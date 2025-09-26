AI助你找好屋！中秋來「永慶房屋」預約賞屋贈限量保冷袋

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房屋,保冷袋,中秋活動,社區互動,房市訊息,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

即日起至10月06日期間，到永慶房屋直營門市預約賞屋，即可獲得限量的保冷袋。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

中秋佳節將近，不僅是家人團聚、品嚐月餅、柚子的溫馨時刻，更是朋友、同事之間傳遞心意的最佳機會。永慶房屋特別推出 「幸福同樂保冷袋」，貼心守護您的美味食物與飲品，讓團聚時光更加盡興。9/26 至 10/06 期間，只要到永慶房屋預約賞屋，即可獲得限量保冷袋，數量有限，送完為止，歡迎把握機會！

永慶房屋,保冷袋,中秋活動,社區互動,房市訊息,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

中秋佳節將近，永慶房屋推出「幸福同樂保冷袋」，守護您的美味食物與飲品，讓團聚時光更加盡興。

掀蓋式設計輕鬆拿取　讓戶外出遊更便利
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「中秋節少不了烤肉食材與清涼飲品，食物保鮮更是許多人關心的問題。永慶房屋『幸福同樂保冷袋』專為戶外活動設計，有效維持食材新鮮，掀蓋式拉鍊設計讓收納與取用更方便，大幅提升戶外活動體驗。」

永慶房屋,保冷袋,中秋活動,社區互動,房市訊息,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

永慶房屋「幸福同樂保冷袋」為戶外活動設計，兼具保冷與保溫功能，大幅提升活動體驗。

週末與家人、朋友相約公園、水岸，享受烤肉或露營樂趣時，如何保持食材的新鮮度是重要問題。永慶房屋推出的 「幸福同樂保冷袋」，尺寸為長 25 公分、寬 18 公分、高 20 公分，兼具保冷與保溫功能，貼心掀蓋式設計讓您快速取放食物與飲品，無論冰涼飲料或熱騰騰餐點，都能保持最佳風味，輕鬆分享美味與歡樂，為每次出遊或購物增添幸福溫馨感。

永慶房屋,保冷袋,中秋活動,社區互動,房市訊息,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

永慶房屋慶祝中秋節，推出「幸福同樂保冷袋」，掀蓋式設計讓您快速取放食物與飲品。

預約賞屋即贈好禮　永慶AI特助找房更省力
陳賜傑協理進一步說明：「中秋預約賞屋活動自即日起至10/6限時舉辦。想要獲得限量『幸福同樂保冷袋』，民眾除了親自至門市尋找物件外，可先加入永慶房屋 Line 好友，使用『永慶AI特助』功能，輸入理想房屋需求，透過多項便利工具，一站式找到符合條件的物件，讓找屋過程更順暢。」

只要在「永慶AI特助」中提出需求，如房屋格局、樓層或生活圈等條件，立即自動推薦符合需求的房屋選項，省去繁複篩選的麻煩。若找到喜歡的物件，也可透過物件頁面上的「線上問」功能，立即聯繫負責該物件的永慶房屋經紀人員，了解詳情或安排現場看屋，經紀人員還可進一步推薦相似物件，當天一併帶看，提升看房效率，完成賞屋即可將保冷袋帶回家。

永慶協辦超過250場活動　贊助帳篷逾1700頂
永慶房屋長期深耕在地，秉持「社區好鄰居」精神，積極投入鄰里、社區活動。每逢中秋，全體同仁動起來，盡全力支援中秋活動，提供帳篷、物資及規劃攤位活動，透過遊戲互動與里民同樂。今年在雙北地區已協助超過 250 場活動，出借帳篷逾 1,700 頂，實際行動持續拉近與社區的距離，不只是房產服務的專家，更是鄰里間值得依靠的好夥伴。

永慶房屋保冷袋中秋活動社區互動房市訊息永慶房市訊息永慶必知小常識

