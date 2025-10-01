LINE GO從移動服務到Social MaaS數位生活　IPO一直有在考慮

▲LINE GO總經理林子原(左三)與合作企業代表合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

裕隆集團與LINE共同經營的LINE GO，今(1)日宣布到今年6月底為止，車隊破1.5萬輛，用戶破470萬人LINE GO，為台灣指標性MaaS（Mobility as a Service）平台，今年迎來品牌升級兩週年，公司總經理林子原表示，公司一直有在考慮股票上市櫃，不過集團有給更多時間要把服務做得更深、更好，因此目前還沒有上市櫃時間表。

林子原表示，目前公司還在投資期，每年用戶與車輛數都成長約8-10%，公司透過科技提升經營效率，目前公司資源足夠，會持續提升經營效率與服務項目，未來有重大議題時會考慮股票上市櫃。

LINE GO TAXI在去年累積的叫車里程更可繞行地球1367圈，並成功打造全台最大減碳車隊。

LINE GO 以「科技以人為本、用戶為中心」為核心精神，推動「Social MaaS 數位生活圈」，將移動服務延伸至消費者日常。

上個月(9)中旬正式推出「LINE GO 共享機車」，補足大眾運輸無法抵達的最後一哩路，讓用戶從出門至抵達目的地都有全方位交通解方；同場宣布與 foodpanda 跨界結盟，結合城市移動與美食外送兩大高頻需求，為用戶帶來更便利、多元的智慧生活體驗。

林子原表示：「移動不只是從 A 點到 B 點，而是數位生活的延續。平台每一項服務設計，都是從用戶需求出發，並透過科技不斷優化體驗。我們希望結合社群力量與創新技術，打造 Social MaaS 數位生活圈，不僅滿足即時交通，更能串聯社交、消費與生活。」

自今年9月起，LINE GO與WeMo跨平台合作，推出「LINE GO 共享機車」服務並躍升為整合「四輪＋二輪」的一站式智慧交通平台。用戶可直接從 LINE 主頁進入 LINE GO，不必額外下載 App，即能使用共享機車服務，享受城市間轉乘無縫的新世代移動體驗。

服務初期涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄等主要城市，並支援隨租隨還方案。調查顯示，近 50% 的用戶以單向騎乘為主要情境，例如赴約小酌後改搭計程車返家，或跨縣市旅遊時於當地進行短程移動。透過更貼近生活的設計，LINE GO 讓用戶能自由切換交通工具，並將平台七大服務的消費歷程整合於會員GO禮程，累積點數兌換優惠，使每趟旅程都被禮遇，真正實現「一站式轉乘」的新日常。

林子原表示：「LINE GO 長期以科技為核心、以用戶為本，致力提升綠色交通體驗。這次整合汽車與機車共享服務，不僅補足大眾運輸的最後一哩路，也能有效減少短程汽車使用與碳排放。截至上個月，已經協助減少超過1,300 公噸 的碳排放，這個數字，相當於約三個大安森林公園一年所能吸收的碳量。LINE GO 將為用戶打造更綠色、更便利的移動選擇。」

WeMo創辦人暨副董事長吳昕霈則指出：「WeMo 自創立以來即以『零碳城市移動』為目標。此次與LINE GO的整合，不僅讓用戶在日常通勤與跨城旅遊中享有更順暢、更環保的體驗，更凸顯共享經濟在城市治理與永續發展中的價值。藉由 LINE GO 的龐大用戶基礎與 WeMo 的數據與場域經營優勢，雙方能高效優化交通資源，持續擴大 ESG 成效，共創以人為核心的智慧城市藍圖。」

LINE GO今日也宣布與foodpanda展開跨界合作，攜手打造「食＋行」的會員專屬生活場景，為用戶帶來更多元的數位生活體驗。為慶祝合作上線，即日起至10月10日止，LINE GO 前一萬名用戶可獨家享有pandapro半年制免費訂閱方案; pandapro會員也同步享有LINE GO 等值新台幣1000元交通金，上述方案需於活動期間內完成訂閱，名額有限用完為止。

此外，10月11日至明年3月31日期間，雙方會員可互相享有pandapro新戶 2 個月免會費及LINE GO等值新台幣650元交通金。林子原強調：「這次與 foodpanda 的合作，是把移動的價值延伸到飲食與生活場景。foodpanda 深耕美食生鮮外送，LINE GO 深耕城市移動，雙方優勢互補，能共同覆蓋用戶最高頻的『食×行』需求。我們將持續以用戶需求為核心，探索零售、娛樂、旅遊，甚至 ESG 領域的跨界合作，讓 Social MaaS 生態圈不斷擴大。」

自9月起，東京都內規模最大的計程車廣告媒體 Growth正式進駐LINE GO計程車後座陸續安裝 12.5 吋 2K 高解析度平板廣告螢幕。行程一開始，螢幕即自動播放影片，乘客在搭車旅程中可享受高畫質影音體驗，也為品牌廣告主開啟影音行銷新通路。此外，螢幕串接廣告互動內容，乘客可於行程中互動並領取合作商家專屬優惠券，讓移動過程升級為增值體驗。

展望未來，LINE GO將持續以「科技以人為本、用戶為中心」為核心，拓展更多共享運具與產業合作夥伴，並強化AI與數據分析，提升調度效率與用戶體驗。同時，LINE GO也將積極與地方政府合作，落實永續減碳、緩解交通壅塞，推動智慧城市發展。最終目標是讓 LINE GO 不僅是交通平台，而是一個能夠連結人、城市與未來的智慧交通網絡。