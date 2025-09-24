台美合作新契機　美國東南州議會領袖與AIT商務組新任組長訪IEAT　

▲IEAT秘書長黃文榮(左4)與美國東南地區州議會領袖訪問團成員合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)本月19及22日，迎來美國東南地區州議會領袖訪問團及美國在台協會商務組(簡稱AIT商務組)新任組長Janee Pierre-Louis，由IEAT秘書長黃文榮負責接待。從美國地方各州政府領袖們至新上任的商務組長到訪，IEAT持續聚焦在台美產業鏈結與雙邊合作交流，並再度展現作為台灣企業鏈結美國市場的重要推手。

IEAT於9月19日迎來外交部「美國東南地區州議會領袖訪問團」，成員包括肯塔基州、南卡羅來納州、田納西州及喬治亞州的參、眾議員及黨鞭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次來訪4州的重點產業以航太、汽車與製造業聞名，為美國最具競爭力的產業聚落之一，亦與台灣產業結構高度契合，為雙方合作奠定良好基礎。在產業發展面向上，美國東南地區以精密製造與科技創新為核心，尤其在資訊科技領域持續蓬勃發展，與台灣產業優勢相互呼應；在產業合作上，雙方同樣重視長期合作及供應鏈韌性，展現彼此成為經貿夥伴的高度潛力。

肯塔基州參議會多數黨黨鞭Mike Wilson於會中指出，受到美國關稅政策影響，許多當地台商已陸續將在墨西哥邊境投資轉移至美國東南各州。由於當地正處於高科技與先進製造業的快速成長階段，盼吸引更多台商赴當地投資尋求合作契機。此外，美國東南各州也積極評估在台設立辦事處，以進一步推動雙邊貿易與投資。

黃秘書長呼應，美國東南地區已成為美國先進科技及資訊產業的重要發展重鎮，設立在台辦事處有助於吸引更多台商前往布局。另表示，IEAT目前已與全球190個商會締結姐妹會，其中美國已有36個，但在肯塔基、南卡羅來納與田納西尚未建立合作。

期盼透過此次訪問，開啟與此3州當地商會的鏈結，進一步建立合作關係，持續拓展台美新商機。此外，目前台灣與此四州尚未開啟直航，期盼未來若能推動雙邊航線通航，將使台灣與美國東南地區的經貿互動更趨緊密、注入新動能。

▲IEAT秘書長黃文榮(右)與AIT商務組組長Janée Pierre-Louis(左)雙方於會後致贈禮品，開啟雙方未來友好合作關係。（圖／IEAT提供）

另IEAT於9月22日接待AIT商務組新任組長Janee Pierre-Louis。會談中，黃文榮介紹IEAT作為台美企業合作的最佳夥伴，在協助企業赴美投資方面，IEAT不僅分別於疫情前後2019年及2022年，組團赴美參加Select USA高峰會，時任美國商務部長Ｗilbur Ross更於活動上，宣布IEAT會員企業將在愛達荷州進行投資計畫。

在台灣推廣美國商機方面，IEAT也已連續5年與AIT農業組、ASOA攜手舉辦「美國農產品及食品展示會」，並設置台灣唯一的對外採購入口網站，美國商機網站「Buy America」，提供台灣企業第一手美國各州商機資訊及活動訊息，串聯台美各產業領域的交流及雙邊合作。

Janee對於IEAT國際業務量能表示讚佩，並感謝IEAT在協助台美企業交流及合作上提供成熟且完整的服務及平台。同時，針對IEAT作為全台最多會員企業家數、產業領域多元之公會，具備推動台美雙邊企業在各領域深化合作的獨特優勢。

未來，AIT商務組將持續與IEAT緊密合作，除分享Select USA高峰會資訊予IEAT會員企業外，也期盼結合IEAT多年人才培訓經驗，攜手美國大學及企業推動國貿與電子商務人才計畫，進一步強化台美經貿連結。

▲台北市長蔣萬安(前排左3)、AIT商務組組長Janée Pierre-Louis(前排左4)與IEAT理監事團隊合影。（圖／IEAT提供）

值得一提的是，Janee組長甫上任，即代表AIT出席了9月16日「台美城市產業商機媒合會」，並代表AIT致詞。當日活動匯聚全美19個州政府參與、4大美國產業協會、超過300家台美企業共同參與，現場參觀showcase及講座的參與總人次高達1920人次，數位展示區亦吸引1395次線上瀏覽，充分展現台美企業間密切的鏈結及跨城市、跨產業的交流廣度，為雙邊產業合作注入新動能，創造嶄新契機。

展望未來，IEAT將持續深耕美國市場，協助會員企業在美國關稅政策影響下靈活布局，並拓展更多合作契機。同時，IEAT也將與AIT及美國各州政府辦事處協會(ASOA)保持密切互動，掌握最新商情資訊，協助會員企業強化國際競爭力。