買0050更省錢！TISA帳戶買基金手續費、交易稅通通免　坐享聰明投資

▲用基富通TISA帳戶買基金成本低更多，也是目前種類最多的銷售機構，滿足民眾一站式理財的需求。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

投資台股ETF，不少投資人第一時間就會想到元大台灣卓越50（0050）。不過你知道嗎？其實透過「TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」買0050連結型基金，成本可以再省下一大半，幾乎是直接從市場買的四分之一，長期投資下來差距更明顯，也就是說省下費用等於提高報酬率，坐享聰明投資。

試算一下，以0050截至8月31日基金總規模約6,635億元，投資人如果從股市直接買進得負擔一買一賣的手續費合計0.285%與交易稅0.1%，再加上經理費0.103%與銀行保管費0.03%，合計成本約0.518%。但若改透過TISA帳戶購買「0050連結基金」，手續費與交易稅直接歸零，經理費及保管費也更低，總費率僅0.108%，等於直接省下近8成投資成本。

TISA帳戶買基金成本低

同樣標的為什麼透過TISA帳戶買基金更便宜？理財專家解釋，關鍵就在於TISA設計與優惠機制。金管會為鼓勵國人長期理財，買賣TISA基金通通0手續費，加上申購基金原本就沒有證券交易稅；至於經理費率，以元大台灣卓越50ETF連結基金為例，連結基金最多可保留10%的現金部位，以應付投資人申購、贖回需求。元大投信針對TISA類型特別提供「現金部位經理費打五折」的優惠，加上保管費率更低，整體下來才讓費率壓縮到0.108%。

換句話說，投資標的一樣是0050，但走TISA基金這條管道，省下來的費用就是未來多出的報酬。



不只0050 TISA基金全面費用優惠

除了0050，其他上架的TISA基金也都有類似優勢。像是兆豐國民基金、統一台灣動力基金、群益馬拉松基金、PGIM保德信高成長基金、國泰台灣高股息基金等，TISA類型的經理費普遍介於0.4%到0.6%，比一般類型便宜一大截。例如兆豐國民基金一般類型經理費為1.5%，但TISA版本只有0.5%；統一台灣動力基金也從1.6%降到0.5%。

再多算一下，如果每年能少付1%的費用，20年下來差距可能高達數十萬元。舉例來說，每月投資1萬元，假設年化報酬率為5%，持續20年後，若扣除1.5%費用，最終資產約340萬元；但若費用降到0.5%，最終資產可望突破380萬元，光費用差就能拉開40萬元的距離。

由此可見，TISA基金確實幫投資人省下不少成本，對於長期理財更具吸引力。



聰明投資首選基金平台

至於要在哪裡開TISA帳戶？理財專家建議首選基金平台。原因不只在於通通0手續費，還包括沒有銀行信託管理費，長期投資下來差距更明顯。

像是基富通就被點名為最具代表性的平台，其母公司為台灣集中保管結算所，主要股東還有證券櫃檯買賣中心與國內外30多家基金公司，都是可靠穩健的公民營機構，讓投資人更有信心。目前基富通平台已上架將近70檔TISA基金，另有近5,000檔一般基金，堪稱全台種類最齊全的銷售機構，提供投資人一站式理財的便利。

費用省、報酬多 TISA基金搶當投資首選

總結來說，TISA基金不僅免手續費、免交易稅，經理費和保管費更比直接買ETF還低。這些「省下來的錢」，長期下來就會化為投資人帳戶裡的額外報酬。對想養成紀律理財習慣的投資人而言，TISA基金不只是便宜選項，更是長期財務規劃的重要工具。換句話說，在投資理財這場馬拉松裡，能先少背一點負擔，就等於先贏在起跑點。

