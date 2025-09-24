台股今刷26394點創高　一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

在台股多頭一波波的加持下，帶動9月填息行情大好，保德信指出，統計9月以來除息之台股ETF，共有17檔ETF在除息後一週（5個交易日）內順利填息，包括保德信市值動能50ETF（009803）、富邦旗艦50（009802）等首次配息的台股ETF新兵；另外，還有13檔ETF在台股創高帶動下，1天內即順利完成填息任務，表現亮眼。

保德信表示，市面上越來越多追蹤不同特色指數的台股ETF，表現也各有不同，亦有不少進化版的市值型ETF在台股強勢時表現亮眼，主要由於這些市值型ETF著眼不只是市值規模大之標的，市值是否具有成長性也為篩選重要指標，不僅能提高整體投組表現，更能抓住當下最新的產業趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

009803經理人張芷菱指出，今(24)日加權指數於早盤再度創下26394.03點的歷史新高價位，晶圓龍頭大廠股價也一度觸及1355元史上最高價。事實上，盤點近期晶圓龍頭大廠好消息頻傳，股價也隨之強彈，如市場傳出晶圓龍頭大廠3奈米CPU將漲價兩成，明年2奈米漲幅更達50%，帶動相關ADR大漲；另外，蘋果最新iPhone 17系列與新款iPhone Air核心晶片全採用自研晶片，其中處理器晶片A19 Pro採用晶圓龍頭大廠最先進3奈米製程技術，並計劃由晶圓龍頭大廠位於亞利桑那州的新廠生產部分訂製晶片等，都成為推升股價與大盤的助力。

張芷菱說明，大盤在看回不回、驚驚漲之下持續創高，盤點技術指標包括KD、RSI及MACD皆為正向，技術指標雖高位鈍化，不過盤面多方動能強勁，預期只要大盤未跌破5日均線，仍有利盤勢朝多方上攻，且外資期貨空單持續回補，有利盤面資金活絡。

張芷菱說明，若將囊括市值、成長、動能、價值、品質等5大篩選面向的市值動能50指數，與加權報酬指數以及台灣50報酬指數相比，自2010年5月以來的總報酬為938%，優於台灣50指數的603%，以及台灣加權指數的465%；從年化報酬來看，市值動能50指數的年化報酬率16.5%，同樣優於台灣50指數11.9%、台灣加權指數13.6%。

