快訊／美星巴克宣布「大規模關店」　裁員900人

▲美國星巴克。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

星巴克於今年2月裁減全球1100名企業員工並取消數百個職位。沒想到，星巴克25日宣布，作為企業轉型計畫的一部分，將在美國及加拿大關閉數百家門市，並裁減900名非門市員工。這項措施即刻啟動，預計至本財政年度結束時，北美門市數將降至1萬8300家，較去年同期減少124家。

綜合外媒報導，截至6月底，星巴克在北美地區擁有1萬8734家門市。星巴克表示，受影響的門市員工將優先安排轉調至其他據點，若無法調整則提供資遣補償；非門市職位遭裁撤者將於週五陸續收到通知。星巴克也已要求能遠距工作的員工於週四及週五在家辦公。

星巴克董事長暨執行長Brian Niccol在致員工信中表示，公司經過全面審視後，決定關閉那些無法達成財務穩定或未能提供顧客期望環境的門市。他強調，雖然星巴克每年都會因財務表現或租約到期調整門市，但這次行動規模更大，深知將對員工及顧客造成影響。星巴克預計為此重整計畫投入10億美元，包括1.5億美元作為員工分離補助，以及8.5億美元用於門市關閉及租約終止相關費用。

公司股價於週四早盤微幅下跌，反映市場對此消息的反應。星巴克表示，評估門市關閉時採用一致標準，並未將工會因素納入考量。

然而，工會組織「Starbucks Workers United」指出，決策過程未徵詢基層員工意見，並承諾將在所有受影響的工會門市進行協商，確保員工能選擇合適的調職或安置。自2021年以來，已有650間美國星巴克門市投票加入工會，但至今尚未與公司達成正式合約。消息傳出前一週，部分工會員工因新制服規定控告星巴克未補助制服費用，凸顯企業改革過程中勞資矛盾。

星巴克近年同店銷售連續6季下滑，主因美國消費者來客數不振。Niccol表示，未來一年公司將重新設計超過1000家門市，提升空間溫馨感與顧客體驗，並引進新技術優化點單流程，確保顧客能在四分鐘內獲得飲品。此外，公司計畫於下一財年再度擴增門市數。這是星巴克今年第二次大規模裁員，今年2月曾全球裁減1100名企業員工並取消數百個職位。Niccol自去年接任執行長後，積極推動營運改革，延續他在Chipotle帶領營收、獲利及股價成長的經驗，期望重振星巴克品牌。