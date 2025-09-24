凱基00981T今掛牌收平盤　多資產平衡型ETF再添生力軍

▲(由左至右)凱基投信總經理張慈恩、凱基投信董事長丁紹曾、證交所董事長林修銘、證交所總經理李愛玲連袂出席凱基00981T證交所掛牌典禮，一同見證資本市場再添創新投資工具。（圖／凱基投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

以全球BBB級投資等級債券與台股25大上市公司為策略配置的凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T）於今（24）日正式掛牌上市，終場以9.9元平盤作收，成交量為5萬3860張。

目前台灣證券市場共有兩檔平衡型ETF，分別是訴求投資標的比重為「股7債3」的凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T）以及投資標的比重為「股3債7」00981T，均是由凱基投信發行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱基投信總經理張慈恩指出，凱基投信的產品策略核心，就是發行滿足投資人需求的產品，協助投資人做好資產配置。凱基投信旗下目前已有多檔股票及債券ETF，已經能夠提供投資人做為資產配置的核心要件之一，惟對一般投資人而言，要隨時檢視自己的資產配置是困難的，因此凱基投信為解決投資人痛點而推出不同股債比例的多資產平衡型ETF，就是希望透過設定的股債比例及每月再平衡的機制，主動為投資人做好資產配置，實現資產配置的長期價值。

凱基投信投資管理處處長歐陽渭棠指出，平衡凱基雙核收息（00981T）設計以70%的債券部位鎖定全球BBB級投資等級債券，並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率，追求票息水準更勝BBB級債、含息報酬更勝美國投資級債的競爭力；另以30%的股票部位布局台股市值前25大公司，內建「股息增益」權重調整機制，也讓其追蹤指數展現出相對優於大盤的殖利率表現。另外，投資重紀律，00981T透過每月再平衡機制，將漲多的資產獲利了結，並加碼價值被低估的資產，讓投資組合每月皆可回歸股3債7配置比例 ，幫助投資人堅守投資紀律。

