南非晶片管制髮夾彎！ 經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費 勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火 台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴 估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

巨大產品遭美國海關暫扣 公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

技嘉睽違10個月股價重回300元 外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

花蓮洪水災情 中租宣布捐300萬

中租控股宣布，捐款新台幣300萬元，響應衛福部啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，期拋磚引玉，共同攜手為救助災民與災後重建，盡一份心力。

不是股票也不是ETF 詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

詹璇依10年前開啟定期定額存基金之路，獲利再滾入平衡型基金，成為她的退休金帳戶，「有賺要贖回，獲利入袋再滾入投資，我會把科技基金停利部位轉進平衡型基金，當做我的金雞母，利用配息繼續扣款科技基金，達成基金養基金。」存退休金不需要多複雜的工具，詹璇依只用1招懶人投資術。

從月光族到滾千萬 財經主播靠2檔基金24小時賺不停

基金小姐姐詹璇依靠定期定額，每月各扣3,000元買科技基金起步，10年來她不買個股、只存基金，穩穩滾出千萬資產，「定期定額的生活很舒心，投資能讓我睡得著是很重要的事。」

面板股迎「陸廠休十一長假」利多！群創、彩晶亮燈 友達漲逾9%

市場傳出中國當地面板大廠將在十一長假執行休假，台廠迎來生產利多，友達（2409）、群創（3481）與彩晶（6116）今（25）日開盤漲逾9%，其中群創、彩晶爆量急漲，雙雙亮燈，上演慶祝行情。