美拋「台美晶片五五分」震撼彈！謝金河揭川普策略：台灣時間到了

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時語出驚人，提出「台美晶片五五分」構想，主張台灣先進製程晶片應有50%在美國生產，並預告雙方即將達成重大貿易協議。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，「盧特尼克又帶來驚嚇」，認為這符合美國總統川普一貫的「Deal（交易）」手法，從驚嚇、驚奇到驚喜三部曲，呼籲台灣必須審慎應對，清楚理解美方背後的戰略布局。

謝金河今（29日）晚間在臉書發文指出，盧特尼克的最新談話，點出台灣晶片產能過度集中、需分散至美國，正是川普政府強調的產業回流政策一環，而行政院副院長鄭麗君也在消息曝光後即刻啟程赴美，進行下一回合關稅談判。他強調，川普關稅政策的核心是「五部曲」：包括保護美國戰略性產業（從鋼鐵、鋁、汽車、晶片到藥品），對未赴美設廠的企業課以高額關稅；同時要求台灣全方位開放市場、增加對美採購與投資，並杜絕替中國「洗產地」，台灣若想把目前20%的疊加稅率降到15%或更低，一定要付出代價。

謝金河進一步分析，盧特尼克此時出面，代表「台灣的時間到了」，台灣須面對川普政府的新一波戰略布局。川普長期關注晶片製造回流美國，並大力扶植英特爾（Intel），近期更結合ARM董事長孫正義投資20億美元、輝達執行長黃仁勳親自參與，以及將原本補貼轉為股權，帶動英特爾股價翻倍成長，「不得不佩服川普政府的力道」。

謝金河提醒，台積電雖擁有領先優勢，但在川普新政策下如何持續保持關鍵地位，將是「台灣未來謀略的關鍵課題」。

▲台積電。（圖／路透）

根據盧特尼克接受《NewsNation》專訪內容，他主張未來美台雙方晶片產能應各掌50%，藉此確保美國自給自足、降低地緣政治風險。他指出，目前全球約95%的手機與汽車晶片來自台灣，距美國9000英里、距中國僅80英里，布局明顯不利。川普政府的核心目標即是「重建美國晶片製造能力」，目標將美國自製率從2%提升至40%，並投入超過5000億美元打造完整供應鏈。

盧特尼克強調，若美國過度依賴台灣，反而會削弱對台協防能力，唯有美方產能足夠，才能「真正保護台灣」。他認為，讓美國掌握50%晶片產能，台美關係才能更穩定長久，「我們仍將深度依賴台灣，但也必須具備行動自主性」。

目前行政院經貿談判辦公室表示，台美雙方已完成技術性協議，正在進行最後總合會議的磋商，副院長鄭麗君此行赴美，將就關稅議題與美方進行最終談判。官方強調，若有新進展，將適時向國人報告。

