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇備受矚目，副總統蕭美琴（中）、CRIF台灣總經理余建中（左1）、陽明交大管理學院院長邱裕鈞（左2）、HOYA BIT創辦人暨董事長彭云嫻（左3）、CRIF亞洲區總經理Simone Lovati（左4）、經濟部政務次長何晉滄（右5）、國立陽明交通大學副校長蔚順華（右4）、外交部政務次長吳志中（右3）、ETtoday總編輯林妏純（右2）、蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君鳳（右1）等人共襄盛舉。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

在國際經濟局勢快速變化下，台灣企業如何掌握全球產業脈動、強化自身競爭力，成為產官學界共同關注的焦點。《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，9/23於台北喜來登大飯店盛大舉行，由《ETtoday新聞雲》攜手CRIF與國立陽明交通大學合辦，聚集多位專家與企業代表共襄盛舉，其中台新新光金控分享如何以穩健金融架構與全面資安防護，協助台商面對挑戰、把握全球機遇。

HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻在演講中，提到無論是上市櫃公司還是中小型企業會在盈利後進行公司佈局，包含匯率佈局與業外轉投資等項目，對於應注意的事項及詐騙風險管理提供了深入的見解，隨著國際對企業永續報告書（ESG）要求的提高，企業在進行資產佈局時，應積極尋求可納入報告書的「綠色金融」與「永續資產」投資，並提醒企業在布局數位資產時，選擇有追蹤與管控系統的平台，提升公司治理效率。

近年數位科技與AI技術快速發展，可能因資訊不足或缺乏專業金融支援而陷入風險，此時能夠提供全方位支援與防護的金融夥伴，顯得格外重要，從區域性金融集團躍升為國際品牌的台新新光金控，持續深耕台灣、立足亞洲並放眼全球，靈活因應產業鏈與客戶需求，展現成為台商拓展全球版圖、防詐守護的重要角色。

▲台新新光金控長期致力於資安防護與風險控管，協助台商在全球市場穩健前行。（圖／台新新光金控提供）

面對跨境詐騙與資安威脅日益嚴峻，金融機構不僅是資金調度的後盾，更肩負防堵詐騙的社會責任。台新新光金控長期致力於資安防護與風險控管，旗下台新銀行更針對資訊系統、內外部網路環境及交易網站，建立全方位安全機制，並設置資訊安全監控中心，全天候把關交易安全。為了讓企業在跨境交易、資金調度與日常營運中更安心，台新銀行持續優化資訊安全防護網，每年均通過 ISO 27001 資訊安全管理系統國際標準認證，以最嚴謹的規格打造安全可靠的數位金融環境，降低駭客入侵或資料外洩等風險，確保企業資產不受威脅，這不僅是對資訊安全的投資，更是台新新光金控守護企業、協助台商在全球市場穩健前行的具體展現。

除了資安把關，台新新光金控更憑藉整合集團銀行、保險、證券、投信等專業服務，建構「1+1 大於 2」的協同綜效，提供企業與客戶一站式、多元化的金融解決方案。從營運融資、風險管理到投資規劃，企業都能在台新新光金控獲得最完整的支援。隨著台商加速國際化，金控集團不僅以穩健的金融能量成為後盾，更以永續發展為使命，連年蟬聯標普全球（S&P Global）銀行與保險類Top 1%榮譽，展現落實ESG的國際實力。未來，台新新光金控將持續推動淨零轉型，並秉持「取之社會、用之社會」理念，從公益活動到環境責任全面實踐，成為企業防詐、強化治理與永續發展的關鍵夥伴。