AI助你找好屋！中秋來「永慶房屋」預約賞屋贈限量保冷袋

▲即日起至10月06日期間，到永慶房屋直營門市預約賞屋，即可獲得限量的保冷袋。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

中秋佳節將近，不僅是家人團聚、品嚐月餅、柚子的溫馨時刻，更是朋友、同事之間傳遞心意的最佳機會。永慶房屋特別推出 「幸福同樂保冷袋」，貼心守護您的美味食物與飲品，讓團聚時光更加盡興。9/26 至 10/06 期間，只要到永慶房屋預約賞屋，即可獲得限量保冷袋，數量有限，送完為止，歡迎把握機會！

▲中秋佳節將近，永慶房屋推出「幸福同樂保冷袋」，守護您的美味食物與飲品，讓團聚時光更加盡興。

掀蓋式設計輕鬆拿取 讓戶外出遊更便利

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「中秋節少不了烤肉食材與清涼飲品，食物保鮮更是許多人關心的問題。永慶房屋『幸福同樂保冷袋』專為戶外活動設計，有效維持食材新鮮，掀蓋式拉鍊設計讓收納與取用更方便，大幅提升戶外活動體驗。」

▲永慶房屋「幸福同樂保冷袋」為戶外活動設計，兼具保冷與保溫功能，大幅提升活動體驗。

週末與家人、朋友相約公園、水岸，享受烤肉或露營樂趣時，如何保持食材的新鮮度是重要問題。永慶房屋推出的 「幸福同樂保冷袋」，尺寸為長 25 公分、寬 18 公分、高 20 公分，兼具保冷與保溫功能，貼心掀蓋式設計讓您快速取放食物與飲品，無論冰涼飲料或熱騰騰餐點，都能保持最佳風味，輕鬆分享美味與歡樂，為每次出遊或購物增添幸福溫馨感。

▲永慶房屋慶祝中秋節，推出「幸福同樂保冷袋」，掀蓋式設計讓您快速取放食物與飲品。

預約賞屋即贈好禮 永慶AI特助找房更省力

陳賜傑協理進一步說明：「中秋預約賞屋活動自即日起至10/6限時舉辦。想要獲得限量『幸福同樂保冷袋』，民眾除了親自至門市尋找物件外，可先加入永慶房屋 Line 好友，使用『永慶AI特助』功能，輸入理想房屋需求，透過多項便利工具，一站式找到符合條件的物件，讓找屋過程更順暢。」

只要在「永慶AI特助」中提出需求，如房屋格局、樓層或生活圈等條件，立即自動推薦符合需求的房屋選項，省去繁複篩選的麻煩。若找到喜歡的物件，也可透過物件頁面上的「線上問」功能，立即聯繫負責該物件的永慶房屋經紀人員，了解詳情或安排現場看屋，經紀人員還可進一步推薦相似物件，當天一併帶看，提升看房效率，完成賞屋即可將保冷袋帶回家。

永慶協辦超過250場活動 贊助帳篷逾1700頂

永慶房屋長期深耕在地，秉持「社區好鄰居」精神，積極投入鄰里、社區活動。每逢中秋，全體同仁動起來，盡全力支援中秋活動，提供帳篷、物資及規劃攤位活動，透過遊戲互動與里民同樂。今年在雙北地區已協助超過 250 場活動，出借帳篷逾 1,700 頂，實際行動持續拉近與社區的距離，不只是房產服務的專家，更是鄰里間值得依靠的好夥伴。