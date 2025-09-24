飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

▲銀樓黃金示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價向每盎司3800美元的高水位叩關，國內銀樓牌告價格連日走揚，今（24）日來到每錢新台幣14180元的新天價，銀樓老闆認為，黃金還有2年大行情可以走，在愈賣愈貴的情形下，也可以像輝達創辦人黃仁勳所說的「買愈多、省愈多」致敬。

▲銀樓飾金9月24日牌價來到每錢14180元新高。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，今年以來國際黃金報價已有37次刷新高的紀錄，漲幅已超過4成，但在3大前提下，國際金價還有2年大行情可期。

石文信表示，黃金第1大利多就是美國總統川普今年1月20日才上任，他的任期還很長，市場至少有2年好光景。

第2、美國聯準會（Fed）遭遇通膨和降息難題，官方陷入猶豫不確定性高的狀態，有利保值功能較佳的黃金續向上攻。

第3、全球地緣政治和經濟環境不穩定，屬於避險資產的黃金自然會水漲船高。

《彭博社》也報導，川普在聯合國大會期間強調，若俄羅斯飛機侵犯北約領空，盟國應直接擊落。他同時對烏克蘭戰局釋出更同情的態度，並直言「是的，我同意」北約應擊落俄軍飛機，也加深地緣政治風險，金價欲小不易。