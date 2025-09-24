ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

機動車界「小鴻海」越南精密營收50億　靠自動化突圍

▲▼越南精密工業股份有限公司（VPIC）是台商靈活應變的典型案例。自1994年創立至今，已在越南深耕30年。（圖／擷自VPIC官網）

▲越南精密工業股份有限公司（VPIC），自1994年創立至今，已在越南深耕30年。（圖／擷自VPIC官網）

記者潘姿吟／綜合報導

越南精密工業股份有限公司（VPIC）是台商靈活應變的典型案例。自1994年創立至今，已在越南深耕30年。旗下產品涵蓋汽機車零件、醫療設備、家電零組件等，客戶名單囊括哈雷（Harley-Davidson）、杜卡迪（Ducati）、龐巴迪（Bombardier）等世界級品牌，外界稱之為機動車界的「小鴻海」。其中，子公司勝邦金屬更被副總裁吳明穎形容是集團的「台積電」，以先進製程扮演獲利小金雞的角色。

近年來，VPIC不僅拿下「海外台商磐石獎」，還因大手筆組織上千名越籍員工赴台觀光，成為台商界創舉。如今，該公司的營收已突破50億元新台幣，產能涵蓋每年9,500萬個零件，產品種類超過1,200種，成為全球供應鏈裡不可忽視的一環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

越南精密的成功，是兩代人的打拼，尤其，必須從創辦人李育奇的驚人遠見談起。

▲▼越南精密工業股份有限公司（VPIC）是台商靈活應變的典型案例。自1994年創立至今，已在越南深耕30年。（圖／擷自VPIC官網）

▲越南精密在2000年代便率先導入自動化產線。（圖／擷自VPIC官網）

創辦人的先見之明：20多年前就推自動化

上世紀90年代，吳明穎的岳父、做模具出身的李育奇，在1994年跟著台灣三陽機車佈局越南，之後，落腳南越同奈省，創立了越南精密工業。

當時多數台商選擇倚賴低廉勞動力，但李育奇卻堅持走不同的路。他認為，若僅靠便宜勞動力，企業終究會失去競爭力，於是，反其道而行，大膽投資自動化設備。

這份堅持，使得越南精密在2000年代便率先導入自動化產線，成為集團內的示範工廠，也為日後接下日本醫療床大廠Platz的訂單，埋下關鍵伏筆。

儘管當時購置一支機械手臂的成本，幾乎等同一台進口車，但為了搶下日本客戶，集團旗下勝邦金屬仍大膽砸重金，一口氣買下200支機械手臂，全面取代人工焊接。

事後證明，這場看似冒險的「超前賭注」，正是奠定今日基業的關鍵。

台商1.5代的磨鍊之路　與「肯當牛」的領悟

2002年退伍後，吳明穎先在台灣知名電子公司短暫歷練，隨後便跟隨父親吳振珪的腳步前往越南，踏入陌生的市場。起初，他從父親投資的高爾夫球場做起，為了克服語言障礙，他拚命學習英文和越南文，務求達到溝通無礙。更重要的是，他選擇事必躬親：從除草、植草、除蟲等瑣碎工作，到參與球場的中長期發展規劃，無一不親身投入。這段歷練，為他日後的經營管理能力與跨國領導統御打下深厚基礎。

吳明穎自稱「台商1.5代」。現年40多歲的他，如今已是VPIC副總裁，也是同奈台商會會長。他曾提到，23歲初到越南時，英文不流利，更遑論越南文，也正因如此，他對越南的發展潛力有了切身體會。

那時的越南，就像民國70年代的台灣，經濟正蓬勃起飛，猶如上一代常說，只要肯當牛，就不怕沒田可犁，他以前常覺得誇張，直到在越南親眼見到，才知道是真的。

這份領悟，成為他在越南打拚20多年的精神支柱，也支撐著他一步步走到今日的位置。

▲▼越南精密工業股份有限公司（VPIC）是台商靈活應變的典型案例。自1994年創立至今，已在越南深耕30年。（圖／擷自VPIC官網）

▲企業能夠持續壯大，靠的不只是訂單與產值，還要回應社會需求。越南精密工業股份有限公司（VPIC）的員工，7成以上員工任職超過5年，甚至已有越籍幹部升上總經理，成為在地人才扎根的最佳示範。（圖／擷自VPIC官網）

「越南員工要教17次」的管理哲學

不過，自動化轉型並非一帆風順。早年，吳明穎幾乎以廠為家：從值夜班、連續4天不睡覺協助建廠、陪員工一起吃便當，再到深夜回覆歐美客戶的信件。他靠著親力親為的態度，逐步累積信任，也磨練出跨文化管理的能力。

然而，挑戰不僅在於工時與投入。吳明穎經在受訪時提起岳父李育奇的一句話：「越南員工要反覆教17次。」原因在於文化差異，當地員工不習慣依循標準作業流程，甚至有時會「畫蛇添足」。但金屬加工業最重精準，容不得絲毫誤差。於是，他反覆強調「確認、確認、再確認」，也正是這種嚴謹，讓勝邦金屬在與日本客戶合作的第一年，就替對方節省了35%的成本，此後業績更維持每年3成以上的穩定成長。

