樺加沙重創花蓮　國泰金老董、國壽共捐2千萬元助災區重建

▲強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，今日水勢稍退但仍有厚重淤泥堆積，搜救人員不顧渾身泥濘持續在該地搜索。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今(25)以個人名義投入1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，將以總共2000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5000元~ 30000元不等的救災救助金。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，國泰人壽已於第一時間啟動快速理賠、保費緩繳及「保戶傷亡慰問金」身故 10 萬元、加護病房 5 萬元、一般住院 1 萬元外等措施。國泰志工團隊亦有近50人，第一時間已進入災區關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及物資發放。

國泰表示，目前花蓮光復鄉嚴重受創的村落住戶粗估超過2,000戶，將視災區交通復原狀況，持續擴大志工團隊編制200人，深入其他受災地區，必要時將提供其餘資源，協助光復鄉家戶重建家園。

除了國泰以外，保誠人壽今日也宣布，攜手保誠公益基金（Prudence Foundation）捐助約150萬台幣（美金5萬元），匯入衛生福利部啟動之「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」捐款管道，由財團法人賑災基金會依權責統籌運用，優先支應災後緊急救助、臨時安置、公共設施修復與社區清理等急迫需求。中租控股則宣布捐出300萬元救助災民與災後重建。