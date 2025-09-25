外銀：把握人工智慧崛起、降息契機　配置全球股票偏高比重

▲滙豐銀建議，配置較高全球股票比重、投資級債券。（圖／滙豐銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

展望2025年第四季投資市場前景，滙豐銀行指出，人工智慧（AI）創新展現高速發展與普及化，加上美國聯準會重啟降息，這兩大積極因素正抵消美國貿易關稅及政策不確定性帶來的負面影響，在未來六個月，維持偏好風險性資產的投資策略，建議可對全球股票持偏高比重配置，在美國降息週期增持全球投資級債券，同時透過增持黃金以提升投資組合的韌性。

滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出：「預期美國聯準會將於今年10月和12月分別再降息各25個基點，到今年底聯邦基金利率可望降至3.50-3.75%區間。若未來數月的經濟數據顯示美國就業市場加速轉弱，聯準會或有可能在明年考慮再降息。美元現金利率持續下降，持有美元現金的機會成本上升，投資人可考量機會佈局優質債券，在利率進一步可能下跌前，鎖定當前較高的債券殖利率。」

「佈局美國重啟降息，建議偏高配置全球投資等級債券，美國經濟成長放緩導致股債相關度下降，因此債券成為分散投資風險工具的重要性正在上升，同時高評級債券能對沖經濟成長放緩的風險。考慮到美國國債殖利率在5年以上存續期的曲線更為陡峭，建議重點佈局7-10年存續期全球投資級債券的收益機會，相較超短期債券或低評等的高收益債券更具投資價值。」范卓雲補充。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，「中國創新贏家」主題聚焦中國在人工智慧創新領域日益提升的全球領導地位，中國專注於科技自主的強大策略部署，且DeepSeek的開源創新在中國大幅推動新一輪人工智慧投資浪潮。建議可關注人工智慧服務提供商與採用該服務的企業，從軟體、半導體、數位基礎建設，以至人工智慧雲端與代理、實體人工智慧，以及生物科技領先企業。

何偉華表示，提高亞洲企業股東報酬」主題繼續聚焦透過配發高股息、增加股份回購和進行增值企業活動來提升股東權益報酬率的優質公司，此外，亞洲長期領先的產業龍頭主題聚焦穩佔優勢，能成功把握亞洲的週期和結構成長機會的產業領袖，這些企業具備成熟的業務模式、強大的競爭優勢、穩健的資產負債狀況、出色品牌及優秀管理層，為長線投資人提供具吸引力的機會。

