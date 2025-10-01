台積電漲25元至1330　台股大漲近300點站回26100

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以26078.29點開出，指數大漲257.75點，漲幅1.0％。隨後因指數大漲295.92點，衝高至26116.46點，收復26100點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1325元，漲幅1.53％，隨後漲勢擴大至上漲25元至1330元；鴻海（2317）上漲3元至219元；聯發科（2454）下跌10元至1305元；廣達（2382）上漲3元來到293元；長榮（2603）上漲1.5元至180.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲81.82點或0.18％，收在46397.89點；標準普爾500指數上漲27.25點或0.41％，收6688.46點；那斯達克指數上漲68.86點或0.3％，收在22660.01點；費城半導體指數上漲54.71點或0.87％，收6369.82點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46397.89
|▲81.82
|▲0.18%
|S&P500
|6688.46
|▲27.25
|▲0.41%
|NASDAQ
|22660.01
|▲68.86
|▲0.3%
|費城半導體指數
|6369.82
|▲54.71
|▲0.87%
資料來源：證交所
