國際海洋離岸風電維運量1.9GW　明年邁向上櫃IPO

記者巫彩蓮／台北報導

國際海洋（7583）係為國內少數可提供離岸風場統包式一站式運維服務的業者（不含風機塔柱），由於取得彰芳西島中能、海龍離岸風場之運維服務合約，國內離岸風電維運量約1.944GW，董事長蔡明格指出，接下來將跨足日本離岸風電維運市場，並朝向上櫃IPO申請。

國際海洋成立於2013年，2016年開始承接兩支離岸示範風機維運業務，隨著離岸風機建置推進，2020年起陸續承接彰芳西島中能、海龍離岸風場等業務，累計運維量達1.944GW，以台灣離岸風電裝置容量約4GW，運維市場占比達超越四成。

目前國際海洋擁有船隊共有 11 艘船，包括6艘人員運輸船(CTV)、4艘探勘船，以及1艘平台支援船，預計明（2026）年1月再交付2艘人員運輸船，屆時船隊規模會由現行11艘船增加至13艘。

國際海洋於今年 3 月引進日本股東，包括日商三菱資本以及NYK（日本郵船），泛三菱體系持股約18%，多家國內創投、策略性投資人，包括台企銀、兆豐、元大等，還有中租能源，合計股權約佔28%，資本額約2.45億元，今年前三季合併獲利6307萬元，每股稅後盈餘（EPS）2.65元。

蔡明格說，台灣在離岸風電發展腳步比日、韓來得早，所累積維運經驗值，具有先行者優勢，由於日本2028、2029年風電開發量體很大，約台灣的2～3倍以上，因此未來國際海洋攜手日本股東泛三菱集團，共同發展日本離岸風場維運服務市場。

