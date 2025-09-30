台美晶片製造五五分　專家：川普任內達標可能性極低

▲ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽盾」的看法：要防衛他國，取決於美國是否有能力在衝突中自行生產所需晶片，持續作戰。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）27日受訪時，重申即將與台灣達成貿易協議，已向台灣提出美台在半導體產能上達到50:50的構想。他也回應台灣對失去「矽盾」這層安全保障的疑慮，強調美國本土晶片充足，才能保護台灣。

●美國晶片生態系短時間趕不上「五五分」目標

美國拚台美晶片製造五五分，台灣經貿辦審慎以對，華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）則說，要在川普剩餘任期內達成的可能性極低。

他今天接受中央社訪問時表示，目前台灣每月總共生產570萬片晶圓，而2022年美國只生產112萬片。現在隨著「晶片法」（Chips Act）效應，美國的全球半導體製造產能占比預計由2022年的10%，提升至本世紀末的20%，每月晶圓產量上看340萬片。

「但顯然，即使這樣也比台灣現在的水準低。」埃澤爾說，現實情況是，美國在提高半導體製造產量水準方面正取得實質進展。但如果說能在未來3年、也就是川普第二任期內內，就達到與台灣「五五分」的目標，那是個極高的奮鬥目標。

●持續作戰能力端視本土半導體產能

而台灣有意見認為「矽盾」（Silicon Shield）一失，也失去美國安全保障，盧特尼克的論點是，如果台灣掌握95%的晶片，美國要怎麼取得這些晶片來保護台灣？難道透過空運或船運？如果美國掌握一半晶片，就有能力做必要的事。

埃澤爾指出，盧特尼克這番話確實有道理。美國當然需要強大而多元的本土半導體製造能力，這不只是為了維持經濟活動，而是幾乎所有高科技產業，從汽車到家電，都仰賴半導體。

「半導體無疑是美國經濟實力的關鍵，但對國防也至關重要。看看當前最先進的武器，例如極音速武器、無人機、人工智慧系統、監視衛星，樣樣依賴高階半導體。」

他說，如果來自台灣的半導體供應中斷，美國將需要強大的國內產能來持續支持作戰行動。美國的國家安全，以及防禦西方國家或志同道合國家，的確取決於美國是否具備在衝突情境下生產所需晶片的能力。

這就是晶片法的大方向。

2020年，美國的尖端半導體晶片產量戰全球晶片總產量不到10%。埃澤爾說，這還是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，疫情來襲使半導體供應鏈中斷，加上地緣政治緊張不斷升高、以及中國公然將美國視為對手等，確實讓美國決策者意識到，本土生產足夠的晶片對美國經濟和國家安全利益至關重要。

在這樣的背景下，美國累積足夠的政治意志讓晶片法過關，為半導體產業提供520億美元（約新台幣1.5兆元）的支持。

●台灣健全半導體產業是第一道防線

埃澤爾另談到對台灣矽盾的看法。他指出，這在於台灣能承受中國施加的經濟和地緣政治壓力。要做到這一點，台灣首先必須擁有強勁、高效運作、高附加價值的經濟，而半導體產業絕對是支持台灣經濟實力的核心，支撐著台灣軍事與國安利益。

從這個角度來說，台灣的「第一層矽盾」就是健全的半導體產業，強化台灣自我防衛的能力。 他表示，如今更廣泛的說法是，台灣的關鍵半導體供應將迫使其他國家在衝突時挺身保衛台灣，例如美國可能因此有強烈利益動機護台，這個想法合理，但半導體可能不會是唯一的考量。