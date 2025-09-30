ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

文／中央社

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽盾」的看法：要防衛他國，取決於美國是否有能力在衝突中自行生產所需晶片，持續作戰。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）27日受訪時，重申即將與台灣達成貿易協議，已向台灣提出美台在半導體產能上達到50:50的構想。他也回應台灣對失去「矽盾」這層安全保障的疑慮，強調美國本土晶片充足，才能保護台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●美國晶片生態系短時間趕不上「五五分」目標

美國拚台美晶片製造五五分，台灣經貿辦審慎以對，華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）則說，要在川普剩餘任期內達成的可能性極低。

他今天接受中央社訪問時表示，目前台灣每月總共生產570萬片晶圓，而2022年美國只生產112萬片。現在隨著「晶片法」（Chips Act）效應，美國的全球半導體製造產能占比預計由2022年的10%，提升至本世紀末的20%，每月晶圓產量上看340萬片。

「但顯然，即使這樣也比台灣現在的水準低。」埃澤爾說，現實情況是，美國在提高半導體製造產量水準方面正取得實質進展。但如果說能在未來3年、也就是川普第二任期內內，就達到與台灣「五五分」的目標，那是個極高的奮鬥目標。

●持續作戰能力端視本土半導體產能

而台灣有意見認為「矽盾」（Silicon Shield）一失，也失去美國安全保障，盧特尼克的論點是，如果台灣掌握95%的晶片，美國要怎麼取得這些晶片來保護台灣？難道透過空運或船運？如果美國掌握一半晶片，就有能力做必要的事。

埃澤爾指出，盧特尼克這番話確實有道理。美國當然需要強大而多元的本土半導體製造能力，這不只是為了維持經濟活動，而是幾乎所有高科技產業，從汽車到家電，都仰賴半導體。

「半導體無疑是美國經濟實力的關鍵，但對國防也至關重要。看看當前最先進的武器，例如極音速武器、無人機、人工智慧系統、監視衛星，樣樣依賴高階半導體。」

他說，如果來自台灣的半導體供應中斷，美國將需要強大的國內產能來持續支持作戰行動。美國的國家安全，以及防禦西方國家或志同道合國家，的確取決於美國是否具備在衝突情境下生產所需晶片的能力。

這就是晶片法的大方向。

2020年，美國的尖端半導體晶片產量戰全球晶片總產量不到10%。埃澤爾說，這還是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，疫情來襲使半導體供應鏈中斷，加上地緣政治緊張不斷升高、以及中國公然將美國視為對手等，確實讓美國決策者意識到，本土生產足夠的晶片對美國經濟和國家安全利益至關重要。

在這樣的背景下，美國累積足夠的政治意志讓晶片法過關，為半導體產業提供520億美元（約新台幣1.5兆元）的支持。

●台灣健全半導體產業是第一道防線

埃澤爾另談到對台灣矽盾的看法。他指出，這在於台灣能承受中國施加的經濟和地緣政治壓力。要做到這一點，台灣首先必須擁有強勁、高效運作、高附加價值的經濟，而半導體產業絕對是支持台灣經濟實力的核心，支撐著台灣軍事與國安利益。

從這個角度來說，台灣的「第一層矽盾」就是健全的半導體產業，強化台灣自我防衛的能力。 他表示，如今更廣泛的說法是，台灣的關鍵半導體供應將迫使其他國家在衝突時挺身保衛台灣，例如美國可能因此有強烈利益動機護台，這個想法合理，但半導體可能不會是唯一的考量。

關鍵字： 晶片製造美台關係貿易協議半導體產業國家安全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有聖光！】花蓮光復救災回程　列車長幽默廣播感謝超人們

推薦閱讀

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

國際現貨黃金衝破每盎司3850美元刷新紀錄，台灣銀樓今（30）日也遇到「開門紅」，不少業者早上開店牌告就出現每錢1萬4650元新天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，抱百萬元新台幣現鈔上門，買不到7兩黃金。

2025-09-30 11:39
獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

輝達（NVIDIA）在台灣能否順利興建企業總部，取得北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地至今懸而未解！輝達與新光人壽共同簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，但雙方經過長時間審視3大解決方案全部卡關，據了解，新壽等待輝達進一步回應，也希望北市府能站出來居間協調。

2025-09-30 11:00
不畏大股東逾7萬張賣壓　南亞科強漲近4%

不畏大股東逾7萬張賣壓　南亞科強漲近4%

南亞科今（30）日進入大股東申讓賣股首日，不過受到記憶體題材加持，今日盤中持續走揚，開盤不到1小時上漲2.8元或3.94%，最高來到73.8元。

2025-09-30 09:53
台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

市場資金持續湧向黃金，國際金價飆破每盎司3840美元再破紀錄，台銀黃金存摺今（30）日連創新高，衝出每公克新台幣3791元天價，去年11月拿新台幣近10萬元買黃金存摺，抱到今日已賺逾4萬元。

2025-09-30 09:41
僅100美元投資什麼？《富爸爸》作者點名神級資產　將迎5倍大爆發

僅100美元投資什麼？《富爸爸》作者點名神級資產　將迎5倍大爆發

《富爸爸窮爸爸》作者、財經作家羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度掀起投資圈熱議。他29日在X直言，若手上只有100美元，他會毫不猶豫買進白銀，並預言這項資產將在一年內迎來爆炸性成長。

2025-09-30 09:41
台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽盾」的看法：要防衛他國，取決於美國是否有能力在衝突中自行生產所需晶片，持續作戰。

2025-09-30 09:37
快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

鴻海員工年度分紅獎金今（30）日入帳，多人私下透露「睡醒領到百萬」，有和同事共乘的員工自嘲「方向盤重重的，秒變運鈔車」公司證實這次發出季分紅共88.34億元，已是連續4年成長。

2025-09-30 09:08
台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

美股4大指數全面收漲，台股今（30日）以25738.31點開出，指數大漲157.99點，漲幅0.62％，隨後漲309.36點至25889.68點。

2025-09-30 09:04
美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

貨櫃船運市場本周運價再探底，超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階主管指出，本周包括歐洲與亞洲籍的聯盟船，美西線都已報出美西線1200美元的運價，與今年6月6日的高峰價5606美元相較，僅有約兩成二的價格；有船公司估計12月美國進口商就會開始恢復正常進貨量，但是超大型攬貨公司認為可能要等到明年第一季底。

2025-09-30 07:00
富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，多地嚴重淹水、停電、道路坍方及房舍毀損，地方基礎設施受到嚴重創傷，災民生活面臨巨大挑戰，重建工作艱辛。富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣佈共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

2025-09-29 23:09

讀者迴響

熱門新聞

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

學者警告「晶片五五分」：台積電若配合恐掏空台灣

獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366