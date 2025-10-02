快訊／威力彩2.27億頭獎「一注獨得」！獎落高雄旗津

升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令 巨大聲明曝找3部會求救

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日對台灣自行車大廠巨大集團（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。對此巨大今日也再度發布新說明，表示已透過美國律師事務所正式與CBP展開接觸，並將於近期安排正式會面，同時也致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。

新壽提4點聲明 期待攜北市府合作成就輝達進駐北士科

輝達（NVIDIA）台灣總部用地卡關，與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，意味該計劃恐生變，新壽於今（2）日提出四點聲明，強調恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係，尊重北市府對地上權契約解釋的前提下，爭取輝達進駐。

記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停 力積電爆量震盪加劇

記憶體晶片大廠美光（Micron）股價在美股周三大漲，帶動台股記憶類股噴漲，高價股群聯（8299）、中低價股廣穎（4973）、華東（8110）、商丞（8277）攻漲停，短線漲勢最為凌厲、人氣指標力積電（6770）早盤站上30元波段高點，短線漲多，一度拉回接近平盤價，1個半小時爆出逾27萬張大量。

併購行情！威剛漲逾8%刷天價 力肯亮燈1.8萬張委買搶購

記憶體股威剛（3260）砸11.5億元，以每股32元的價格公開收購釘槍大廠力肯（1570），今（2）日兩家公司同步勁揚，威剛盤中漲8.6%至170.5元天價，力肯開盤跳空漲停報31.65元，逾1.8萬張買單排隊搶購。

「星際之門」助攻！三星、SK海力士推進AI晶片 股價雙創高

南韓半導體龍頭三星電子與SK海力士（SK Hynix）股價週四大漲，分別創下2021年1月與2000年以來新高。原因在於兩大廠宣布與人工智慧龍頭OpenAI結盟，共同參與其「Stargate」（星際之門）計畫。

群聯潘健成喊「價格沒談判空間」 處置出關亮燈飆新高

記憶體漲價題材持續發威，群聯（8299）今（2）日處置出關，但因群聯執行長潘健成前一日對價格發表「沒有談判空間」的消息，今日開盤即亮燈漲停，奔796元天價，由於盤中漲停數度打開，成交量仍有破萬張。

渣打深化女力影響、三商美邦啟蒙理財素養 持續展現企業公益動能

渣打銀行與三商美邦人壽分別在女性創業及金融教育領域，集結產官學資源，推動社會共融與永續發展。透過創業獎項、導師諮詢、專業課程與金融教育下鄉，鼓勵多元參與，縮短城鄉落差，激發青年、女性及學童的自我成長與社會責任，共同打造更具包容性與永續價值的台灣社會。

威力彩2.27億一注獨得 高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

威力彩2.27億元頭彩今（2）日開出一注獨得，獎落高雄市旗津區「尚海派彩券行」，業者自爆店內成員上周才去南投財神廟拜拜，原本只有許願開出大樂透中拜百萬加碼，想不到竟然賣出威力彩一注獨得的彩券。

星展銀行聯名「傳說對決」 信義房屋挺原創戲劇首獎100萬

在數位時代，「內容為王」已不只是口號，而是驅動文化影響力與產業創新的核心。近期，信義房屋、星展銀行，分別在影視文學與電競遊戲領域出手，展現企業如何以實際行動支持原創內容，並以不同方式陪伴新世代。

川普要習近平買大豆 估年底前大陸有120船需求，是否成利多要看量

美國總統川普周三(1日)表示，他將在四個星期之後，與大陸國家主席習近平會面，大豆貿易將會是主要議題。散裝船運業者指出，大陸年底前約需採購120船大豆，約840萬噸，如果真的向美國採購，量也夠多，將有助堆高運價，成為利多。