ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

國防預算創高但分期落地，題材先行營收滯後；預算仍需等待，盯關鍵時點2026年逢回佈局。

今年，國防預算成了股市最亮的探照燈。行政院送進立院的 2026 年公開國防預算 9,495 億元，占 GDP 3.32%、年增 1,768 億（約 22.9%）；總統並設定 2030 年上看 5% 的長期目標。更關鍵的是，這次以「北約模式」統計，把海巡、退輔與社會韌性納入「廣義國防」；名目拉高了，但核心軍費的實質增幅，未必等比例進倉。在野黨也質疑軍人加給未優先處理，顯示政治攻防仍在延長賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投資人最該釐清的，是錢的三層結構與時間差。第一層是你看得到的「公開預算」：9,495 億還在立院審議，屬 2026 年度帳，即使過關，最快也要到 明年第一季才開始動用。第二層是「特別預算」：韌性特別預算總額 5,500 億，其中國防部 1,132 億用於指管通信韌性、設施更新與戰備存量，程序上與年度本預算各走各的。市場另傳「不對稱作戰與作戰韌性特別預算」規模逾兆元，但尚未完成送審，且被認為恐排擠經發或社福。第三層是「機密／特別軍購」：例如 E-2D 預警機與約 4.875 萬架軍用商規無人機，目前不在公開預算中，極可能以其他途徑編列。把三層合起來，2026 年的國防相關支出天花板勢必高於 9,495 億，甚至有機會接近 一兆至一兆五千億；但最終能否執行，仍存在變數。

時程為何關鍵：市場時鐘 vs 財報時鐘
為何這麼在意時程？因為就算預算通過，最快也要明年才能使用；一旦某些預算在立院卡關或縮減，軍工股的變數會大增。同時，美國「去中化」是結構性背景，「非紅供應鏈」正在重組，而中光電（5371）也被市場認為受惠程度最大。台廠只要補齊資安與品質體系門檻，就能站上更核心的位置。

市場熱門軍工股
中光電（5371）：非紅供應鏈卡位
中光電（5371）：子公司 （中光電智能機器人股份有限公司）CiRC 去年承接國防部 3,000 台無人機，今年已交付約八成，今年營收估破 20 億；真正的大菜在後頭——國防部 2026–2027 年規劃採購 4.87 萬台、金額上看 500 億，仍在徵商期。公司同步申請 CMMC，並評估赴美設廠，目標是把「題材」變成「長約」。交易上，你的觀點是百元區域有強力支撐；策略上可把 2026 年第二季視為再佈局的較佳窗，等預算啟用與新案節點同步，因此帶動中光電一口氣從60元強攻至最高141元，但投資人需留意想看到營收成長，恐怕須等到明年才會有明顯增幅。

漢翔（2634）：MRO 穩底＋反制系統
漢翔（2634）則提供穩定底盤：MRO 長約與勇鷹高教機交機節點可見度高；今年在航太國防展推出的無人機反制系統與「電力島」把技術線往系統整合推進。美系軍工供應鏈方面，漢翔已取得 CMMC Level 2 資安驗證並完成 SPRS 登錄，並與美國 Shield AI 簽合作協議切入 V-BAT 等無人機生態，努力爭取國際訂單，

兩套時鐘與佈局時點
題材始終走得比現金流快。就算新聞再熱，預算真正能動用仍在明年之後，許多款項還要經過立院往返與特別、機密預算的分案分期。市場會先反映想像，業績自然落在後面。即使因去中化接到美國訂單，但由於軍工訂單多採合約制、美方去中化也難以一步到位，整體進程將以漸進為主，對台廠營收的帶動更可能是逐步抬升而非跳躍式成長。眼下軍工族群有作頭疑慮，技術面必須緊盯月線能否守住；一旦跌破，就把耐心留到預算臨近啟用、案子真正落地時，再來進場布局，其中中光電的技術與國際合規最完整，未來即使遭遇修正，也可在季線關卡逢低留意。

本文由《玩股網》授權，不得轉載

關鍵字： 國防預算軍工股中光電漢翔台灣產業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【要推土機！】卓榮泰視察光復災區！民眾站土石堆激動陳情

