台灣電動車拓銷團首航中南美四國　首站墨西哥創280萬美元商機

為協助台灣電動車產業開拓新興市場，並推動台灣與中南美洲在綠色轉型上的互補合作，外交部委託外貿協會首次籌組的「中南美洲電動車拓銷團」，於9月22日至10月3日展開為期12天的行程，集結了創奕能源、泓創綠能、台塑新智能、奇美車電、太平洋電線電纜等15家台灣頂尖業者，深入訪問墨西哥、瓜地馬拉、巴西及巴拉圭四大潛力市場。

首站墨西哥現場接單50萬美元，後續商機估230萬美元。拓銷團以具體的產業合作，深化我國與中南美洲友邦及重點國家的經貿連結，搶攻全球綠色轉型的龐大商機。該團此次拓銷團是「踏實外交」的具體實踐，在全球供應鏈重組與淨零轉型的浪潮下，台灣的電動車產業具備從上游關鍵零組件到下游整車製造的全方位解決方案。

本次行動不僅是商業拓銷，更是一場「綠色外交」，旨在向國際社會展現台灣是永續發展道路上不可或缺的可靠夥伴。透過與友邦瓜地馬拉、巴拉圭的深度產業合作，如推動電巴設廠，能有效創造在地就業與技術升級，鞏固實質邦誼；同時，與區域大國墨西哥、巴西的策略合作，更能建立互惠共榮的經貿關係，提升台灣在國際舞台的能見度與影響力。

本次拓銷團可謂台灣電動車產業的「國家隊」，陣容堅強，隨團業者包含創奕能源、泓創綠能、台塑新智能、銘機實業、晨耀企業等，而奇美車電、太平洋電線電纜、華城電能、成運汽車、光陽工業等指標家業者則以型錄參團。產品涵蓋電池與儲能系統、電動巴士與機車、充電樁設備、高階零組件及配件等，完整呈現了台灣供應鏈的彈性與技術實力，能充分滿足中南美市場從基礎建設到終端產品的多元需求。

此行的拓銷團期間除安排一系列的B2B商機媒合會、產業交流座談會外，我駐外單位亦安排當地重點企業參訪，讓台灣業者能直接與當地潛在客戶、合作夥伴及政府單位面對面交流，深入了解市場需求，精準掌握商機。

拓銷團首站於墨西哥舉行貿易洽談會，現場商機熱絡，完成與29家潛在買主52場次一對一商談，促成現場接單約50萬美元、後續商機約230萬美元。在洽談會前，團員亦拜會墨國全國電動與永續車輛協會(ANVES)、墨西哥市捷運巴士系統資訊與資訊管理部、指標性車廠Megaflux及墨西哥城電動交通局，爭取實質合作機會，共創雙贏，為臺灣與中南美洲的關係開啟互惠共榮的新篇章。

中南美洲各國正積極推進電動車政策，市場潛力驚人。墨西哥規劃至2030年輕型和重型車輛銷量的50%是零排放車輛、在主要城市和高速公路上設置充電站，並規劃到2050年，所有銷售的輕型和重型客車均為電動車。

瓜地馬拉在電動車獎勵法案推動下，去年該國電動車銷量激增97%。擁有2億人口的巴西，去年6月該國電動車製造公司Eletra落成，產能擴充帶動相關產業鏈需求，市場商機潛能大。而我國友邦巴拉圭早已和我國展開電巴合作，引進成運公司快充電巴並規劃設廠，積極朝淨零轉型邁進。

在各國政府大力推動下，中南美洲電動車市場潛力可期，這次台灣團的到訪，預計為我國與中南美洲的共榮發展注入強勁動能。