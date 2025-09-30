威剛重大訊息待公布 明日暫停交易

記憶體大廠威剛（3260）今日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自今年10月1日起暫停交易。

台股ETF拼場！00922配1.25元年化破10% 00900發0.1元年化近9%

3檔台股ETF配息今日開獎，其中擁有逾12萬受益人的半年配國泰台灣領袖50（00922）配1.25元，年化配息率超過10%；有19萬受益人的月配型富邦特選高股息30（00900）續發0.1元，年化分配率逼近9%，吸引投資人搶進。

台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈 華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

台股今（30）日盤中大漲逾395點，市場資金重回記憶體股族群，概念股中力積電（6770）、威剛（3260）鎖漲停，華邦電（2344） 漲逾8%衝至34.15元，至午盤爆出逾22萬張大量，穩坐成交王。

台船重啟高雄廠GOC大吊車汰換計畫 將可縮短塢內作業時間

台船(2208)6年前就已啟動的高雄廠GOC大吊車汰換計畫，因為原得標廠商無法履行合約而擱置，今(30)董事會通過更新計畫含設備財物採購、週邊系統設施提升及專案管理與技協服務等，預估投資約為新台幣41億元，工期更新為114/9/30至117/3/31，完工啟用後預計將可縮短船隻在塢內作業時間，提高接單量。

施振昇擔任中菲行總經理 運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

中菲行國際物流(5609)今(30)日召開董事會，因總經理邱鈞榮屆齡退休，董事會決議總經理一職由中菲行國際物流集團執行長施振昇先生擔任。施振昇表示中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，運用AI驅動轉型，三年內要將作業效率提30%-50%。

中航再加訂兩艘21萬噸大海岬 累計6艘建造中、未來3年每年交2艘

中航(2612)今(30)日代子公司China Progress Shipping公告，向中國船舶集團青島北海造船與中國船舶工業貿易公司各訂造1艘21萬噸大海岬型船，加上集團已向台船(2208)訂造的4艘，累計6艘新船在未來3年將每年各交兩艘，積極進行船隊汰舊更新與擴充。

00988A 聚焦6大創新主題 10/15開募、入手價1萬元

統一投信宣布推出統一全球創新主動式ETF（00988A），預計10月15日到10月17日募集，每股承銷價10元，亦即一張為一萬元，主打全球創新產業，聚焦六大投資主軸，捕捉創新投資機會。

航港局召開廉政會報並表揚廉潔楷模 內化廉能思維

「廉潔航港」是航港局施政的基石，也是提升行政效能的重要關鍵，該局今(30)日舉辦「廉政暨機關安全維護會報」，由葉協隆局長親自主持，各一級主管均共同與會，展現對機關廉能的重視外，並邀請世新大學行政管理學系張國偉教授擔任外聘委員提供專業建言，期能藉此精進廉政工作的興革策進作為。

木製家具等遭美課高關稅 攬貨業者：對海運業影響大

美國總統川普下令10月14日起對進口的軟木木材與木料徵收10%的關稅，並對廚櫃、梳妝台及布面沙發、軟墊椅等軟包木製品(upholstered wood products)課徵25%的關稅。國內大型攬貨公司指出，這項規定對台灣出口業影響小，但是對中國、印度、越南等出口大國影響大，因此對船公司與攬貨業來說影響就頗大。

星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班 新增12個美國內陸航點

星宇航空（2646）今（30）日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市，大幅提升旅客轉機北美的選擇性，旅客自亞洲搭乘星宇航空飛抵美國西岸後，可便利轉搭阿拉斯加航空前往更多目的地。