高通推最新旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5　採台積3奈米製程效能再進化

▲高通推最新旗艦晶片Snapdragon 8 Elite Gen 5 。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／夏威夷報導

高通今日在年度高峰會中宣布推出旗艦晶片Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台，是全球最快的行動系統單晶片，高通也表示，最新高階行動平台將率先搭載於全球多家 OEM 與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括榮耀、iQOO、努比亞、一加、OPPO、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、三星、Sony、vivo、小米與中興等。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 採用台積電3奈米製程，同時搭載第三代高通Oryon CPU架構，根據高通說明，可以在單核提升20%、多核提升17%的效能，另外，搭載的Adreno GPU也讓遊戲效能提升23％，功耗更可以降低養成，至於NPU部分，也比前代性能增強37％，功耗提升16％。

在CPU架構上，Snapdragon 8 Elite Gen 5 仍維持2+ 6全大核配置，其中2顆為4.6GHz的超級效能核心，另外有6 顆3.62GHz的效能核心，同時，這次也也支援 24MB 快取和 5.3GHz LPDDR5x RAM，也在GPU導入Adreno高效能記憶體（HPM，Adreno High Performance Memory），提供18 MB專用記憶體。

▲高通Snapdragon 8 Elite Gen 5 。（圖／記者高兆麟攝）



高通表示，Snapdragon 8 系列行動平台實現真正個人化的代理式AI 助理 ，能跨應用程式間依據使用者需求執行量身訂製的操作。透過持續的裝置端學習與即時感知，多模態 AI 模型能深入理解使用者，提供主動式建議並依情境強化提示功能，且使用者資料始終保留在裝置端。



今年的Snapdragon 8 Elite是全球首款支援APV（Advanced Professional Video）編解碼器錄影的行動平台，讓專業級的影像製作得以實現。在突破性AI相機技術驅動下，創作者可透過攝影棚等級的影像錄製以及廣泛的後製控制，將藝術願景化為現實。



高通資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「Snapdragon 8 Elite Gen 5讓你掌控行動體驗主導權，使個人化 AI 助理即時看你所見、聽你所聞，並與你同步思考。Snapdragon 8 Elite Gen 5突破了個人 AI 的界限，讓你能立即體驗行動科技的未來。」