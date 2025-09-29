「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

▲KPMG台北總部位於信義區台北金融大樓。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

受到金管會將「家族辦公室」列為推動亞洲資產管理中心重點方向影響，大型跨國會計師事務所也愈來愈重視該領域。KPMG安侯建業大南方家族辦公室主持會計師吳能吉分享，日前與南部傳產業者互動，就因家族企業「兩套帳」打亂公司營運。

吳永吉指出，一對白手起家創立了機器製造公司的兄弟，股東組成為哥哥(40%)、弟弟(30%)，及這對兄弟的各一名子女(各15%)，共4位股東，公司每年內部管理帳計算實際稅前淨利約20%，但公司每年皆採淨利率10%向稅局申報納稅。

兄弟倆因年邁而面臨家族傳承和企業接班的議題時，考量子女都在美國工作，無人願意回台接班，故而有了聘雇專業經理人經營公司的想法。

不過，接班過程中被發現公司兩套帳，無法反映實際獲利，導致獎金計算不清不楚，招攬優秀人才不易，故又轉而思考將公司賣掉，但又是兩套帳問題，被外部投資人質疑公司過去稅務風險高，且稅務申報獲利只有10%，擬對交易金額大幅砍價。

兄弟倆辛苦打拼了半輩子，不忍心血付之一炬，又轉而去說服其中一名子女回台接班，吳能吉指出，該公司經營權交棒後，過了幾年兩兄弟相繼離世，問題隨之而來。

除了兩套帳所產生的上億元「股東往來」債權須課徵鉅額遺產稅外，未參與公司營運的後代家族股東們也開始對公司實際獲利產生懷疑，認為以往公司淨利率平均約20%左右，後期獲利卻只有12%，懷疑財務報表被動了手腳，股東間鬧得不可開交，甚至不排除提出訴訟或向稅局檢舉漏稅的問題。

吳能吉進一步指出，因企業存在兩套帳，所以資金匯入、出或存、提現也可能引起銀行洗錢防制系統的異常狀況與稅局AI查稅挑戰。

例如：如個人或公司將兩套帳差異所累積的資金，轉作美金定存、購買不動產及跑車等用途，將導致個人或公司名下資產與申報所得顯不相當，資金來源解釋不清，不僅引來稅局查核風險，甚至可能涉及《洗錢防制法》所列的逃漏稅犯罪，不可不慎。

面對法令日益變化、科技進步、世代交替與全球競爭壓力，企業主所面臨的挑戰，早已超越節稅與資產傳承，更多的是在「治理結構、家族文化與價值觀傳承」上的轉型需求。

吳能吉認為，家族及企業傳承的議題多且廣，因此「家族辦公室」不只是在作資產的管理及傳承，更應該被視為是一個整合性的平台，可藉由其專業協助，精準對焦釐清家族問題和需求，並串接法律、稅務、公司治理、家族境內外資產配置、ESG等專家提供全盤性的解決方案，以達家族資產傳承和企業永續經營之目的。