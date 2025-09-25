ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

▲電腦廠技嘉大樓外觀。（圖／記者蕭文康攝）

▲技嘉大樓外觀。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

技嘉今日股價以上漲5元、283元開出，股價走高，一度重回300元，上漲近8%，至中午12點半股價報294元、上漲16元或5.4%。

美系外資指出，與達（NVIDIA）合作 GB300 機架將帶給技嘉機會。Nebius於9月8日宣布與微軟達成為期五年的協議，將從其位於新澤西州的新資料中心提供專用 GPU 基礎設施，該合約價值約 174 億美元，有效期至 2031年，若該協議將有助於確保 Nebius獲得長期現金流，外資認為技嘉有機會將是關鍵供應商。

根據美系外資調查，技嘉已於2025年上半年向 Nebius交付GB200 伺服器機架，並將於今年稍後至 2026 年上半年交付 GB300 機架。美系外資認為技嘉應該能夠在 2025 年下半年至 2026 年上半年交付約 200 台 GB300 機架，這將有助於貢獻約200億-250億元的收入，或每股盈餘0.9元，假設淨利潤率為 2-2.5%，且每100台機架貢獻每股盈餘約為 0.45元。

另美系外資也看到技嘉與東南亞NCP合作夥伴合作的其他機架級機會，輝達位於新加坡的NCP合作夥伴MegaSpeed已在其公司網站上將技嘉列為其合作夥伴之一，這可能表明技嘉是其關鍵的伺服器合作夥伴之一。美系外資認為技嘉正在向其交付GB200機架，因為他們已在其網站上將GB200 NVL72列為其運算服務產品之一。

美系外資預估，2025年下半年至2026年上半年將向MegaSpeed交付500-1000個GB200 NVL72機架。假設淨利潤率為2.5%，且每100個機架貢獻的每股盈餘約為0.35元，這將貢獻技嘉約500億-1000億元的營收，或貢獻每股盈餘約1.8-3.6元。


 

2025-09-25

