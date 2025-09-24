235萬人注意！手機報稅最高獎金5萬元今抽出　詳細名單後天揭曉

▲綜合所得稅申報資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

235.9萬手機報稅族注意！財政部指出，今年5月申報的113年度綜合所得稅手機申報好康活動持續推進，全國手機報稅抽獎活動已於今（24）日舉行記者會進行公開抽獎，在律師見證下，以電腦隨機抽出頭獎5萬元獎金1名等獎項，中獎名單將於9月26日下午4時透過社群平台及官網公布。

財政部指出，這次抽獎全部奬項有現金獎86名，電子禮券獎19500名，共計19586名，中獎名單將於9月26日下午4時公布在財政部FB粉絲專頁及各地區國稅局官網，兌領期限至明年1月2日，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。

南區國稅局表示，今年報稅抽奬活動為「手機報稅獎」，凡使用手機完成113年度綜合所得稅結算申報，且申報時勾選「同意」選項的民眾，就可參加抽獎，一個申報戶一個抽獎資格；本次活動符合抽獎資格者，計有235萬9千餘名，本日抽出19,586名幸運兒，包括頭獎5萬元獎金1名、貳獎2萬元獎金5名、叁獎1萬元獎金10名、肆獎5千元獎金20名、伍獎2千元獎金50名、陸獎500元電子禮券3,000名及普獎200元電子禮券16,500名。

該局進一步說明，現金獎項名額共86名，將會以公文掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後，在期限內將領獎資料郵寄財政部南區國稅局綜合行政組(臺南市北區富北街7號9樓)，獎金將滙入中奬人指定之本人帳戶，獎金超過2萬元者，依規定先扣除10%扣繳稅款後，再將餘額匯入。電子禮券獎項名額共19,500名，將按中獎人申報113年度綜合所得稅所留存之手機號碼，透過111政府專屬短碼簡訊平臺發送中獎訊息，中獎人收到簡訊後，依簡訊說明至南區國稅局官網查詢兌領方式，兌領期限至115年1月2日，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。

該局特別提醒，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，也不會要求事先繳納扣繳稅款，請民眾留意避免受到詐騙，如有相關問題，可撥打服務電話06-2223111分機1011、1012及8015洽詢，將有專人服務。