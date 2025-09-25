ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

《放眼國際・堅實台力》經貿論壇登場　台新新光金控強化資安、深化永續成台商全球後盾

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇備受矚目，副總統蕭美琴（中）、CRIF台灣總經理余建中（左1）、陽明交大管理學院院長邱裕鈞（左2）、HOYA BIT創辦人暨董事長彭云嫻（左3）、CRIF亞洲區總經理Simone Lovati（左4）、經濟部政務次長何晉滄（右5）、國立陽明交通大學副校長蔚順華（右4）、外交部政務次長吳志中（右3）、ETtoday總編輯林妏純（右2）、蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君鳳（右1）等人共襄盛舉。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

在國際經濟局勢快速變化下，台灣企業如何掌握全球產業脈動、強化自身競爭力，成為產官學界共同關注的焦點。《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，9/23於台北喜來登大飯店盛大舉行，由《ETtoday新聞雲》攜手CRIF與國立陽明交通大學合辦，聚集多位專家與企業代表共襄盛舉，其中台新新光金控分享如何以穩健金融架構與全面資安防護，協助台商面對挑戰、把握全球機遇。

HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻在演講中，提到無論是上市櫃公司還是中小型企業會在盈利後進行公司佈局，包含匯率佈局與業外轉投資等項目，對於應注意的事項及詐騙風險管理提供了深入的見解，隨著國際對企業永續報告書（ESG）要求的提高，企業在進行資產佈局時，應積極尋求可納入報告書的「綠色金融」與「永續資產」投資，並提醒企業在布局數位資產時，選擇有追蹤與管控系統的平台，提升公司治理效率。

近年數位科技與AI技術快速發展，可能因資訊不足或缺乏專業金融支援而陷入風險，此時能夠提供全方位支援與防護的金融夥伴，顯得格外重要，從區域性金融集團躍升為國際品牌的台新新光金控，持續深耕台灣、立足亞洲並放眼全球，靈活因應產業鏈與客戶需求，展現成為台商拓展全球版圖、防詐守護的重要角色。

▲▼全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇,台新大樓。（圖／業者提供）

▲台新新光金控長期致力於資安防護與風險控管，協助台商在全球市場穩健前行。（圖／台新新光金控提供）

面對跨境詐騙與資安威脅日益嚴峻，金融機構不僅是資金調度的後盾，更肩負防堵詐騙的社會責任。台新新光金控長期致力於資安防護與風險控管，旗下台新銀行更針對資訊系統、內外部網路環境及交易網站，建立全方位安全機制，並設置資訊安全監控中心，全天候把關交易安全。為了讓企業在跨境交易、資金調度與日常營運中更安心，台新銀行持續優化資訊安全防護網，每年均通過 ISO 27001 資訊安全管理系統國際標準認證，以最嚴謹的規格打造安全可靠的數位金融環境，降低駭客入侵或資料外洩等風險，確保企業資產不受威脅，這不僅是對資訊安全的投資，更是台新新光金控守護企業、協助台商在全球市場穩健前行的具體展現。

除了資安把關，台新新光金控更憑藉整合集團銀行、保險、證券、投信等專業服務，建構「1+1 大於 2」的協同綜效，提供企業與客戶一站式、多元化的金融解決方案。從營運融資、風險管理到投資規劃，企業都能在台新新光金控獲得最完整的支援。隨著台商加速國際化，金控集團不僅以穩健的金融能量成為後盾，更以永續發展為使命，連年蟬聯標普全球（S&P Global）銀行與保險類Top 1%榮譽，展現落實ESG的國際實力。未來，台新新光金控將持續推動淨零轉型，並秉持「取之社會、用之社會」理念，從公益活動到環境責任全面實踐，成為企業防詐、強化治理與永續發展的關鍵夥伴。

關鍵字： 經貿論壇台新新光金控台商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

推薦閱讀

全球海外台商影響力首曝光！副總統蕭美琴力挺台商走向國際

全球海外台商影響力首曝光！副總統蕭美琴力挺台商走向國際

《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇盛大登場，由《ETtoday新聞雲》與CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦。副總統蕭美琴親自蒞臨，與經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中，合作單位HOYA BIT加密貨幣交易所、中國信託商業銀行、台新新光金控等企業代表共襄盛舉。

2025-09-23 18:57
南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

2025-09-25 11:15
巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

2025-09-25 13:12
技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

2025-09-25 12:36
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
外銀：把握人工智慧崛起、降息契機　配置全球股票偏高比重

外銀：把握人工智慧崛起、降息契機　配置全球股票偏高比重

展望2025年第四季投資市場前景，滙豐銀行指出，人工智慧（AI）創新展現高速發展與普及化，加上美國聯準會重啟降息，這兩大積極因素正抵消美國貿易關稅及政策不確定性帶來的負面影響，在未來六個月，維持偏好風險性資產的投資策略，建議可對全球股票持偏高比重配置，在美國降息週期增持全球投資級債券，同時透過增持黃金以提升投資組合的韌性。

2025-09-25 15:25
陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明海運(2609)今(25)日下午召開法說會，公司業務長李明輝指出，第四季為歐美主航線傳統淡季，且受美中關稅協議遲未完全定案影響，整體市場觀望情緒濃厚，預期出貨動能偏弱，業界確實承擔滿大壓力，仍需持續觀察美國最高法院對關稅適法性的裁決及地緣政治衝突等不確定性因素發展。

2025-09-25 15:20

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

新燃料貨櫃船訂單高達543艘、佔訂單總艘數逾五成　以運力計佔77%

特化新兵到！　芝普預計26日登錄興櫃

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366