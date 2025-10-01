快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（1）日公告今年7-8月統一發票大獎中獎清冊，有民眾在新北市汐止區花15元買飲料拿到千萬元特別獎發票，為17名幸運兒中「成本最低」的一位，讓人羨慕。

▲▼統一發票7~8月中獎千萬特別獎清冊。（圖／翻攝財政部網站）

官員指出，這次17名千萬特別獎幸運兒中有6個人消費金額不到百元，多為購買飲料、食物的消費。

財政部賦稅署表示，114年7-8月期統一發票中獎號碼已於114年9月25日下午開出，特別獎獎金新臺幣（下同）1,000萬元中獎號碼為53960536，特獎獎金200萬元中獎號碼為51509866，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票均各為17張。

賦稅署提醒，114年7-8月期中獎統一發票領獎期間為114年10月6日至115年1月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如附表。

