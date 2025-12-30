快訊／台股收盤大跌103.76點　台積電跌10元至1520

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（30日）開低走低，加權指數終場大跌103.76點，以28707.13點作收，跌幅0.36％，成交量4588.52億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌87.07點開出，指數開低走低，盤中最高達28833.03點，最低28553.64點，終場收在28707.13點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1520元，跌幅0.65％；鴻海（2317）下跌3元至228元；聯發科（2454）維持平盤至1420元；廣達（2382）維持平盤來到263元；長榮（2603）上漲0.5元至191元。

今天漲幅前5名個股為鴻碩（3092）上漲2.2元，漲幅10％；凌航（3135）上漲7.7元，漲幅9.99％；中傑-KY（6965）上漲8.3元，漲幅9.96％；詮欣（6205）上漲5.3元，漲幅9.96％；昶昕（8438）上漲3.45元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為精金（3049）下跌0.66元，跌幅9.95％；雙鍵（4764）下跌10.5元，跌幅9.17％；第一銅（2009）下跌4.8元，跌幅8.82％；鼎元（2426）下跌1.25元，跌幅6.74％；嘉雨思-創（6921）下跌4.6元，跌幅6.08％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
鴻碩（3092）24.2▲2.2▲10.0％
凌航（3135）84.8▲7.7▲9.99％
中傑-KY（6965）91.6▲8.3▲9.96％
詮欣（6205）58.5▲5.3▲9.96％
昶昕（8438）38.1▲3.45▲9.96％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
精金（3049）5.97▼0.66▼9.95％
雙鍵（4764）104.0▼10.5▼9.17％
第一銅（2009）49.6▼4.8▼8.82％
鼎元（2426）17.3▼1.25▼6.74％
嘉雨思-創（6921）71.0▼4.6▼6.08％

資料來源：證交所

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電（2330）近日悄悄於官網宣布N2製程已經於第四季開始量產，更公布N2的生產基地位於高雄的晶圓二十二廠，不過台積電此次N2成功量產並沒有發布新聞稿，僅在官網低調公布，但仍引起全球產業界關注。

2025-12-30 17:31
上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀陸續有不同單位分行4行員挪用客戶款項或公款共計2560萬元，金管會銀行局銀行局副局長王允中認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，金管會依銀行法第129條第7款規定核處1200萬元罰鍰。

2025-12-30 17:12
群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

今（2025）年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，主動群益科技創新（00992A）於今（30）日掛牌，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。

2025-12-30 17:45
快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

萬海航運「旺春輪」今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港，歷經110天在本月28日卸完1696個貨櫃。業界高階指出，由於爆炸地點是在船隻前段，機艙是設在後段，業界估計仍有機會進行修復，但因損傷也滿嚴重，就看船體保險公司是決定報全損，還是要進廠整修。

2025-12-30 16:58
記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%，預料對於價格敏感度高的低階筆電市場將帶來衝擊。

2025-12-30 15:59
記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體DRAM缺貨漲價潮預估持續到明（2026）年，帶動相關類股全面走強，模組廠宇瞻（8271）、凌航（3135）漲停死，創見（2451）、品安（8088）也一度漲停，至於DRAM大廠南亞科（2408）觸及200元天價，華邦電（2344）量價齊揚，創25年半以來最高價。

2025-12-30 12:22
股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

IC設計股、股王信驊（5274）今（30日）無畏台股大盤拉回，早盤股價大漲8.6%，飆上7715元新天價，再次打破台股單一標的報價紀錄。

2025-12-30 10:49
迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

面對三星持續推進先進製程，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）傳出正加快美國亞利桑那州晶圓廠進程，原訂2028年啟動的3奈米量產，傳出有望提前一年至2027年啟動。

2025-12-30 12:45
輝達5億美元入股英特爾正式到位　雙方合作邁入實質執行階段

輝達5億美元入股英特爾正式到位　雙方合作邁入實質執行階段

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）對英特爾（Intel）的策略投資正式完成。根據最新揭露的證券文件，輝達已透過私募方式斥資50億美元，取得英特爾約2.148億股普通股，持股比重約4%，交易已於12月26日完成，象徵雙方合作從宣示階段邁入實質執行。

2025-12-30 10:45
台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

台積電（2330）挾著晶圓代工先進製程產業競爭力，在外資買盤簇擁下占台股權重攀升到四成，被各界賦予「護國神山」的地位，近幾年台積電權值高、股價獨強的現象，引發部分人擔憂， 而寬量執行長李鴻基還示警，台積電獨強，但有1200家公司跌破年線股兩極化表現，形成國安問題！

2025-12-30 10:14

