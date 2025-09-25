ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

買0050更省錢！TISA帳戶買基金手續費、交易稅通通免　坐享聰明投資

▲▼TISA帳戶買基金手續費、交易稅通通免。（圖／公司提供）

▲用基富通TISA帳戶買基金成本低更多，也是目前種類最多的銷售機構，滿足民眾一站式理財的需求。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

投資台股ETF，不少投資人第一時間就會想到元大台灣卓越50（0050）。不過你知道嗎？其實透過「TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」買0050連結型基金，成本可以再省下一大半，幾乎是直接從市場買的四分之一，長期投資下來差距更明顯，也就是說省下費用等於提高報酬率，坐享聰明投資。

試算一下，以0050截至8月31日基金總規模約6,635億元，投資人如果從股市直接買進得負擔一買一賣的手續費合計0.285%與交易稅0.1%，再加上經理費0.103%與銀行保管費0.03%，合計成本約0.518%。但若改透過TISA帳戶購買「0050連結基金」，手續費與交易稅直接歸零，經理費及保管費也更低，總費率僅0.108%，等於直接省下近8成投資成本。

▲▼TISA帳戶買基金手續費、交易稅通通免 。（圖／公司提供）

TISA帳戶買基金成本低

同樣標的為什麼透過TISA帳戶買基金更便宜？理財專家解釋，關鍵就在於TISA設計與優惠機制。金管會為鼓勵國人長期理財，買賣TISA基金通通0手續費，加上申購基金原本就沒有證券交易稅；至於經理費率，以元大台灣卓越50ETF連結基金為例，連結基金最多可保留10%的現金部位，以應付投資人申購、贖回需求。元大投信針對TISA類型特別提供「現金部位經理費打五折」的優惠，加上保管費率更低，整體下來才讓費率壓縮到0.108%。

換句話說，投資標的一樣是0050，但走TISA基金這條管道，省下來的費用就是未來多出的報酬。
 

不只0050　TISA基金全面費用優惠

除了0050，其他上架的TISA基金也都有類似優勢。像是兆豐國民基金、統一台灣動力基金、群益馬拉松基金、PGIM保德信高成長基金、國泰台灣高股息基金等，TISA類型的經理費普遍介於0.4%到0.6%，比一般類型便宜一大截。例如兆豐國民基金一般類型經理費為1.5%，但TISA版本只有0.5%；統一台灣動力基金也從1.6%降到0.5%。

再多算一下，如果每年能少付1%的費用，20年下來差距可能高達數十萬元。舉例來說，每月投資1萬元，假設年化報酬率為5%，持續20年後，若扣除1.5%費用，最終資產約340萬元；但若費用降到0.5%，最終資產可望突破380萬元，光費用差就能拉開40萬元的距離。

由此可見，TISA基金確實幫投資人省下不少成本，對於長期理財更具吸引力。
 

▲▼TISA帳戶買基金手續費、交易稅通通免 。（圖／公司提供）

聰明投資首選基金平台

至於要在哪裡開TISA帳戶？理財專家建議首選基金平台。原因不只在於通通0手續費，還包括沒有銀行信託管理費，長期投資下來差距更明顯。

像是基富通就被點名為最具代表性的平台，其母公司為台灣集中保管結算所，主要股東還有證券櫃檯買賣中心與國內外30多家基金公司，都是可靠穩健的公民營機構，讓投資人更有信心。目前基富通平台已上架將近70檔TISA基金，另有近5,000檔一般基金，堪稱全台種類最齊全的銷售機構，提供投資人一站式理財的便利。

費用省、報酬多　TISA基金搶當投資首選

總結來說，TISA基金不僅免手續費、免交易稅，經理費和保管費更比直接買ETF還低。這些「省下來的錢」，長期下來就會化為投資人帳戶裡的額外報酬。對想養成紀律理財習慣的投資人而言，TISA基金不只是便宜選項，更是長期財務規劃的重要工具。換句話說，在投資理財這場馬拉松裡，能先少背一點負擔，就等於先贏在起跑點。
 

關鍵字： 投資0050成本報酬率TISA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

推薦閱讀

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

金管會112年對全球人壽辦理一般業務檢查時，發現該公司未建立董事出差應事先申請並經公司核准之內部控制制度，核有違反保險法相關規定之情事，依保險法第171條之1第4項規定，核處300萬元罰鍰。

2025-09-25 16:14
陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明海運(2609)今(25)日下午召開法說會，公司業務長李明輝指出，第四季為歐美主航線傳統淡季，且受美中關稅協議遲未完全定案影響，整體市場觀望情緒濃厚，預期出貨動能偏弱，業界確實承擔滿大壓力，仍需持續觀察美國最高法院對關稅適法性的裁決及地緣政治衝突等不確定性因素發展。

2025-09-25 15:20
巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

2025-09-25 13:12
技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

2025-09-25 12:36
南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

2025-09-25 11:15
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
寶島眼鏡高層涉掏空檢調22路大搜索　公司重訊：營運正常

寶島眼鏡高層涉掏空檢調22路大搜索　公司重訊：營運正常

知名眼鏡通路品牌「寶島眼鏡」經營團隊出事！上櫃寶島光（5312）捲入掏空疑雲，公司旗下部分加盟店的營收被匯進私人帳戶，估算10年涉案金額破千萬元，台北地檢署25日指揮調查局兵分22路，搜索寶島光學等公司辦公室等處所，並約談蔡姓副董事長、以及擔任總經理的姪女等9被告到案釐清，寶島光也發出重訊說明將全力配合調查。

2025-09-25 19:06

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

新燃料貨櫃船訂單高達543艘、佔訂單總艘數逾五成　以運力計佔77%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366