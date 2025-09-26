2025H1全台交易破百件建案剩14個　新北中和這建案平均每月交易近百件最熱銷

▲央行第七波信用管制後，房市急凍，2025上半年全台僅14建案交易破百件，較去年同期146件大減逾9成，預售市場陷低迷。

財經中心／綜合報導

從去年9/19央行祭出第七波選擇性信用管制後，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸緊縮持續下，市場氛圍轉趨保守觀望，民眾對於房價上漲的預期已改變，預售屋買氣也迅速降溫，交易量快速下修。而今年上半年延續去年下半年低迷的市況，與去年上半年相比，預售屋交易量縮幅度超過7成。

此外，永慶房產集團統計2025上半年全台預售屋的交易價量，發現全台僅剩14個建案交易破百件，相較去年同期的146個建案，減幅逾9成，顯示今年上半年預售市場相當低迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025H1全台預售僅成交20,536件 交易破百件建案僅14個！

數據顯示，從近四年H1的預售成交資料來看，今年上半年全台僅成交20,536件，較2022和2023的上半年交易件數腰斬之外，若和去年同期相比，更是量縮達73.5%，交易量衰退幅度顯著。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年上半年全台房市仍受房貸緊縮及第七波信用管制的衝擊，交易量較去年下滑不少，而預售屋買氣更是大受打擊，交易量也迅速下修。今年上半年全台僅剩14個建案交易達百件以上，相比去年同期的146個，減幅達90.4%，若較2022和2023上半年的個數，減幅也達77%，顯示今年上半年預售市場量縮明顯，為近四年H1最慘的預售市況。

中和「大同新紀元」今年上半年預售成交591件居全台之冠！

雖然今年預售屋交易量縮明顯，但中和區的「大同新紀元」表現仍十分亮眼，短短6個月間共成交591件，相當於平均每月成交近百件，居全台之首。

陳金萍分析，「大同新紀元」位於人口稠密、寸土寸金的中和區，具有稀缺的大坪數基地，且是捷運萬大線LG07站的聯開案，未來待萬大線通車後，交通機能將進一步提升。而且，該建案鄰近錦和公園、COSTCO等，生活機能也成熟，加上遠東世紀廣場、台灣科技廣場等科技重點發展聚落成形，有望再提升區域發展，因此也吸引許多購屋族群的目光。

陳金萍補充，相較於中古屋市場，購買預售屋的買方對資金調度與市場前景更為敏感，一旦政策收緊或貸款難度提升，成交量立刻反映降溫。因此，當前市場大幅量縮的狀況下，僅有具備地段、品牌或產品規劃優勢的建案能維持較穩定的銷售動能，明顯呈現個案表現。





