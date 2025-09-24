堰塞湖溢堤！台水急調13台送水車、搶修設備　光復鄉逐步恢復供水

▲台水急調13台送水車、搶修設備，讓光復鄉逐步恢復供水。（圖／經濟部）
記者陳瑩欣、鄒鎮宇／綜合報導
受颱風「樺加沙」強烈降雨及外圍環流影響， 昨(23)日發生花蓮縣馬太鞍堰塞湖壩頂溢堤，洪流挾帶大量泥砂與石塊，沖毀馬太鞍溪橋及台水附掛水管，並淹沒光復淨水場，造成光復鄉約4378戶無水可用。
台水公司旋即於鳳林營運所成立前進指揮所，緊急調派13台送水車，並規劃設置臨時取水站13處，全力維持民眾生活用水所需，供水調度優先調度以醫療院所、避難收容中心及學校等單位。
同時，台水公司派員全力投入搶修作業，包含光復淨水場機電設備修復、水池清洗、大馬加壓站復用，以及監控各項水質檢測等，自9月24日18時加速辦理洗管及排水作業，逐步恢復光復鄉地區供水，惟大馬鄉局部高地區域將於9月25日24時前完成供水。
台水公司感謝水利署第九河分署協助復原、花蓮縣政府各級機關協助開闢搶修動線，以及民眾在停水期間的體諒與配合。此外提醒民眾恢復供水初期，因本次堰塞湖流入造成管線受影響，可能出現短暫水黃或混濁情況，建議先排放管內自來水或作為環境洗滌用，俟水質穩定後再作為飲用使用，飲用前務必煮沸，並延長煮沸時間3至5分鐘，以確保飲用水質安全；復水初期可能因氣塞等因素造成無法正常用水，可撥打1910客服專線，台水將儘速派員協助排除障礙。
