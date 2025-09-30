施振昇擔任中菲行總經理　運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

▲施振昇擔任中菲行總經理。（圖／取自中菲行網站）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)今(30)日召開董事會，因總經理邱鈞榮屆齡退休，董事會決議總經理一職由中菲行國際物流集團執行長施振昇先生擔任。施振昇表示中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，運用AI驅動轉型，三年內要將作業效率提30%-50%。

施振昇是在1988年加入中菲行。並於1991至2003年間擔任舊金山分公司經理和總經理。在 Vizio擔任了兩年的資深供應鏈總監後，於2005年回到中菲行擔任北美地區市場總監，2012年，晉升為副總裁兼全球客戶經理，於2016年轉調新加坡，負責領導拓展東協市場。

2019年，他被任命為執行管理委員會(EMB)成員，著重於空運業務。於2022年7月調回至中菲行美國分公司，擔任EMB經營執委長兼中菲行美國子公司總裁。自2023年12月，被任命為執行長，領導集團的業務管理與發展。

施振昇表示，中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，公司策略上所建構的資源及能力、未來成長策略及未來發展方向與計畫如下：

善用人工智慧推動數位轉型，積極運用 AI 驅動轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。藉由自動化文件與報關流程，預計三年內作業效率可提升30%-50%。結合先進風險分析預測潛在影響並提出解方，以及多語言 AI 工具破除溝通藩籬、加速跨境作業，雙管齊下提升客戶滿意度。



策略性拓展區域市場，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區。為因應中美貿易緊張及台資企業在美國的投資布局，公司積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。



穩健的國際財務管理，在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，穩健的國際財務管理尤為重要。中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。



人才培育與組織靈活性，持續投入人才發展，培育具備專業知識與靈活應變能力的團隊，滿足客戶需求並支持公司長期成長。透過提升管理效能及團隊協作能力，中菲行得以快速因應市場變化，並在全球提供穩定、高品質服務。同時，中菲行也積極推動與國立台灣海洋大學的產學合作計畫，以及跨國實習計畫，作為其中兩項具體的人才培育實踐。



實踐企業永續發展及永續航空燃料合作計劃，積極推動ESG目標，並與香港國泰航空合作展開永續航空燃料(SAF)專案，展現對綠色物流的承諾，致力於以創新方式降低環境影響，同時持續為全球客戶提供卓越服務。



中菲行的持續成長，根植於其亞太地區的戰略布局，而該區域在全球貿易流向及產地外移的浪潮中，扮演著至關重要的角色。自1971年於台灣創立以來，中菲行在東南亞深耕45年、在印度深耕15年，隨著愈來愈多企業在「中國+1」策略下將生產拓展到中國以外的地區，公司成熟的物流服務益發凸顯其價值。

「若缺乏在地知識，進入新市場將充滿挑戰。」施振昇先生表示：「無論是搬遷至越南、馬來西亞、泰國、印度或其他國家，當地的法規、清關流程、貨運能力與物流基礎建設都大不相同。中菲行在當地的專家能夠協助客戶化繁為簡，加速拓展，省去不少麻煩。我們正是協助企業順利啟動『中國+1』策略的推手。」



中菲行的諮詢服務模式，在協助企業應對關稅複雜性方面發揮了關鍵作用，特別是在幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響。



施振昇先生表示：「企業正面臨如何解讀新關稅政策及對業務影響的難題，這需要大量分析工作，且他們缺乏足夠資源來應對。我們推出的『美國貿易合規諮詢服務』，為企業提供一個實用且具成本效益的方案，協助管理與貿易相關的風險並節省成本，而所需的時間與費用，遠低於傳統管理顧問所提供的同類服務。」