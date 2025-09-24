全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

▲南投「鑫來旺彩券行」是台彩高層口中的「大滿貫」強運彩券行。（圖／記者陳瑩欣翻攝投注站臉書）

記者陳瑩欣／台北報導

頭彩開過之後「再開」驚人案例出爐！台灣彩券公司董事長黃志宜今（24）日表示，有間位在南投縣埔里鎮中山路上的「鑫來旺彩券行」，從第4屆開始經營，已開過威力彩、大樂透、今彩539及大福彩頭獎「大滿貫」的彩券行，黃志宜說：「強運到我和總經理謝志宏一起去現場頒獎牌！」

黃志宜指出，由於大福彩現已停發，鑫來旺是全台唯一達成頭獎「4連霸」的投注站，生意興隆，「頭彩更容易開出來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了鑫來旺超級旺以外，黃志宜表示，位在新竹市「照達商行」及苗栗公館「興煥投注站」 也都開過威力彩、大樂透及今彩539頭獎。

台灣彩券公司今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中播映今年度全新形象影片《善良一點一點》篇，以點陣逐格動畫手法結合彩券行實景拍攝，詮釋每一張彩券背後所乘載的善意，勾勒出公益彩券在社會福利、國民年金、與全民健保等面向的實質貢獻。

黃志宜會後分享，彩券行開出頭獎，生意都會更旺，銷售額增加至少2成，而且不是開過頭獎就很難再開，南投埔里的鑫來旺彩券行生意非常好，不僅店面位在加油站及郵局附近，店面前後分別面對一條大馬路及小馬路，後來店家把正門改向大馬路那邊，並採雙開門經營，客流量雙倍灌入。

謝志宏說，目前也有2家彩券行達成頭獎「3冠王」，也就是開過威力彩、大樂透及今彩539頭獎，包括苗栗縣公館鄉「興煥投注站」及新竹市北區「照達商行」，這2家投注站都在寺廟附近，前者位於當地信仰中心五穀宮正後方，後者店面就在新竹城隍廟北門街上。

另外，今年7月5日在台中市南屯區「億起富彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，領獎期限到10月7日，謝志宏今日透露，這名頭獎得主已於9月15日現身領獎。