ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

新任台塑集團總裁吳嘉昭讓南亞科大轉型，成為集團最強金雞。

▲新任台塑集團總裁吳嘉昭讓南亞科大轉型，成為集團最強金雞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年前7月還處於虧損狀態的南亞科，8月份不但轉虧為盈，法人甚至樂觀預估明年可以賺超過一個股本，知情人士透露，關鍵人物就是1個月前剛從南亞科董事長升任台塑集團總裁大位的吳嘉昭。知情人士透露，在吳嘉昭的領導下，南亞科競爭力已經有所提升，明年底利基型新產品－高頻寬記憶體也將搶攻市場，成為台塑集團最新的亮點。

受惠於疫情遠距辦公需求，筆電、手機客戶拚命拉貨，記憶體廠紛紛擴產因應，沒想到疫後需求反轉、科技商品庫存暴增，記憶體價格一路下探，今年上半年又遇上新台幣匯率急升侵蝕獲利，導致南亞科連虧11季。「沒想到這次AI巨浪不僅讓台積電、鴻海、廣達等AI概念股狂飆，台股再創新高，現在更讓記憶體族群跟著醜小鴨變天鵝。」資深分析師說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，這次記憶體翻身狂飆，最重要的關鍵就是輝達創辦人黃仁勳提出的新一代AI伺服器，不斷提升對高頻寬記憶體（HBM）的需求，眼見AI需求孔急，HBM價格遠比傳統DRAM高得多，包括韓國三星和SK海力士，以及美國美光等記憶體巨頭，紛紛把大量產能移往HBM，導致傳統包括DDR4、DDR5記憶體供給大失衡。

「專注DRAM的南亞科剛好就卡在最有利的位置上，原本公司預估第四季才能虧轉盈，現在不僅會提前一季賺錢，還有不少投資法人都樂觀預估，明年有機會賺超過一個股本。」資深半導體分析師說。

而相對於台塑集團四寶（台塑、南亞、台化與台塑化）今年第2季慘虧250億元，8月營收更全面衰退，南亞科從8月開始不僅營收止跌反漲，年增率更超過一倍，立刻成為台塑集團最強金雞。

能讓南亞科抓住這波翻漲機會的關鍵人物，正是一個多月前才從台塑二代掌門人王文淵手中，接下集團總裁大位的前南亞科董事長吳嘉昭，今年81歲的他還是南亞與南亞電路板董座，是台塑四寶董事長中，唯一同時打理石化及科技產業的專家。「吳嘉昭是集團核心高層，在科技和傳統產業都扮演重要角色，總裁（王文淵）宣布交棒後，集團股價立刻大漲，可見吳嘉昭的能力受到肯定。」一位台塑主管說。

在今年的南亞股東會上，吳嘉昭宣布「四大轉型與三發展方向」，計畫推動產品、事業、低碳及數位轉型，並朝電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品及健康應用醫材三大方向布局。

據知情人士向本刊透露，為掌握AI商機，吳嘉昭除投資南亞科旗下補丁科技，開發高效能、高附加價值的客製化HBM，在升任集團總裁前，又宣布與IC設計大廠鈺創合作客製化AI記憶體，並派出總經理李培瑛擔任新公司董座。「代表著吳董（吳嘉昭）對布局AI記憶體的重視程度。」該人士說。

除了HBM，李培瑛也在吳嘉昭指示下，開始針對AI PC、手機、機器人和汽車等終端運用，攻占客製化市場。「標準型DRAM市況不是大好就是大壞，南亞科要做HBM，並非要跟三星、海力士與美光等大咖搶資料中心用的AI伺服器市場，而是配合AI朝終端應用後，需要更多客製化的HBM。」台塑集團主管透露。


更多鏡週刊報導
財經時事／記憶體漲翻天　南亞科搶當台塑集團最強金雞
台塑集團新亮點／搶攻全球記憶體空巢期　南亞科翻身成台塑集團金雞母
台塑集團新亮點2／紅色供應鏈不受信任原因曝光　客戶怕記憶體斷炊急搶貨

關鍵字： 鏡週刊台塑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這畫面太鬧】桃園中壢會展中心周圍「逆向一整排」超誇張！

推薦閱讀

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

國際現貨黃金衝破每盎司3850美元刷新紀錄，台灣銀樓今（30）日也遇到「開門紅」，不少業者早上開店牌告就出現每錢1萬4650元新天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，抱百萬元新台幣現鈔上門，買不到7兩黃金。

2025-09-30 11:39
獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

輝達（NVIDIA）在台灣能否順利興建企業總部，取得北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地至今懸而未解！輝達與新光人壽共同簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，但雙方經過長時間審視3大解決方案全部卡關，據了解，新壽等待輝達進一步回應，也希望北市府能站出來居間協調。

2025-09-30 11:00
不畏大股東逾7萬張賣壓　南亞科強漲近4%

不畏大股東逾7萬張賣壓　南亞科強漲近4%

南亞科今（30）日進入大股東申讓賣股首日，不過受到記憶體題材加持，今日盤中持續走揚，開盤不到1小時上漲2.8元或3.94%，最高來到73.8元。

2025-09-30 09:53
台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

市場資金持續湧向黃金，國際金價飆破每盎司3840美元再破紀錄，台銀黃金存摺今（30）日連創新高，衝出每公克新台幣3791元天價，去年11月拿新台幣近10萬元買黃金存摺，抱到今日已賺逾4萬元。

2025-09-30 09:41
僅100美元投資什麼？《富爸爸》作者點名神級資產　將迎5倍大爆發

僅100美元投資什麼？《富爸爸》作者點名神級資產　將迎5倍大爆發

《富爸爸窮爸爸》作者、財經作家羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度掀起投資圈熱議。他29日在X直言，若手上只有100美元，他會毫不猶豫買進白銀，並預言這項資產將在一年內迎來爆炸性成長。

2025-09-30 09:41
台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽盾」的看法：要防衛他國，取決於美國是否有能力在衝突中自行生產所需晶片，持續作戰。

2025-09-30 09:37
快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

鴻海員工年度分紅獎金今（30）日入帳，多人私下透露「睡醒領到百萬」，有和同事共乘的員工自嘲「方向盤重重的，秒變運鈔車」公司證實這次發出季分紅共88.34億元，已是連續4年成長。

2025-09-30 09:08
台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

美股4大指數全面收漲，台股今（30日）以25738.31點開出，指數大漲157.99點，漲幅0.62％，隨後漲309.36點至25889.68點。

2025-09-30 09:04
美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

貨櫃船運市場本周運價再探底，超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階主管指出，本周包括歐洲與亞洲籍的聯盟船，美西線都已報出美西線1200美元的運價，與今年6月6日的高峰價5606美元相較，僅有約兩成二的價格；有船公司估計12月美國進口商就會開始恢復正常進貨量，但是超大型攬貨公司認為可能要等到明年第一季底。

2025-09-30 07:00
富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，多地嚴重淹水、停電、道路坍方及房舍毀損，地方基礎設施受到嚴重創傷，災民生活面臨巨大挑戰，重建工作艱辛。富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣佈共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

2025-09-29 23:09

讀者迴響

熱門新聞

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

學者警告「晶片五五分」：台積電若配合恐掏空台灣

獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366