永慶房屋再奪雙獎！幸福職場、創新科技雙雙獲肯定

▲永慶房屋連續四年獲「中時房產金牌獎」肯定，以幸福職場、創新科技最獲評審讚賞。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房屋獲獎喜訊再添一筆！9月25日於第四屆《旺旺中時房產金牌獎》頒獎典禮上，一舉抱回「信譽品牌傑出獎」與「新銳規劃傑出獎」兩大獎項，連續四年站上金牌榮耀舞台，實力再度印證「房仲第一品牌」的地位。

這也是永慶繼「台灣服務業大評鑑」連鎖房仲業金牌13連霸、「亞洲最佳企業雇主獎」8連霸、「IIA國際創新獎」及「亞洲科技卓越獎」4連霸、「工商時報幸福企業」金牌獎後，再添重量級獎座。

代表領獎的永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶的「員工優先」理念和創新科技實踐，能夠在國內外評審間脫穎而出，是對永慶打造幸福職場與創新服務的最佳肯定。他強調，公司完整的人資制度，從「薪獎收入」、「工時休假」到「科技工具」三大面向全面升級，即使在房市降溫的挑戰下，仍能確保同仁收入與福利不打折。如今，不僅保障業務新人首年月薪獎金3.8萬元起，更推出「月排休最高10天」的新制度，打造安穩、公平又具包容性的職場環境。

在創新服務上，永慶更是不斷突破。塗振宏指出，從 i 特助、房仲聯賣平台到政大永慶租金平台，皆已榮獲國際獎項肯定。近期，永慶進一步將 AI 技術融入服務體系，整合「永慶 AI 特助」、「i 特助」、「AI 煥裝」與「線上問」等工具，打造一站式 AI 找房服務，讓買賣屋流程更高效、便利且透明。

主辦單位旺旺中時集團則盛讚永慶房屋在職場與科技兩方面的亮眼表現，不僅替員工解決收入與休假的痛點，讓他們能兼顧事業與生活，更善用最新科技，持續提升客戶體驗，堪稱業界標竿。

▲永慶房屋持續打造多元、平等、共融的職場環境，今年推出經紀人員「月排休最高10天」的新福利。

高薪 + 高休假 = 房仲幸福公式

永慶房屋長期視員工為企業最珍貴的資產。今年起推出的「月休最高10天」福利，讓同仁只要達成工作目標，就能額外享有最多3天「有薪福利假」，再加上完整特休假，徹底落實「工作與生活平衡」。收入保障同樣展現競爭力，業務新人首年保障年薪60萬元，第13個月起更祭出高底薪加高獎金制度，底薪最高可達7.5萬元，業績獎金另計。

塗振宏進一步指出，更多休假不只是福利升級，也是希望員工能有更多時間陪伴家人、享受生活。同時，永慶導入「AI 智能教練」與「永慶 AI 特助」，協助經紀人員聚焦客戶需求、提升成交效率，真正做到「聰明工作健康生活」。

永慶房屋喊話，想挑戰高薪、追求職場幸福與生活平衡的求職者，現在正是加入的最佳時機。