蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

▲▼大立光電股份有限公司台中總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲大立光。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

台積電回補指數調整賣壓，iPhone 17 銷售超預期帶動蘋概股齊揚，大立光鏡頭升級基期低，致伸毛利率創新高並展現 AIoT 成長動能，補漲潛力浮現。

9/19富時（FTSE）指數季度調整正式生效，台股尾盤爆出 1,286 億元巨量，權值股成為主要賣壓來源，其中台積電首當其衝。台積電當日早盤一度觸及 1,290 元的歷史高點，但尾盤因富台指數調整，一口氣從 1,280 元下壓至 1,265 元，股價翻黑以最低點作收。

不過，9/22隨 iPhone 17 預售超預期，大幅拉高產量預估，台積電也迅速出現買盤，將上週尾盤下壓的跌幅收復，而鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等蘋果供應鏈也同步獲得資金推升。

除此之外，近期國巨（2327）、晶技（3042）、光寶科（2301）、台達電（2308）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313） 等蘋概股也有資金進場拉抬，其中以晶技（3042）表現最為亮眼。這也讓市場重新期待，8 月營收較去年同期衰退 14.8% 的大立光（3008）是否有機會否極泰來，在鏡頭升級與基期偏低的條件下成為補漲焦點。

根據供應鏈與研究機構數據，iPhone 17 系列首波預購量比 iPhone 16 同期成長約 10%～15%，其中 Pro Max 機型需求最為突出。

與去年相比，有幾個明顯差異：

設計吸引力：更薄機身、相機重新配置，吸引大批換機潮，其中銷售最佳的Pro Max推出新色系，以宇宙橙色、藏藍色（深藍）最受果粉喜愛。

中國市場回溫：去年 iPhone 16 在中國銷售疲弱，今年預購數據大幅回升。

價格策略奏效：標準版價格維持區間，降低了消費者觀望，Pro 系列雖有小幅漲價，但市場接受度高。

鏡頭升級：大立光的關鍵轉折

1. 實際升級內容

iPhone 17 系列在鏡頭規格上有顯著提升：

前鏡頭：全系列升級為 1,800 萬畫素 Center Stage 鏡頭。

後鏡頭：Pro 系列三鏡頭全面升級至 4,800 萬畫素，並引入更強望遠能力（4× 光學變焦，並透過高像素裁切達到類似 8× 效果）。

影像處理：新增「Fusion camera」系統與夜拍演算法，改善低光與動態拍攝品質。

鏡頭模組 ASP 隨規格升級提升，帶動大立光、玉晶光成為外資點名的主要受惠者。儘管缺乏突破性技術，但鏡頭升級與價格策略仍推動換機潮。

2. 歷史回測啟示

回顧過去十年，大立光在「鏡頭重大升級」年份股價表現最為突出，例如 2019 年三鏡頭、2023 年潛望長焦。這些年份在發表會後20個交易日內，股價曾出現約 8% 以上漲幅，且三個月後均漲幅約 30%。目前股價基期偏低，若鏡頭拉貨延續，有望再度複製「升級年行情」。而除了光學鏡頭之外，致伸（4915） 也浮現出補漲潛力。

致伸：穩定殖利率 + AIoT 動能助攻

1. 營運與財報亮點
致伸第二季財報顯示，公司 未受到明顯匯損影響，受惠於產品組合優化，使毛利率優於第二季，成功抵銷匯率波動的壓力。第三季匯率回穩後，公司更表態「力拼前三季賺半個股本」。

毛利率部分，上季來自 AIoT 新專案的貢獻，單季毛利率提升至 17.46%，改寫新高紀錄，成為財報最大亮點。來自 AIoT 應用的營收占比達 33%，預期本季仍能維持相當水準。

致伸在業務展望上展現多元成長動能。資訊產品訂單能見度穩定，全年有望年增個位數，其中 PC 周邊表現優於電競周邊，智慧生活產品則因新專案挹注，本季估計季增高雙位數，並逐步延伸至安全監控、智慧機器人與 AI PC 等新興應用。此外，車聯網與 AIoT 受惠新專案導入，預期全年維持高雙位數成長，下半年營收占比可望與上半年持平，進一步支撐毛利率；專業聲學也維持穩定年增，並加快切入車用聲學市場。董事長潘永中強調，致伸是少數同時具備「視覺影像」與「聲學核心」的廠商，定位為「多感合一完整 AI 解決方案商」，積極拓展公共安全設備與 AIoT（B2B）邊緣 AI 領域，形成未來長期成長的重要動能。

從投資角度來看，致伸具備低基期與補漲條件。技術面上股價震盪打底近六個月，籌碼沉澱完成；殖利率方面，過去十年平均達 4.88%，具備穩定配息特色；基本面則受惠於毛利率與營益率持續改善，第三季營運展望正面。而致伸又是蘋果供應鏈值得留意後續走勢。

關鍵字： 大立光蘋果台積電

