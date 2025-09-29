ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

▲▼現任台灣大哥大董事長、台灣固網董事長、富邦金控董事蔡明忠。（圖／記者湯興漢攝）

▲富邦集團董事長蔡明忠。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，多地嚴重淹水、停電、道路坍方及房舍毀損，地方基礎設施受到嚴重創傷，災民生活面臨巨大挑戰，重建工作艱辛。富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣佈共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

富邦集團董事長蔡明忠表示，災後重建是一條漫長而艱辛的道路，需要的不僅是立即的協助，更需要持續的資源投入與關懷支持。他個人將透過「如是社會福利公益信託基金」捐款新台幣1,000萬元予慈濟基金會、台灣世界展望會以及花蓮縣政府警察局、消防局等單位，協助災後重建工作。集團旗下富邦建設也於第一時間迅速動員，募集數百支救災工具，包括鏟子、水桶、米袋等，支援前線志工與災民。富邦集團將持續積極援助各項災後重建，並希望能號召社會各界攜手合作，幫助受災的居民儘早恢復家園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦金控董事長蔡明興也指出，面對突如其來的天災，造成人民生命財產的重大損失，我們深感不捨與沉痛，並向受災民眾與家屬表達誠摯關懷。富邦金控將捐款新台幣1,000萬元，支持嘉邑行善團、門諾基金會、基督教芥菜種會、中華基督教救助協會等單位協助災區即時救助與投入長期重建工作。富邦金控與旗下子公司將協力支持災區，與民眾並肩同行，期盼早日重建家園。

富邦金控旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行與富邦產險亦於第一時間啟動緊急應變機制，協助客戶共度難關。富邦人壽提供保戶傷亡慰問金，針對傷亡保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元之慰問金，以協助保戶安度難關、重建家園。此外，亦於第一時間啟動緊急應變措施，針對應繳月為114年8月～114年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。

台北富邦銀行除主動聯繫關懷花蓮光復鄉客戶，亦推出多項紓困措施，協助受災民眾度過難關。針對居住於政府公告之受災範圍或出具災損證明文件之房貸及信貸客戶，提供既有貸款本金展延方案，減輕財務壓力；另設有復建貸款專案，供本行往來客戶出具受災證明文件申請，協助重建家園，有需求者可就近洽詢各分行辦理。此外，凡透過財金資訊系統跨行轉帳捐款至臺灣土地銀行長春分行財團法人賑災基金會帳戶者，免收跨行手續費。期望秉持關懷社會精神，與各界攜手協助災民重建家園。

富邦產險已於第一時間立即啟動緊急應變小組，積極關注災情狀況與保戶損失情形，並主動進行關懷，為保戶提供最即時的協助與理賠指引，並同步啟動快速理賠機制，協助受災保戶早日恢復正常生活。富邦產險也提醒民眾，若遇愛車泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。富邦產險保戶可至「保好康會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件，亦可透過臨櫃、送件業務員等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。

富邦集團致力落實企業社會責任，面對本次不幸災難，集團各公司傾力為受災民眾提供關懷與救助，也期盼社會各界匯聚力量與資源，共同幫助花蓮災民早日重建家園、恢復安居。

關鍵字： 富邦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這個月台很亮眼】鏟子超人擠爆車站！人人高舉車票出站超熱血

推薦閱讀

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，多地嚴重淹水、停電、道路坍方及房舍毀損，地方基礎設施受到嚴重創傷，災民生活面臨巨大挑戰，重建工作艱辛。富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣佈共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

2025-09-29 23:09
海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

全球最大的獨立保險經紀公司諾德(Lockton)發佈了一份報告，指出在2024/25保單年度，全球船東互保協會(P&I)的集體承保損失為312億美元，扭轉了兩年的盈餘，導致過去三年的淨承保損失為98億美元，國際保賠會集團(lG)面臨的財務壓力越來越大，洛克頓預測市場保費新年度漲幅在5-10%之間。

2025-09-29 22:04
中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

受樺加沙颱風暴雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖本（9）月23日發生洪災，造成當地嚴重災情。中國信託集團今（29）日宣布捐款新臺幣2,000萬元，分別由中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）及旗下子公司捐款新臺幣1,500萬元、財團法人中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）捐款新臺幣500萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目。中國信託集團向第一線救災的警消人員與志工們致上最高敬意，期盼受災民眾早日度過難關。

2025-09-29 17:56
興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

有關今（29）日上午興達電廠新建機組工區發生承攬商員工疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，台電深感遺憾。

2025-09-29 17:06
台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

根據日媒《熊本日日新聞》報導，為了緩解台積電日本熊本第一晶圓廠周邊日益嚴重的交通壅塞，熊本縣政府日前在菊陽町舉行兩項道路建設工程的動工儀式，計畫拓寬縣道並新設聯絡道路，預計2028年度完成，盼藉此改善交通並強化區域聯通性。

2025-09-29 16:55
抽籤紅包別錯過！　東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

抽籤紅包別錯過！　東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

10月2日共有三檔個股開放申購，投資人別錯過，其中中籤最高有機會現賺6.3萬元！10月2日共有東聯互動（7738）、松川精密（7788），以及向榮生技-創（6794）開放抽籤申購。

2025-09-29 16:22
油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

國際油價走弱，台股油電燃氣並未同步轉弱，反而讓與石化成本連動的族群吃到甜頭。欣高受惠燃氣採購成本下滑、下半年再疊轉投資與建案收益，全年獲利具撐；鑫永銓在原料回落下毛利結構改善，憑水利與全球專案分散維持五到六元級的長期穩健...

2025-09-29 10:30
蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

台積電回補指數調整賣壓，iPhone 17 銷售超預期帶動蘋概股齊揚，大立光鏡頭升級基期低，致伸毛利率創新高並展現 AIoT 成長動能，補漲潛力浮現。

2025-09-29 09:21
20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

2025-09-29 08:32
軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

今年，國防預算成了股市最亮的探照燈。行政院送進立院的 2026 年公開國防預算 9,495 億元，占 GDP 3.32%、年增 1,768 億（約 22.9%）；總統並設定 2030 年上看 5% 的長期目標。更關鍵的是，這次以「北約模式」統計，把海巡、退輔與社會韌性納入「廣義國防」；名目拉高了，但核心軍費的實質增幅，未必等比例進倉。在野黨也質疑軍人加給未優先處理，顯示政治攻防仍在延長賽。

2025-09-29 08:10

讀者迴響

熱門新聞

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台彩老董自爆「出5000元集資竟槓龜」　基層神操作卻中百萬

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

台積電員工「自家股票」都很多？　真相跌破眼鏡

微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

台美關稅影響售價？台灣賓士直接回應

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

繳了一輩子勞保卻領不到？專家：別忽略這項給付

淪大股東提款機！台塑三寶下周起賣南亞科7.5萬張　套現53億

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

被00878套牢了嗎？別急著放棄　一些變化其實透露轉機

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366