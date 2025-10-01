不是醫科和電機！「1科系」平均月薪超過6萬　8成人念完不後悔

▲根據1111人力銀行最新調查，化學背景相關畢業生薪資頗具競爭力，平均月薪破6萬元。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

長久以來，台灣家長都希望孩子將來是醫生或工程師，期望子女能進入醫學或電機等高薪科系。然而，根據1111人力銀行的最新調查顯示，大學主修化學相關科系的受訪者，平均月薪高達 63,280 元。遠超過主計總處公布的今年上半年經常性薪資平均數47608元，高達8成受訪者都對當初選擇的志願毫不後悔。如此看來，高薪志願可能要重新洗牌。

根據1111人力銀行針對化學、生化、材料等相關背景學生的調查，畢業生最常從事的職務依序為：半導體工程師（19.8%）、製程工程師（16.5%）、材料研發（15.4%）、化學工程師（10.8%）及藥物研發（10.6%）。受訪者的平均月薪在未計入年終與獎金下高達63280元，1111人力銀行分析表示，化學相關人才現在超有競爭力，搭上最新的產業轉型列車，薪水方面非常亮眼。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，台灣在全球晶圓代工與IC封裝測試領域位居龍頭地位，是促使化學背景人才積極投入半導體產業的關鍵因素，也讓有化學背景的人才變得非常搶手，積極投入半導體材料開發、電子製程、品管檢測以及環境檢驗。曾仲葳進一步解釋，晶圓製程和材料純化極度仰賴精深的化學專業知識，所以這些化學人才已經變成業界超越對手、贏得競爭的「隱形王牌」。

此外，現在化學背景畢業生的職涯規劃已跳脫傳統框架，不僅活躍於傳統的藥物研發、化妝品研發、食品檢驗等領域，更將觸角延伸至綠色能源、甚至金融保險非典型領域，展現出高度的適應力與跨領域優勢。

台灣化學學會秘書長趙奕姼則強調，從經濟部統計數據可見，「化學工業」是台灣製造業產值統計的四大核心行業之一，其餘三大行業「金屬機電」、「資訊電子」、「民生工業」的產品與材料供應，都與化學工業息息相關，充分彰顯化學工業對台灣經濟發展與永續經營至關重要。



