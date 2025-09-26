長榮多元市場佈局　審慎樂觀看第四季

▲長榮海運。（圖／長榮海運提供）

長榮海運（2603）25日舉行法人說明會。總經理吳光輝表示，由於全球船舶供給吃緊，且塞港問題也還未解，在租船市場上也相當熱絡，租金仍是處於高點，以及在南美線和近洋線的價量表現都仍好，第四季有一定量能支撐，在公司積極調整市場策略多元佈局下，對第四季傳統淡季審慎樂觀看待。

2025年第二季，長榮海運合併營收達新台幣864.84億元，較去年同期減少198.45億元（年減18.66%）；稅後淨利（歸屬母公司）為109.58億元，較去年同期減少185.01億元（年減62.80%）。單季營業毛利率21.61%，每股盈餘（EPS）5.06元。

長榮累計前二季合併營收達1,964.55億元，較去年同期微幅成長0.76%；稅後淨利383.16億元（年減18.20%），累計營業毛利率26.46%，每股盈餘17.70元。整體而言，公司在高度挑戰的市場環境下仍維持穩健的獲利能力。

在營運數據方面，上半年平均運價為每TEU 1,110美元，較去年同期增加12美元（年增1.08%）；貨量達522萬TEU，較去年同期增加4萬TEU（年增0.83%）。同時，燃油成本下降，每噸由526美元降至504美元，下降約4.22%。

依據國際貨幣基金（IMF）7月的世界經濟展望報告，全球經濟短期表現優於預期，主要來自企業為避開關稅提前下單與囤貨，帶動暫時性需求。然而，長榮海運指出，關稅與地緣政治風險仍是中長期發展的最大不確定因素。雖然目前航運市場的統計數據多顯示供過於求，但實際情況並非如此單純，由於主要港口持續壅塞、環保法規對碳排的要求、以及紅海危機迫使船舶繞航非洲等，皆導致船舶周轉效率下降，市場的有效運力明顯縮減。

另一方面，全球消費者的基本生活與剛性需求仍在，支撐了貨物運輸的需求底盤。因此，供需的落差並未如靜態統計數據所呈現的那麼大。另外，雖然上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續走低，但航運公司上半年EBITDA表現仍普遍維持正值，這也代表，儘管面臨短期波動，航運產業的韌性與中長期發展潛力仍然存在。

長榮海運指出，公司與海洋聯盟（OCEAN Alliance）將持續依市場需求靈活調整船隊與艙位配置。在目前聯盟合作階段，共計投入330艘船舶，合作總運力達495萬TEU，確保服務品質並鞏固市場競爭優勢。同時，針對全球貿易的不確定性與新船交付增加所帶來的供需挑戰，公司近年來持續積極調整市場策略，加強在南美、中東、印度等新興市場的布局，降低對單一航線的依賴，提升抗風險能力。

長榮海運強調，頻繁變動的關稅政策，已對企業及消費者信心造成衝擊，市場貨量在「提前裝運」與「觀望延遲」之間持續波動，加上新增運力投入，使市場供需關係呈現高度不穩定。然而，長榮是一家全球營運的船公司，中美貿易在全球貿易佔比很大，但畢竟不是全球貿易的全貌。隨著科技持續進步，以及人們對美好生活的追求，國際貿易仍具長期成長動能。面對多變的局勢，公司將持續以「靈活調度、優化服務」為核心策略，確保在不同市場環境中保持彈性與競爭優勢。

長榮海運表示，未來將持續強化財務體質，兼顧環境永續與客戶需求，積極應對國際市場挑戰，並在全球布局中尋求新成長動能，持續為股東與社會創造長期價值。