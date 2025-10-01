快訊／7-8月統一發票17人爽中千萬　超商花36元買飲料就得獎

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲ 統一發票示意照。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

7-8月統一發票大獎清冊預定今（1）日傍晚出爐，財政部估計千萬特別獎號碼「53960536」與200萬元特獎號碼「51509866」各有17人中獎，有人在超商消費最低花36元買飲料就抱走千萬獎。

4大超商、量販通路皆已公告開出千萬大獎捷報，7-ELEVEN開出4張千萬特別獎，消費金額最低的是在宜蘭縣頭城鎮的「7-ELEVEN烏石港門市」花36元購買飲品；桃園市蘆竹區的「7-ELEVEN的蘆工門市」花105元購買統一麵包、飲品；台南市龍崎區的「7-ELEVEN關北站門市」花102元購買飯糰、飲品；高雄市楠梓區的「7-ELEVEN 鑫建昌門市」花200元購買統一麵包、飯糰。

全家表示，這期千萬特別獎共開出3張，獎落全家新北土城義鴻店、新北三重華興店、宜蘭文昌店，幸運兒最低只花50元購買兩瓶米漿即中獎；另一位幸運得主則花費179元，購買uno pasta熱那亞青醬義大利麵及飲品，便將千萬大獎抱回家。

萊爾富、OKmart各開出1張千萬特別獎，其中萊爾富桃園平鎮豐收店有民眾只花62元購買餅乾下午茶，就意外抱走千萬大獎。OKmart也公告捷報，位於台中市的「台中黎明門市」開出1000萬元特別獎，消費日期為8月8日，幸運兒當日花125元買菸就中千萬大獎。

全聯福利中心也公布，這期統一發票開出2張千萬特別獎，其中一張在新北市五股區德音門市，中獎者消費699元購買香菇、雞蛋、豬肉等食材；另一張開在高雄苓雅門市，幸運兒消費398元購買咖啡，就中千萬元。

財政部表示，7-8月統一發票中獎兌領期間自10月6日起至明年1月5日，中獎人要把握時間兌領。

