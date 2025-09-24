機動車界「小鴻海」越南精密營收50億　靠自動化突圍

▲越南精密工業股份有限公司（VPIC），自1994年創立至今，已在越南深耕30年。（圖／擷自VPIC官網）



記者潘姿吟／綜合報導

越南精密工業股份有限公司（VPIC）是台商靈活應變的典型案例。自1994年創立至今，已在越南深耕30年。旗下產品涵蓋汽機車零件、醫療設備、家電零組件等，客戶名單囊括哈雷（Harley-Davidson）、杜卡迪（Ducati）、龐巴迪（Bombardier）等世界級品牌，外界稱之為機動車界的「小鴻海」。其中，子公司勝邦金屬更被副總裁吳明穎形容是集團的「台積電」，以先進製程扮演獲利小金雞的角色。

近年來，VPIC不僅拿下「海外台商磐石獎」，還因大手筆組織上千名越籍員工赴台觀光，成為台商界創舉。如今，該公司的營收已突破50億元新台幣，產能涵蓋每年9,500萬個零件，產品種類超過1,200種，成為全球供應鏈裡不可忽視的一環。

越南精密的成功，是兩代人的打拼，尤其，必須從創辦人李育奇的驚人遠見談起。

▲越南精密在2000年代便率先導入自動化產線。（圖／擷自VPIC官網）

創辦人的先見之明：20多年前就推自動化

上世紀90年代，吳明穎的岳父、做模具出身的李育奇，在1994年跟著台灣三陽機車佈局越南，之後，落腳南越同奈省，創立了越南精密工業。

當時多數台商選擇倚賴低廉勞動力，但李育奇卻堅持走不同的路。他認為，若僅靠便宜勞動力，企業終究會失去競爭力，於是，反其道而行，大膽投資自動化設備。

這份堅持，使得越南精密在2000年代便率先導入自動化產線，成為集團內的示範工廠，也為日後接下日本醫療床大廠Platz的訂單，埋下關鍵伏筆。

儘管當時購置一支機械手臂的成本，幾乎等同一台進口車，但為了搶下日本客戶，集團旗下勝邦金屬仍大膽砸重金，一口氣買下200支機械手臂，全面取代人工焊接。

事後證明，這場看似冒險的「超前賭注」，正是奠定今日基業的關鍵。

台商1.5代的磨鍊之路 與「肯當牛」的領悟

2002年退伍後，吳明穎先在台灣知名電子公司短暫歷練，隨後便跟隨父親吳振珪的腳步前往越南，踏入陌生的市場。起初，他從父親投資的高爾夫球場做起，為了克服語言障礙，他拚命學習英文和越南文，務求達到溝通無礙。更重要的是，他選擇事必躬親：從除草、植草、除蟲等瑣碎工作，到參與球場的中長期發展規劃，無一不親身投入。這段歷練，為他日後的經營管理能力與跨國領導統御打下深厚基礎。

吳明穎自稱「台商1.5代」。現年40多歲的他，如今已是VPIC副總裁，也是同奈台商會會長。他曾提到，23歲初到越南時，英文不流利，更遑論越南文，也正因如此，他對越南的發展潛力有了切身體會。

那時的越南，就像民國70年代的台灣，經濟正蓬勃起飛，猶如上一代常說，只要肯當牛，就不怕沒田可犁，他以前常覺得誇張，直到在越南親眼見到，才知道是真的。

這份領悟，成為他在越南打拚20多年的精神支柱，也支撐著他一步步走到今日的位置。

▲企業能夠持續壯大，靠的不只是訂單與產值，還要回應社會需求。越南精密工業股份有限公司（VPIC）的員工，7成以上員工任職超過5年，甚至已有越籍幹部升上總經理，成為在地人才扎根的最佳示範。（圖／擷自VPIC官網）

「越南員工要教17次」的管理哲學

不過，自動化轉型並非一帆風順。早年，吳明穎幾乎以廠為家：從值夜班、連續4天不睡覺協助建廠、陪員工一起吃便當，再到深夜回覆歐美客戶的信件。他靠著親力親為的態度，逐步累積信任，也磨練出跨文化管理的能力。

然而，挑戰不僅在於工時與投入。吳明穎經在受訪時提起岳父李育奇的一句話：「越南員工要反覆教17次。」原因在於文化差異，當地員工不習慣依循標準作業流程，甚至有時會「畫蛇添足」。但金屬加工業最重精準，容不得絲毫誤差。於是，他反覆強調「確認、確認、再確認」，也正是這種嚴謹，讓勝邦金屬在與日本客戶合作的第一年，就替對方節省了35%的成本，此後業績更維持每年3成以上的穩定成長。

在穩住品質之後，他將目光轉向制度與流程管理的優化。從投資自動倉儲、建立ERP系統，到近年導入人臉、指紋辨識與即將上線的GPS打卡，逐步將細微環節轉化為效率。同時，公司不只靠薪資留才，更建立透明的升遷制度，讓越籍員工看得見未來。如今，7成以上員工任職超過5年，甚至已有越籍幹部升上總經理，成為在地人才扎根的最佳示範。

不只顧客 也要顧「社會」

在越南深耕多年，吳明穎深知，企業能夠持續壯大，靠的不只是訂單與產值，還要回應社會需求，這才是真正的永續。他始終抱持一份「不忘本」的情懷，在追求企業成長的同時，也堅持將責任與回饋納入發展藍圖。

如今，VPIC正將觸角延伸至醫療器材與長照領域，結合日本合作夥伴的專業，投入因應高齡化社會的需求。從顧客滿意、股東滿意，到員工與社會的共同受惠，VPIC的發展不再只是單一企業的成功故事，而是台商如何在異地深耕、同時回饋社會的最佳註腳。

對吳明穎而言，這不只是延續父執輩的基業，更是寫下台商下一個30年的答案。該集團的故事，也正在說明新世代台商的思維：當企業將「顧客」的範疇擴大到整個社會，才能在變動的國際環境裡，真正站穩腳步，走得更遠。

【小檔案】越南精密工業股份有限公司（VPIC Group）

• 成立時間：1994年

• 創辦人：李育奇

• 副總裁：吳明穎

• 主要產品：汽機車零件、車架、醫療床、家電零組件

• 2022年營收：逾50億台幣

• 全球客戶：Harley-Davidson、Ducati、Bombardier、Platz 等