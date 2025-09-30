無線通訊廠大鵬科技　預計10月3日掛牌興櫃

▲大鵬科技董事長張再發。（圖／記者高兆麟攝）

大鵬科技（7689）於7月登錄創櫃板，並於9月向證券櫃檯買賣中心申請辦理公開發行及登錄興櫃，計劃於10月3日正式掛牌交易。大鵬科技成立於73年12月，長期致力於無線通訊（RF）技術的開發與創新、拓展跨領域應用，穩健發展全球業務。公司主要業務為無線防盜防災警報系統與遠距照護警報系統等智慧安全解決方案。113年度之安防警報系統和長照警報系統分別占營收比重73.21%和25.85%。

大鵬科技自109年起持續實現穩定獲利，於112年與113年每股盈餘分別為2.24元及6.57元。114年上半年，公司營收達20.98億元，較去年同期營收14.55億元成長44.2%，每股盈餘4.85元，為去年同期1.47元之3.3倍。成長動能主要來自歐洲、美洲和亞洲等海外市場的穩定訂單，並受益於物聯網與AI技術的發展。隨著地緣政治變遷及城市化進程加速，居家安全需求持續攀升，公司自主研發的無線通訊技術F1/SF1，被視為突破性成果，提升了影像無線傳輸效率與警報反應速度，進一步促進新增訂單與客戶的換機需求，推動營收增長。

此外，隨著全球高齡化進程加快，長照市場具備剛性需求與長期成長動能，公司持續加大資源投入推動相關產品研發，與強化市場布局，看好智慧醫療與長照市場的成長潛力。

大鵬科技深耕產業已逾四十年，在無線家庭安全系統、醫療警報設備、家庭自動化系統及多元配件等領域，累積深厚的研發與生產經驗。公司以技術實力、產品品質及客製化生產能力著稱，並已成為ZigBee、Z-Wave、ULE等國際聯盟的成員，持續參與相關標準制定與推廣。此外，公司取得ISO 9001、ISO 14001及ISO 45001等國際品質與管理認證，並擁有30多項涵蓋天線設計、模組整合與通訊協定的核心技術專利，展現其在技術研發與品質管控方面的成果。

近年來，大鵬科技憑藉產品創新屢獲國際肯定，2023年榮獲德國紅點設計獎，2025年以長者居家照護系統獲得德國創新獎；並於同年在美國富比士評選中榮登最佳長者照護系統第一名，充分展現公司在技術研發、產品創新與設計美學上的卓越實力。

隨著智慧家居與醫療應用的持續普及，無線家庭安全系統與醫療警報設備的應用正快速拓展。在居家照護、長者安全監控及智慧建築等領域，此類解決方案的需求日漸提升，帶動產業發展契機。大鵬科技表示，將持續加大研發投入，強化產品創新，並憑藉技術優勢及產品多樣性，為市場提供安全且便利的解決方案。公司並指出，未來將穩步推進國際化佈局，積極拓展全球市場。