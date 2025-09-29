富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

▲富邦集團董事長蔡明忠。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，多地嚴重淹水、停電、道路坍方及房舍毀損，地方基礎設施受到嚴重創傷，災民生活面臨巨大挑戰，重建工作艱辛。富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣佈共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

富邦集團董事長蔡明忠表示，災後重建是一條漫長而艱辛的道路，需要的不僅是立即的協助，更需要持續的資源投入與關懷支持。他個人將透過「如是社會福利公益信託基金」捐款新台幣1,000萬元予慈濟基金會、台灣世界展望會以及花蓮縣政府警察局、消防局等單位，協助災後重建工作。集團旗下富邦建設也於第一時間迅速動員，募集數百支救災工具，包括鏟子、水桶、米袋等，支援前線志工與災民。富邦集團將持續積極援助各項災後重建，並希望能號召社會各界攜手合作，幫助受災的居民儘早恢復家園。

富邦金控董事長蔡明興也指出，面對突如其來的天災，造成人民生命財產的重大損失，我們深感不捨與沉痛，並向受災民眾與家屬表達誠摯關懷。富邦金控將捐款新台幣1,000萬元，支持嘉邑行善團、門諾基金會、基督教芥菜種會、中華基督教救助協會等單位協助災區即時救助與投入長期重建工作。富邦金控與旗下子公司將協力支持災區，與民眾並肩同行，期盼早日重建家園。

富邦金控旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行與富邦產險亦於第一時間啟動緊急應變機制，協助客戶共度難關。富邦人壽提供保戶傷亡慰問金，針對傷亡保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元之慰問金，以協助保戶安度難關、重建家園。此外，亦於第一時間啟動緊急應變措施，針對應繳月為114年8月～114年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。

台北富邦銀行除主動聯繫關懷花蓮光復鄉客戶，亦推出多項紓困措施，協助受災民眾度過難關。針對居住於政府公告之受災範圍或出具災損證明文件之房貸及信貸客戶，提供既有貸款本金展延方案，減輕財務壓力；另設有復建貸款專案，供本行往來客戶出具受災證明文件申請，協助重建家園，有需求者可就近洽詢各分行辦理。此外，凡透過財金資訊系統跨行轉帳捐款至臺灣土地銀行長春分行財團法人賑災基金會帳戶者，免收跨行手續費。期望秉持關懷社會精神，與各界攜手協助災民重建家園。

富邦產險已於第一時間立即啟動緊急應變小組，積極關注災情狀況與保戶損失情形，並主動進行關懷，為保戶提供最即時的協助與理賠指引，並同步啟動快速理賠機制，協助受災保戶早日恢復正常生活。富邦產險也提醒民眾，若遇愛車泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。富邦產險保戶可至「保好康會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件，亦可透過臨櫃、送件業務員等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。

富邦集團致力落實企業社會責任，面對本次不幸災難，集團各公司傾力為受災民眾提供關懷與救助，也期盼社會各界匯聚力量與資源，共同幫助花蓮災民早日重建家園、恢復安居。