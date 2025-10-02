AI驅動企業升級、鏈結全球市場　台北數位應用博覽會助數位轉型

▲台北市政府王玉芬副秘書長開幕致詞表示，將持續支持數位應用的推廣與實踐，陪伴企業抓住全球市場的數位機會。（圖／台北市政府產發局）

記者張佩芬／台北報導

在全球AI浪潮加速推進下，數位應用已從輔助工具轉變為企業升級、產業轉型與鏈結全球市場的關鍵驅動力。為協助中小企業掌握數位轉型與跨境拓銷的契機，台北市政府今(2)日舉辦「2025台北數位應用博覽會暨第七屆台北新貿獎頒獎典禮」，活動結合高峰論壇、主題講座及應用展區，吸引數百家企業、上千位企業代表與專業人士共襄盛舉，充分展現台北市推動產業數位轉型與接軌國際市場的堅實成果。

加速數位轉型進程 台北打造企業升級最強後盾

台北市政府王玉芬副秘書長指出，面對AI所引發的產業變革浪潮，中小企業唯有加快數位轉型的腳步，才能強化競爭力，邁向國際舞台。北市府於114年度整合「數位」及「跨境」雙軌主軸，透過「台北數位企業發展中心」單一服務平台，推動數位行銷、數據分析與跨境電商輔導效能，協助中小微企業打造兼具內部優化與外部佈局的全方位數位轉型方案，厚植國際競爭實力。

▲2025新貿獎頒獎典禮，10家金獎企業與貴賓合影，左6起數位發展部數位產業署李楷元副組長、台北市政府王玉芬副秘書長、台北市政府產業發展局陳俊安局長、台北市進出口公會黃文榮秘書長。（圖／台北市政府產發局）

本屆活動設置四大主題展區：「經營管理流程」、「客戶行銷推廣」、「AI工具應用」與「跨境電商佈局」，匯集超過30家國內外指標性業者聯合參展，包括AWS、亞馬遜全球開店、Newegg、中華電信、台智雲、宏碁資訊、叡揚資訊等，展示逾200項數位解決方案，涵蓋 ERP/CRM、智慧客服、行銷科技、跨境金流物流等應用，建構一站式企業轉型平台。

此外，活動安排六場主題講座與論壇，聚焦「品牌翻轉 × 出海策略」、「AI落地 × 實戰經驗」與「數位趨勢 × 應用模式」三大議題，邀請Microsoft、AWS、麥味登、創見資訊、耐德科技、宏碁資訊、台智雲及易晨智能等重量級企業與專業團隊現場分享，內容兼具實戰案例與產業未來趨勢，現場互動熱絡、座無虛席，讓企業掌握全球市場脈動與數位轉型應變策略。

▲2025Digi TaipeiX台北數位應用博覽會盛大開幕，貴賓及參與者大合照，活動現場湧入超過400位與會者共襄盛舉。（圖／台北市政府產發局）

「台北新貿獎」表揚十大MIT品牌 展現鏈結全球的實力

2025第七屆「台北新貿獎」頒獎典禮，為全台唯一跨境電商官方獎項，表揚10家在AI浪潮與美國對等關稅雙重挑戰下成功突圍的MIT品牌。獲獎企業涵蓋食品、文創、家居生活用品、自行車零配件及消費型電子等等台灣優勢產業，透過數位轉型與品牌升級，成功鏈結國際市場，展現台灣企業堅韌的競爭力與創新力，這不僅是企業榮耀，更是台北市產業升級與國際競爭力的最佳見證。

新貿獎獲獎名單：愛騎創新有限公司、 金駿工業股份有限公司、中研國際股份有限公司、閃點半導體股份有限公司、歐比特國際創意股份有限公司、創見資訊股份有限公司、全何科技股份有限公司、海創科技有限公司、戴華國際有限公司、台塑網科技股份有限公司。

▲王玉芬副秘書長(中)至現場與參展業者互動交流；右上圖活動匯集超過30家資服業者涵蓋四大主題展攤，提供超過200個導入方案，助企業全面掌握數位轉型機會，實現智慧應用；下圖博覽會主題講座內容兼具實戰案例與產業未來趨勢，現場互動熱絡、座無虛席，讓企業掌握全球市場脈動與數位轉型應變策略。(圖／台北市政府產發局）

未來，台北市政府將持續透過「台北數位企業發展中心」，深化與產業、學界、國際夥伴的合作網絡，推動中小企業在AI時代穩健升級與跨境布局，打造最具韌性與創新力的產業環境，邁向引領全球的數位城市新標竿。