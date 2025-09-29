軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

國防預算創高但分期落地，題材先行營收滯後；預算仍需等待，盯關鍵時點2026年逢回佈局。

今年，國防預算成了股市最亮的探照燈。行政院送進立院的 2026 年公開國防預算 9,495 億元，占 GDP 3.32%、年增 1,768 億（約 22.9%）；總統並設定 2030 年上看 5% 的長期目標。更關鍵的是，這次以「北約模式」統計，把海巡、退輔與社會韌性納入「廣義國防」；名目拉高了，但核心軍費的實質增幅，未必等比例進倉。在野黨也質疑軍人加給未優先處理，顯示政治攻防仍在延長賽。

投資人最該釐清的，是錢的三層結構與時間差。第一層是你看得到的「公開預算」：9,495 億還在立院審議，屬 2026 年度帳，即使過關，最快也要到 明年第一季才開始動用。第二層是「特別預算」：韌性特別預算總額 5,500 億，其中國防部 1,132 億用於指管通信韌性、設施更新與戰備存量，程序上與年度本預算各走各的。市場另傳「不對稱作戰與作戰韌性特別預算」規模逾兆元，但尚未完成送審，且被認為恐排擠經發或社福。第三層是「機密／特別軍購」：例如 E-2D 預警機與約 4.875 萬架軍用商規無人機，目前不在公開預算中，極可能以其他途徑編列。把三層合起來，2026 年的國防相關支出天花板勢必高於 9,495 億，甚至有機會接近 一兆至一兆五千億；但最終能否執行，仍存在變數。

時程為何關鍵：市場時鐘 vs 財報時鐘

為何這麼在意時程？因為就算預算通過，最快也要明年才能使用；一旦某些預算在立院卡關或縮減，軍工股的變數會大增。同時，美國「去中化」是結構性背景，「非紅供應鏈」正在重組，而中光電（5371）也被市場認為受惠程度最大。台廠只要補齊資安與品質體系門檻，就能站上更核心的位置。

市場熱門軍工股

中光電（5371）：非紅供應鏈卡位

中光電（5371）：子公司 （中光電智能機器人股份有限公司）CiRC 去年承接國防部 3,000 台無人機，今年已交付約八成，今年營收估破 20 億；真正的大菜在後頭——國防部 2026–2027 年規劃採購 4.87 萬台、金額上看 500 億，仍在徵商期。公司同步申請 CMMC，並評估赴美設廠，目標是把「題材」變成「長約」。交易上，你的觀點是百元區域有強力支撐；策略上可把 2026 年第二季視為再佈局的較佳窗，等預算啟用與新案節點同步，因此帶動中光電一口氣從60元強攻至最高141元，但投資人需留意想看到營收成長，恐怕須等到明年才會有明顯增幅。

漢翔（2634）：MRO 穩底＋反制系統

漢翔（2634）則提供穩定底盤：MRO 長約與勇鷹高教機交機節點可見度高；今年在航太國防展推出的無人機反制系統與「電力島」把技術線往系統整合推進。美系軍工供應鏈方面，漢翔已取得 CMMC Level 2 資安驗證並完成 SPRS 登錄，並與美國 Shield AI 簽合作協議切入 V-BAT 等無人機生態，努力爭取國際訂單，

兩套時鐘與佈局時點

題材始終走得比現金流快。就算新聞再熱，預算真正能動用仍在明年之後，許多款項還要經過立院往返與特別、機密預算的分案分期。市場會先反映想像，業績自然落在後面。即使因去中化接到美國訂單，但由於軍工訂單多採合約制、美方去中化也難以一步到位，整體進程將以漸進為主，對台廠營收的帶動更可能是逐步抬升而非跳躍式成長。眼下軍工族群有作頭疑慮，技術面必須緊盯月線能否守住；一旦跌破，就把耐心留到預算臨近啟用、案子真正落地時，再來進場布局，其中中光電的技術與國際合規最完整，未來即使遭遇修正，也可在季線關卡逢低留意。

