台積電漲25元至1330　台股大漲近300點站回26100

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以26078.29點開出，指數大漲257.75點，漲幅1.0％。隨後因指數大漲295.92點，衝高至26116.46點，收復26100點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1325元，漲幅1.53％，隨後漲勢擴大至上漲25元至1330元；鴻海（2317）上漲3元至219元；聯發科（2454）下跌10元至1305元；廣達（2382）上漲3元來到293元；長榮（2603）上漲1.5元至180.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲81.82點或0.18％，收在46397.89點；標準普爾500指數上漲27.25點或0.41％，收6688.46點；那斯達克指數上漲68.86點或0.3％，收在22660.01點；費城半導體指數上漲54.71點或0.87％，收6369.82點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 46397.89 ▲81.82 ▲0.18%
S&P500 6688.46 ▲27.25 ▲0.41%
NASDAQ 22660.01 ▲68.86 ▲0.3%
費城半導體指數 6369.82 ▲54.71 ▲0.87%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

