台股2025年封關倒數！　法人看明年Q1全年表現最佳季度

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股明日是2025年最後交易日，回顧今年一年台股多頭未歇、屢創歷史高點；受惠AI持續火燙發展，市場估計明年（2026年）電子產業預計持續受惠，多頭結構仍在，凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊表示，每年第一季因為有過年前的提前拉貨及紅包行情，平均3.7%的含息報酬率拔得頭籌，更勝第四季3.4%、第二季2.8%，及第三季的2%，投資人若想掌握台股行情，年初正是進場的好時機。

展望明年，AI 發展仍是股市成長主軸，而美國的「金髮女孩經濟」則打開類股輪動機會，凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊指出，美國正進入經濟溫和成長、通膨可控且就業狀況供需平衡的金髮女孩經濟狀態，在這樣的背景下，搭配聯準會的預防性降息週期，股市修正時資金從相對高估值的科技股轉至相對低估值、低波動性的防禦性或價值型類股，這種類股輪動有利於整體股市的穩健上漲。

一來反映降息環境下，金融、工業等價值股在經濟復甦（軟著陸）的預期下，有望接棒成為市場的輪動重點，讓整體經濟發展、企業獲利更趨均衡。在如此環境下，台股也有望迎來百花齊放的熱鬧光景，投資吸引力難以忽視。

想掌握台股成長紅利，許多投資人會選擇台股ETF，然而在目前市面上的台股ETF就僅凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）唯一採不配息再投入機制，透過不配息再投入的方式伺機布局，完整參與時間複利，同時篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現不穩定的成分股。