在穩住品質之後，他將目光轉向制度與流程管理的優化。從投資自動倉儲、建立ERP系統，到近年導入人臉、指紋辨識與即將上線的GPS打卡，逐步將細微環節轉化為效率。同時，公司不只靠薪資留才，更建立透明的升遷制度，讓越籍員工看得見未來。如今，7成以上員工任職超過5年，甚至已有越籍幹部升上總經理，成為在地人才扎根的最佳示範。

不只顧客　也要顧「社會」

在越南深耕多年，吳明穎深知，企業能夠持續壯大，靠的不只是訂單與產值，還要回應社會需求，這才是真正的永續。他始終抱持一份「不忘本」的情懷，在追求企業成長的同時，也堅持將責任與回饋納入發展藍圖。

如今，VPIC正將觸角延伸至醫療器材與長照領域，結合日本合作夥伴的專業，投入因應高齡化社會的需求。從顧客滿意、股東滿意，到員工與社會的共同受惠，VPIC的發展不再只是單一企業的成功故事，而是台商如何在異地深耕、同時回饋社會的最佳註腳。

對吳明穎而言，這不只是延續父執輩的基業，更是寫下台商下一個30年的答案。該集團的故事，也正在說明新世代台商的思維：當企業將「顧客」的範疇擴大到整個社會，才能在變動的國際環境裡，真正站穩腳步，走得更遠。

【小檔案】越南精密工業股份有限公司（VPIC Group）
 • 成立時間：1994年
• 創辦人：李育奇
• 副總裁：吳明穎
• 主要產品：汽機車零件、車架、醫療床、家電零組件
• 2022年營收：逾50億台幣
• 全球客戶：Harley-Davidson、Ducati、Bombardier、Platz 等

關鍵字： 2025台企論壇經濟部外交部台商越南精密VPIC

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【6千座泳池水量】花蓮光復瞬間淹沒！汽車堆疊、居民受困待援

推薦閱讀

國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

茂達 （6138）今 （24） 日針對國巨 （2327） 收購一事公告指出，不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，能協助有利於未來公司營運發展的投資者，但國巨進行任何事先對談除深表遺憾外；對於收購價茂達認為也有偏低之嫌，每股應介於244.65元至新台幣256.64元之間。

2025-09-24 16:35
台股今刷26394點創高　一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

台股今刷26394點創高　一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

在台股多頭一波波的加持下，帶動9月填息行情大好，保德信指出，統計9月以來除息之台股ETF，共有17檔ETF在除息後一週（5個交易日）內順利填息，包括保德信市值動能50ETF（009803）、富邦旗艦50（009802）等首次配息的台股ETF新兵；另外，還有13檔ETF在台股創高帶動下，1天內即順利完成填息任務，表現亮眼。

2025-09-24 16:16
「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

美股屢創新高，但專注於防範「黑天鵝」衝擊的對沖基金Universa Investments表示，市場樂觀情緒可能推動美國股市再上漲 20%，然後導致 1929 年金融危機那樣大規模的崩盤，引發全球經濟衰退。

2025-09-24 15:15
東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元（1504）與鴻海（2317）於7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，東元股價連番大漲，今（24）日接近11點上攻103元漲停價，創下歷史高價，1個多月來漲幅超過8成；鴻海震盪走高到222.5元，創近14個月高價。

2025-09-24 12:05
黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

2025-09-24 09:35
華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半　金控出手注資

華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半　金控出手注資

昨（23）日華南金（2880）代華南永昌投信公告累積虧損逾實收資本額二分之一，華南金表示，係財務結構改善計畫之一環，不影響投信持續營運，預計今年底前完成增減資作業。

2025-09-24 14:59
飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

國際金價向每盎司3800美元的高水位叩關，國內銀樓牌告價格連日走揚，今（24）日來到每錢新台幣14180元的新天價，銀樓老闆認為，黃金還有2年大行情可以走，在愈賣愈貴的情形下，也可以像輝達創辦人黃仁勳所說的「買愈多、省愈多」致敬。

2025-09-24 12:48
萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

先進封裝設備廠萬潤科（6187）不畏今（24）日大盤大幅拉回，股價開高走高，上漲逾5%，美系外資在最新出爐的報告中認為壞消息已被消化，調高評等，自「持平」調升至「優於大盤」，目標價自380元大幅調升至500元。

2025-09-24 11:05
台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

美股四大指數昨（23）日回跌，惟台積電（2330）ADR逆勢3.7%、收282.71美元再創新高，今（24）日台積電創高後回跌，大盤由紅翻黑，萬寶投顧執行長王榮旭表示，由於國際市場並沒有大變化，今日翻黑以「漲多拉回」視之，25900點5日線為短線支撐。

2025-09-24 11:02
國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

黃金價格連漲三日後，周三維持在歷史高點附近震盪，投資人持續關注美國聯準會（Fed）官員的最新談話，以及俄羅斯相關地緣政治局勢。

2025-09-24 09:45

讀者迴響

熱門新聞

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

即／大樂透中秋加碼開出10組　7人爽中百萬

待交貨櫃船破1千萬箱、散裝船訂單年增11%　法人指過剩壓力大

記憶體龍頭美光報喜！華邦電爆26萬張大量下殺　力積電突圍翻紅

飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

經部「無人機」研發補助來了！　聯發科、智邦等7公司迎利多

即／台積電ADR再創新高　美股開盤漲3.25%

蝦皮購物母集團「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」第三屆開跑

賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3原因曝光

「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

記憶體概念股量價齊揚！力積電亮燈　華邦電轉虧為盈漲半根

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366