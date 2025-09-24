堰塞湖溢堤！台水急調13台送水車、搶修設備　光復鄉逐步恢復供水

國巨非合意收購 茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

茂達 （6138）今 （24） 日針對國巨 （2327） 收購一事公告指出，不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，能協助有利於未來公司營運發展的投資者，但國巨進行任何事先對談除深表遺憾外；對於收購價茂達認為也有偏低之嫌，每股應介於244.65元至新台幣256.64元之間。

台股今刷26394點創高 一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

在台股多頭一波波的加持下，帶動9月填息行情大好，保德信指出，統計9月以來除息之台股ETF，共有17檔ETF在除息後一週（5個交易日）內順利填息，包括保德信市值動能50ETF（009803）、富邦旗艦50（009802）等首次配息的台股ETF新兵；另外，還有13檔ETF在台股創高帶動下，1天內即順利完成填息任務，表現亮眼。

「黑天鵝」基金示警！ 美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

美股屢創新高，但專注於防範「黑天鵝」衝擊的對沖基金Universa Investments表示，市場樂觀情緒可能推動美國股市再上漲 20%，然後導致 1929 年金融危機那樣大規模的崩盤，引發全球經濟衰退。

東元姻親行情！亮燈衝抵103元 鴻海連日刷14個月新高

東元（1504）與鴻海（2317）於7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，東元股價連番大漲，今（24）日接近11點上攻103元漲停價，創下歷史高價，1個多月來漲幅超過8成；鴻海震盪走高到222.5元，創近14個月高價。

黃金存摺飆每克3688元天價 砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半 金控出手注資

昨（23）日華南金（2880）代華南永昌投信公告累積虧損逾實收資本額二分之一，華南金表示，係財務結構改善計畫之一環，不影響投信持續營運，預計今年底前完成增減資作業。

飾金飆每錢14180元天價 銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

國際金價向每盎司3800美元的高水位叩關，國內銀樓牌告價格連日走揚，今（24）日來到每錢新台幣14180元的新天價，銀樓老闆認為，黃金還有2年大行情可以走，在愈賣愈貴的情形下，也可以像輝達創辦人黃仁勳所說的「買愈多、省愈多」致敬。

萬潤逆勢漲逾5% 外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

先進封裝設備廠萬潤科（6187）不畏今（24）日大盤大幅拉回，股價開高走高，上漲逾5%，美系外資在最新出爐的報告中認為壞消息已被消化，調高評等，自「持平」調升至「優於大盤」，目標價自380元大幅調升至500元。

台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點 法人：短線支撐看25900

美股四大指數昨（23）日回跌，惟台積電（2330）ADR逆勢3.7%、收282.71美元再創新高，今（24）日台積電創高後回跌，大盤由紅翻黑，萬寶投顧執行長王榮旭表示，由於國際市場並沒有大變化，今日翻黑以「漲多拉回」視之，25900點5日線為短線支撐。

國際金價居高震盪 彭博：市場緊盯2大關鍵

黃金價格連漲三日後，周三維持在歷史高點附近震盪，投資人持續關注美國聯準會（Fed）官員的最新談話，以及俄羅斯相關地緣政治局勢。