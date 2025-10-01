ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

威剛砸11.5億公開收購力肯　每股32元溢價11%

▲▼威剛科技創辦人暨董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠威剛（3260）今日與力肯（1570）共同召開重訊記者會，宣布以每股32元公開收購力肯股份。以力肯昨日收盤價28.8元計算，溢價幅度約11.11%。收購範圍介於1,800萬股至3,600萬股，對應股權比例約34.95%至69.9%，若按最高收購量推算，收購總金額可達11.5億元。

威剛指出，此次公開收購期間自10月2日至10月21日，最低收購數量達1,800萬股即視為收購成就。董事會已正式通過本次收購案。威剛發言人陳靜慧表示，公司近年除了在記憶體領域持續耕耘，也積極拓展非記憶體業務，包括電動車與馬達相關領域，力肯則長期專注於氣動工具市場，雙方在技術、產品及客戶群上具高度互補性。

威剛也表示，本公司以公開收購方式取得被收購公司普通股股份，主要係基於策略性投資目的，結合雙方業務、生產、技術及終端銷售之互補優勢，為被收購公司擬定升級計畫，以增加公開收購人合理之投資收益、提升被收購公司資產及股東權益報酬率，維護公司永續發展經營。

力肯為台灣專業OEM氣動打釘槍製造商，產品涵蓋專業氣動釘槍、電動釘槍及汽修工具。力肯表示，本公司甫接獲威剛科技股份有限公司對於本公司股份提出公開收購之訊息，本公司將會針對威剛所公告申報之公開收購依法成立公開收購審議委員會，同時該公開收購審議委員會，必當秉持相同客觀、中立、專業之立場，為本公司股東詳細檢視威剛所公告申報之文件之內容，並參酌外部專家之公正意見，盡速作成審議報告，以提供予本公司股東，使股東得於獲取充分資訊之情況下，為最有利的判斷，俾利保障本公司全體股東之權益。

