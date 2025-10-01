快訊／花15元買飲料發票中千萬 17名幸運兒清單曝光

財政部今（1）日公告今年7-8月統一發票大獎中獎清冊，有民眾在新北市汐止區花15元買飲料拿到千萬元特別獎發票，為17名幸運兒中「成本最低」的一位，讓人羨慕。

快訊／145萬人注意！0056續配0.866元 年化分配率9.4%

擁有逾145萬受益人的季配息ETF元大高股息（0056）今（1）日配息開獎，第2度配0.866元，以今日收盤價36.81元估算，年化分配率為9.4%。

台積電法說前2大美系外資先按讚 目標價最高上看1600元

台積電（2330）即將於10月16日舉行法說會，兩大美系外資搶先發布報告，雙雙調升對台積電的目標價，最高甚至上看到1600元，並一致重申「加碼」與「買進」評等，看好AI需求強勁、匯率穩定帶動營運表現優於預期。

快訊／7-8月統一發票17人爽中千萬 超商花36元買飲料就得獎

7-8月統一發票大獎清冊預定今（1）日傍晚出爐，財政部估計千萬特別獎號碼「53960536」與200萬元特獎號碼「51509866」各有17人中獎，有人在超商消費最低花36元買飲料就抱走千萬獎。

鴻海獲外資調高目標價至270元 看好強勁AI伺服器出貨成長

美系外資出具對鴻海（2317）最新報告表示，反映2026年、2027年更強勁的AI伺服器成長，決定調高鴻海目標價由240元調高至270元，重申「加碼」評等。

威剛砸11.5億公開收購力肯 每股32元溢價11%

記憶體大廠威剛（3260）今日與力肯（1570）共同召開重訊記者會，宣布以每股32元公開收購力肯股份。以力肯昨日收盤價28.8元計算，溢價幅度約11.11%。收購範圍介於1,800萬股至3,600萬股，對應股權比例約34.95%至69.9%，若按最高收購量推算，收購總金額可達11.5億元。

美能源巨頭裁員！ 全球重砍2000人

美國石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）宣佈將在全球範圍內裁減約2000個工作崗位，約占埃克森美孚全球員工總數的3%至4%，主要涉及歐洲地區和加拿大。

最強8月！ 勞動基金收益衝破2700億元

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至今年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，收益率為5.00%，8月單月收益逾2700億元，創歷史單月獲利新高。

群益投信：掌握KEYS四大金鑰 解鎖關稅後投資新局

進入2025年第四季，群益投信表示，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長，同時AI產業動能延續，更為市場提供穩固的成長後盾，不過通膨、就業與其他經濟數據的變化仍將牽動貨幣政策動向與市場投資情緒，因此，建議投資人可採「KEYS」投資策略，透過四大投資金鑰以兼顧核心配置與新興契機，同時運用多元資產靈活應對市場變局，以在挑戰與機會並存的環境中，精準解鎖關稅動盪後的投資新局。

快訊／只付3元外送費發票爽中200萬 17名得主一文看

財政部今（1）日公告7-8月統一發票大獎清冊，其中有民眾只花3元外送費就拿到200萬元發票，非常幸運。