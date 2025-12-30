快訊／台股收盤大跌103.76點　台積電跌10元至1520

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（30日）開低走低，加權指數終場大跌103.76點，以28707.13點作收，跌幅0.36％，成交量4588.52億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌87.07點開出，指數開低走低，盤中最高達28833.03點，最低28553.64點，終場收在28707.13點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1520元，跌幅0.65％；鴻海（2317）下跌3元至228元；聯發科（2454）維持平盤至1420元；廣達（2382）維持平盤來到263元；長榮（2603）上漲0.5元至191元。

今天漲幅前5名個股為鴻碩（3092）上漲2.2元，漲幅10％；凌航（3135）上漲7.7元，漲幅9.99％；中傑-KY（6965）上漲8.3元，漲幅9.96％；詮欣（6205）上漲5.3元，漲幅9.96％；昶昕（8438）上漲3.45元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為精金（3049）下跌0.66元，跌幅9.95％；雙鍵（4764）下跌10.5元，跌幅9.17％；第一銅（2009）下跌4.8元，跌幅8.82％；鼎元（2426）下跌1.25元，跌幅6.74％；嘉雨思-創（6921）下跌4.6元，跌幅6.08％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鴻碩（3092） 24.2 ▲2.2 ▲10.0％ 凌航（3135） 84.8 ▲7.7 ▲9.99％ 中傑-KY（6965） 91.6 ▲8.3 ▲9.96％ 詮欣（6205） 58.5 ▲5.3 ▲9.96％ 昶昕（8438） 38.1 ▲3.45 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 精金（3049） 5.97 ▼0.66 ▼9.95％ 雙鍵（4764） 104.0 ▼10.5 ▼9.17％ 第一銅（2009） 49.6 ▼4.8 ▼8.82％ 鼎元（2426） 17.3 ▼1.25 ▼6.74％ 嘉雨思-創（6921） 71.0 ▼4.6 ▼6.08％

資料來源：證交所