推薦閱讀

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

台積電回補指數調整賣壓，iPhone 17 銷售超預期帶動蘋概股齊揚，大立光鏡頭升級基期低，致伸毛利率創新高並展現 AIoT 成長動能，補漲潛力浮現。

2025-09-29 09:21
20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

2025-09-29 08:32
軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

今年，國防預算成了股市最亮的探照燈。行政院送進立院的 2026 年公開國防預算 9,495 億元，占 GDP 3.32%、年增 1,768 億（約 22.9%）；總統並設定 2030 年上看 5% 的長期目標。更關鍵的是，這次以「北約模式」統計，把海巡、退輔與社會韌性納入「廣義國防」；名目拉高了，但核心軍費的實質增幅，未必等比例進倉。在野黨也質疑軍人加給未優先處理，顯示政治攻防仍在延長賽。

2025-09-29 08:10
多頭行情助攻　大中華、強勢科技基金獲得小資族青睞

多頭行情助攻　大中華、強勢科技基金獲得小資族青睞

關稅議題淡化、市場風險情緒回升，帶動小資族進場意願，推升境內跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近一季新高，其中加碼首選行情鹹魚翻身的大中華基金及強勢科技題材。

2025-09-29 06:05
台彩老董自爆「出5000元集資竟槓龜」　基層神操作卻中百萬

台彩老董自爆「出5000元集資竟槓龜」　基層神操作卻中百萬

被當成「反指標」的心情，台彩老董黃志宜最了解！黃志宜日前透露，台彩基層員工挑號「避開大主管們選的號碼」竟可中百萬元，為自己加薪。

2025-09-29 06:00
「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

受到金管會將「家族辦公室」列為推動亞洲資產管理中心重點方向影響，大型跨國會計師事務所也愈來愈重視該領域。KPMG安侯建業大南方家族辦公室主持會計師吳能吉分享，日前與南部傳產業者互動，就因家族企業「兩套帳」打亂公司營運。

2025-09-29 00:02
印度台灣形象展商機高達7700萬美元　無人機合作商機潛力大

印度台灣形象展商機高達7700萬美元　無人機合作商機潛力大

本月25-27日在印度新德里舉辦的印度台灣形象展，會後公布統計參觀人次1.3萬人，商機高達7700萬美元。主辦單位外貿協會指出，受全球地緣政治影響和非紅供應鏈因素，印度積極發展無人機和航太產業，台灣無人機供應鏈可積極切入印度市場。

2025-09-28 17:07
微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

微星股價跌破AI元年起漲點，投資人承壓。但第二季財報顯示本業回溫，只因匯損掩蓋表現。AI營收占比不足5%，下半年伺服器出貨啟動，明年力拚翻倍成長。

2025-09-28 13:16
加油注意！明起汽油不調整　柴油降0.1元

加油注意！明起汽油不調整　柴油降0.1元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.1元。

2025-09-28 12:04
中國狂拋美債　謝金河：跑到英國手上

中國狂拋美債　謝金河：跑到英國手上

大國經濟情勢轉換迅速，財信傳媒董事長謝金河今以「中國賣出來的美債跑到英國手上去了！」分析中國近年來對美債持有態度，從2021年握有1.3149兆美元的部位、登美國最大債主，至今大減5842億美元，美債最大持有國地位已由日本的1.154兆美元取代，英國甚至以8993億元美債位居第2。

2025-09-28 10:45

讀者迴響

熱門新聞

「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

台彩老董自爆「出5000元集資竟槓龜」　基層神操作卻中百萬

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

台積電員工「自家股票」都很多？　真相跌破眼鏡

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

繳了一輩子勞保卻領不到？專家：別忽略這項給付

多頭行情助攻　大中華、強勢科技基金獲得小資族青睞

淪大股東提款機！台塑三寶下周起賣南亞科7.5萬張　套現53億

台股衝27500點？　法人：補漲作短、布局「這2類」題材

印度台灣形象展商機高達7700萬美元　無人機合作商機潛力大

中國狂拋美債　謝金河：跑到英國手上

被00878套牢了嗎？別急著放棄　一些變化其實透露轉機

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366