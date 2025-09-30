台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

▲新任台塑集團總裁吳嘉昭讓南亞科大轉型，成為集團最強金雞。（圖／鏡週刊提供，下同）

今年前7月還處於虧損狀態的南亞科，8月份不但轉虧為盈，法人甚至樂觀預估明年可以賺超過一個股本，知情人士透露，關鍵人物就是1個月前剛從南亞科董事長升任台塑集團總裁大位的吳嘉昭。知情人士透露，在吳嘉昭的領導下，南亞科競爭力已經有所提升，明年底利基型新產品－高頻寬記憶體也將搶攻市場，成為台塑集團最新的亮點。

受惠於疫情遠距辦公需求，筆電、手機客戶拚命拉貨，記憶體廠紛紛擴產因應，沒想到疫後需求反轉、科技商品庫存暴增，記憶體價格一路下探，今年上半年又遇上新台幣匯率急升侵蝕獲利，導致南亞科連虧11季。「沒想到這次AI巨浪不僅讓台積電、鴻海、廣達等AI概念股狂飆，台股再創新高，現在更讓記憶體族群跟著醜小鴨變天鵝。」資深分析師說。

據了解，這次記憶體翻身狂飆，最重要的關鍵就是輝達創辦人黃仁勳提出的新一代AI伺服器，不斷提升對高頻寬記憶體（HBM）的需求，眼見AI需求孔急，HBM價格遠比傳統DRAM高得多，包括韓國三星和SK海力士，以及美國美光等記憶體巨頭，紛紛把大量產能移往HBM，導致傳統包括DDR4、DDR5記憶體供給大失衡。

「專注DRAM的南亞科剛好就卡在最有利的位置上，原本公司預估第四季才能虧轉盈，現在不僅會提前一季賺錢，還有不少投資法人都樂觀預估，明年有機會賺超過一個股本。」資深半導體分析師說。

而相對於台塑集團四寶（台塑、南亞、台化與台塑化）今年第2季慘虧250億元，8月營收更全面衰退，南亞科從8月開始不僅營收止跌反漲，年增率更超過一倍，立刻成為台塑集團最強金雞。

能讓南亞科抓住這波翻漲機會的關鍵人物，正是一個多月前才從台塑二代掌門人王文淵手中，接下集團總裁大位的前南亞科董事長吳嘉昭，今年81歲的他還是南亞與南亞電路板董座，是台塑四寶董事長中，唯一同時打理石化及科技產業的專家。「吳嘉昭是集團核心高層，在科技和傳統產業都扮演重要角色，總裁（王文淵）宣布交棒後，集團股價立刻大漲，可見吳嘉昭的能力受到肯定。」一位台塑主管說。

在今年的南亞股東會上，吳嘉昭宣布「四大轉型與三發展方向」，計畫推動產品、事業、低碳及數位轉型，並朝電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品及健康應用醫材三大方向布局。

據知情人士向本刊透露，為掌握AI商機，吳嘉昭除投資南亞科旗下補丁科技，開發高效能、高附加價值的客製化HBM，在升任集團總裁前，又宣布與IC設計大廠鈺創合作客製化AI記憶體，並派出總經理李培瑛擔任新公司董座。「代表著吳董（吳嘉昭）對布局AI記憶體的重視程度。」該人士說。

除了HBM，李培瑛也在吳嘉昭指示下，開始針對AI PC、手機、機器人和汽車等終端運用，攻占客製化市場。「標準型DRAM市況不是大好就是大壞，南亞科要做HBM，並非要跟三星、海力士與美光等大咖搶資料中心用的AI伺服器市場，而是配合AI朝終端應用後，需要更多客製化的HBM。」台塑集團主管透露。



