全球海外台商影響力首曝光！副總統蕭美琴力挺台商走向國際

記者楊智雯／綜合報導

在國際經濟局勢快速變化下，台灣企業要保持競爭力，掌握全球產業脈動已成關鍵！今（23）日於台北喜來登大飯店舉行的《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇盛大登場，由《ETtoday新聞雲》與CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦。副總統蕭美琴親自蒞臨，與經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中同台出席，展現政府對台商布局國際的高度肯定與支持，合作單位除中國信託商業銀行、台新新光金控、群益投信外，HOYA BIT加密貨幣交易所、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司企業代表也共襄盛舉，探討台灣企業在全球舞台的影響力與未來契機。

副總統蕭美琴指出當前世界局勢變化快速，台灣正處於一個充滿挑戰但也充滿機遇的關鍵轉折點，她強調，本次論壇公佈的「2025台商影響力排名」不只是數字或名次，更像一面鏡子，反映出台灣企業在國際舞台上的努力、韌性及所創造的價值，並指出近年國際經貿風雲變幻，台商面臨地緣政治風險、來自美國的關稅挑戰，以及對岸的產能過剩與低價競爭等諸多挑戰，台灣產業依然不斷成長轉型，股市、出口、經濟成長率及人均GDP等各項指標依舊亮眼，肯定台商在全球經濟舞台上的價值，並期盼透過政府、產業與學界的攜手合作，為台灣在國際市場注入持續向前的力量。

經濟部政務次長何晉滄指出，面對地緣政治風險及美國新關稅等高度不確定因素，政府將投入資源協助受衝擊的中小企業，提供海外參展、多元市場開發及信用保證等服務。台灣在半導體和AI領域具備全球競爭力，經濟部將投入116 億元推動「中小微企業多元振興計畫」，以AI新時代建設為核心，推動「百業導入AI」，加速產業低碳化及數位化升級轉型，為協助台商全球佈局，政府已在捷克、日本及美國設立「台灣貿易投資中心」，未來將擴展至墨西哥、印度等地，協助台商快速落地，開拓版圖。

外交部政務次長吳志中表示，台灣以經濟、科技等整體國力名列全球前20大中型強權，台商更憑藉創新與彈性成為全球供應鏈及民主夥伴陣營不可或缺的核心力量。他強調，台灣對外投資中國的比重已由十年前的80%大幅降至今年上半年的 3%，這展現了企業調整佈局、分散風險的決心，歐洲正積極推動「去風險化」，並加強與台灣在半導體、航太、通訊等領域的合作，他讚揚台商塑造成「誠信、專業、務實」的形象，是台灣最有力的商業大使，外交部將成為台商最堅強的後盾，共同開創「台灣傳奇」。

論壇重磅亮點之一，即由CRIF首度公布《全球海外台商影響力排名》，調查結果顯示，海外台商整體展現強勁成長力道，前十名依序為輝達、敏實集團、美超微、祖睿、GARMIN、山東碧海包裝材料、滬士電子昆山、克麗緹娜中國貿易、天津達祥精密工業及黃石滬士電子。值得注意的是，營收規模逾50億元的台商僅佔8%，卻貢獻八成以上總體營收，顯示少數大型台商在全球市場中舉足輕重，面對景氣逆風依然具備穩健競爭力。

CRIF台灣總經理余建中指出，海外台商不僅展現韌性，其市值成長更超越日韓企業，並能將市場、政治與環境挑戰化為決策養分，建立獨特競爭優勢。國立陽明交通大學副校長蔚順華則表示，在數位轉型、綠色永續及供應鏈重組的趨勢下，台商於半導體、資通訊及智慧製造等領域持續扮演關鍵角色，論壇正是凝聚國際視野、尋找台灣最佳定位的重要平台。

CRIF亞洲區總經理Simone Lovati則從國際視角補充，全球企業正承受地緣政治、貿易規範及環境挑戰三重壓力，不僅影響大型企業，更讓中小企業經營艱難。但他強調，台灣選擇持續向外拓展，以速度與彈性因應挑戰，展現了當前環境中的最大優勢，也再次證明積極布局海外市場的正確性。

已完成洗錢防制登記制的加密貨幣交易所HOYA BIT（禾亞數位科技），由創辦人暨董事長彭云嫻於專題演講中指出，台灣企業在數位資產運用上並非缺乏意願，而是需要更安全、制度化的入口，HOYA BIT因而推出法人專屬開戶與專人服務，協助企業透過合法透明流程配置比特幣與美元穩定幣等資產，並以零滑價機制降低大額交易成本，期望成為台商在數位轉型路上的金融助力。

同時，HOYA BIT與遠東商銀合作，將用戶的新台幣資金100%置入信託，並且通過 ISO 27001 國際資安認證，確保資金與資產安全直達國際金融標準。此外，HOYA BIT是全球首家取得ISO 14064-1與ISO 14067國際永續標准的加密貨幣交易所，能為企業提供數位資產的碳足跡資訊，幫助其因應2026年起上路的企業永續報告揭露需求。彭云嫻強調，HOYA BIT不僅是交易平台，更是企業邁向數位金融與ESG永續的新世代夥伴，期望與台灣企業共成長，成為企業財務策略與國際競爭力的重要助力。

台灣企業為保有競爭力少不了穩健資金，中國信託商業銀行透過完善的企業融資服務，導入自動化系統與標準作業流程，協助企業靈活調度資金，不論是營運週轉、資本支出，或在拓展市場、因應風險挑戰時，都能確保資金運用具備彈性與效率，中國信託指出，穩健資金是台灣企業維持競爭力不可或缺的基石，目前中信銀行於全球14個國家及地區設有超過370處據點，海外布局深耕大中華、日本、北美及東南亞，並積極響應政府新南向政策，藉由越南、印度、新加坡及泰國等地據點，協助企業拓展海外市場，展望未來，中信銀行將持續以人工智慧與大數據驅動數位金融創新，為企業與社會提供最堅實的成長後盾。

面對日新月異的詐騙手法及資安外洩問題，台新新光金控致力打造資安防護與風險控管的完整機制，針對資訊系統、內外部網路環境與交易網站等完成健全資安防護，並於全行建置資訊安全監控中心，持續優化台新銀行資訊安全防護網，每年皆通過ISO 27001資訊安全管理系統國際標準認證，保障企業交易及資產安全。

在議題探討部分，中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈分享全球台灣企業產業佈局現況，點出台灣的優勢，接著經濟部政務次長何晉滄則帶來政策思維與前瞻觀點，分享全球極端氣候及地緣政治下台灣產業的發展，隨後的綜合論壇由國立陽明交通大學經營管理研究所教授／台商研究中心主任溫金豐擔任主持人，與HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻、聯聖企管創辦人陳宗賢教授、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，圍繞「新常態與新皮箱精神」為題展開深度對談，探討台商如何在變動環境中展現韌性與創新。

《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，讓政府及各大企業在國際趨勢中獲得第一手資訊，透過全球海外台商影響力排名、專題演講與綜合論壇，促進產業間難得交流，對於積極拓展國際舞台的台商而言，不僅能掌握最新產業趨勢，更能借重政策支持與專業見解，找到合作契機與發展方向。