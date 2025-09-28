4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

台灣軍工產業代表公司包括神基（Getac）、漢翔（2634）、雷虎（8033）、台船（2208）。若比較近四季EPS，差異十分明顯：神基高達7.8元，漢翔與雷虎不足1元，台船則虧損3.73元。由此可見，題材雖一致，但真正具備獲利支撐的公司相對有限，神基在軍工族群中顯得獨樹一幟。

神基營運與產業定位

神基的核心產品為強固型軍規電腦，品牌「Getac」行銷全球，客戶涵蓋美軍與多國國防部門。營收結構顯示，電子件（軍規電腦）占比約五成，汽機車機構件約四成，航太扣件約一成，具備多元分散的收入來源。地區分布上，亞洲、美洲各占三成以上，歐洲約16%，顯示營運具全球性。

旗下轉投資的豐達科則專注航太扣件與精密加工，已獲得GE、Rolls-Royce、Safran等引擎商合格供應資格，並切入波音、空巴供應鏈。全球航空復甦將成為額外成長動能，同時軍機平台商規改軍規的趨勢也增加國防訂單機會。

財務表現與股利政策

營收持續走高，2025年前八月累計營收257.4億元，年增10%，創同期新高。EPS則從2022年的4.27元，增至2023年的6.17元，2024年再進一步至7.26元，2025年上半年已達4.24元，全年有望挑戰8元。

股利政策尤為亮眼。自2013年起，公司不僅連續配息，更逐年加碼，近年現金股利水準已接近6元。股利配發率維持在80%上下，搭配持續成長的EPS，殖利率表現長期穩定高檔。持股結構上，除了母公司神達電腦，亦吸引0056、00929等高股息ETF、勞退基金、郵局及挪威央行等長期投資，顯示法人與機構高度認同。

專業投資人觀點

隨著全球軍備競賽升溫，軍工產業持續受惠，但真正能將題材轉化為獲利與現金流的企業有限。神基憑藉穩健營運、全球化布局與持續加碼的股利政策，已成為台灣軍工股中少數具備「高殖利率＋連續成長」特質的標的。對長線投資人而言，神基兼具防禦性與股息穩定性，在高股息ETF與機構資金加持下，仍具持續受益空間。

