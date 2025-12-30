快訊／台股收盤大跌103.76點　台積電跌10元至1520

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（30日）開低走低，加權指數終場大跌103.76點，以28707.13點作收，跌幅0.36％，成交量4588.52億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌87.07點開出，指數開低走低，盤中最高達28833.03點，最低28553.64點，終場收在28707.13點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1520元，跌幅0.65％；鴻海（2317）下跌3元至228元；聯發科（2454）維持平盤至1420元；廣達（2382）維持平盤來到263元；長榮（2603）上漲0.5元至191元。
今天漲幅前5名個股為鴻碩（3092）上漲2.2元，漲幅10％；凌航（3135）上漲7.7元，漲幅9.99％；中傑-KY（6965）上漲8.3元，漲幅9.96％；詮欣（6205）上漲5.3元，漲幅9.96％；昶昕（8438）上漲3.45元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為精金（3049）下跌0.66元，跌幅9.95％；雙鍵（4764）下跌10.5元，跌幅9.17％；第一銅（2009）下跌4.8元，跌幅8.82％；鼎元（2426）下跌1.25元，跌幅6.74％；嘉雨思-創（6921）下跌4.6元，跌幅6.08％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鴻碩（3092）
|24.2
|▲2.2
|▲10.0％
|凌航（3135）
|84.8
|▲7.7
|▲9.99％
|中傑-KY（6965）
|91.6
|▲8.3
|▲9.96％
|詮欣（6205）
|58.5
|▲5.3
|▲9.96％
|昶昕（8438）
|38.1
|▲3.45
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|精金（3049）
|5.97
|▼0.66
|▼9.95％
|雙鍵（4764）
|104.0
|▼10.5
|▼9.17％
|第一銅（2009）
|49.6
|▼4.8
|▼8.82％
|鼎元（2426）
|17.3
|▼1.25
|▼6.74％
|嘉雨思-創（6921）
|71.0
|▼4.6
|▼6.08％
資料來源：證交所
