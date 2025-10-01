公司送350萬豪車！國稅局不課贈與稅　綜所稅風險最高破140萬

▲綜合所得稅申報示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

公司「捐贈」行為背後暗藏課稅玄機！高雄國稅局近期宣導，有民眾接受公司贈送價值350萬元的車，沒有核課贈與稅的空間，反被認定為「其他所得」，不符薪資扣除額適用範圍，最高邊際稅率恐拉至40%以上，背負最高逾140萬元的綜所稅繳納風險。

小江（化名）今年以中間人的身分出手幫A公司牽成一件關鍵專案，A公司為了表示感謝，9月送出一台車350萬元的名車給小江，不料收下的同事就產生稅負。

稅務人員指出，小江雖然提供他個人的服務而得到A公司提供的回報，但與A公司沒有對價行為，不能看成是「薪資所得」或是勞務所得，在所得稅法上也不適用薪資所得扣除額。

另外，小江與A公司沒有僱佣、契約關係而發生贈與車，公司是「法人」不課贈與稅，受贈人必須列為「其他所得」。

「拿不出僱佣關係證明，就不適用薪資扣除額。」稅務人員指出，當事人其實可以提列協助成本扣抵其他所得，不過此案暫看不出有其他扣抵，由於綜所稅最高稅率40%，受贈人若適用邊際稅率在最高級距，得到350萬元贈車時，最重可能承擔140萬元的所得稅。

高雄國稅局表示，依遺產及贈與稅法第3條規定，贈與稅課徵對象以「自然人」為限，營利事業贈與財產之行為，非贈與稅課徵範圍；惟依所得稅法第4條第1項第17款但書及第14條第2項規定，個人取自營利事業贈與之財產，無適用免納所得稅規定，並應以受贈時該財產之時價為所得額，申報受贈年度之其他所得，課徵綜合所得稅。